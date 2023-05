Possibilité facultative de télécharger automatiquement les modules

C'est au début du mois d'avril que JetBrains a publié la version 2023.1 de GoLand, son EDI visant à fournir un environnement ergonomique pour le développement en Go. GoLand 2023.1 a apporté un vérificateur de vulnérabilités, une meilleure navigation dans le code gRPC et la refactorisation Rename pour les récepteurs génériques.Entre autres nouveautés, cette version a introduit la possibilité d'exécuter des fichiers temporaires (sratch) avec des paquets de bibliothèques non standards, utiliser des expressions régulières pour créer vos propres inspections de recherche et de remplacement, et convertir rapidement des littéraux de chaînes bruts en littéraux avec des guillemets doubles et inversement. GoLand 2023.1 a aussi fourni plusieurs améliorations pour la nouvelle interface utilisateur, des mises à jour pour Docker et Kubernetes, et des améliorations pour le développement web.JetBrains lance maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à GoLand 2023.2, la deuxième mise à jour majeure de l'année pour son EDI. Nous présentons ici les fonctionnalités et améliorations implémentées dans GoLand 2023.2 EAP 1.Pour télécharger les dépendances des modules Go dans un projet dans GoLand, vous devez appliquer manuellement un correctif rapide. Le fait de ne pas appliquer le correctif rapide peut entraîner un code rouge dans les projets nouvellement ouverts, ce qui peut prêter à confusion, et certains utilisateurs souhaitent que GoLand exécuteautomatiquement. La discussion sur la question de savoir s'il serait préférable de télécharger automatiquement les dépendances se poursuit depuis un certain temps.Dans cette version, JetBrains a implémenté la possibilité de télécharger automatiquement des modules à l'ouverture du projet et après chaque modification du fichier. Cette fonctionnalité est activée par défaut, mais vous pouvez la désactiver à tout moment dansGoLand a deux nouvelles refactorisations -etLa refactorisationpeut être utile lorsque vous avez implémenté plusieurs fonctions, puis vous réalisez qu'il est préférable d'avoir un type et convertir toutes les fonctions en méthodes sur ce type.est utilisé lorsque vous avez implémenté un type et plusieurs méthodes sur ce type, mais que vous décidez ensuite que vous préférez avoir plusieurs fonctions distinctes.JetBrains a ajouté des complétions sensibles au type pour les appels de fonctionGoLand peut désormais détecter les erreurs et les arguments redondants dans les fonctions make. Il existe également un correctif rapide pour supprimer les arguments redondants. Vous pouvez accéder à ce correctif rapide avec la combinaison Alt + Entrée (⌘⌥), comme d'habitude.Vous pouvez maintenant désactiver le support fournisseur par projet, par exemple, lorsque vous avez un monorepo contenant le dossierutilisé par un autre langage. Vous pouvez désactiver le support fournisseur lors de la création d'un nouveau projet ou à tout moment en allant dansSi vous êtes habitué au mappage clavier VS Code, vous pouvez maintenant le choisir dans la sectionde l'écran d'accueil. Vous pouvez également modifier la configuration du clavier dansSi vous appelez une méthode directement sur un type (c'est ce qu'on appelle une expression de méthode), vous devez fournir le type du récepteur comme premier argument. GoLand affiche désormais le récepteur comme premier paramètre dans les suggestions de complétion pour ces cas.Le message d'erreur pour les arguments de type manquants dans l'instanciation du type a été amélioré. Maintenant, GoLand vous dit explicitement ce qui ne va pas.JetBrains a ajouté un aperçu de l'intention. L'aperçu apparaît lorsque vous ouvrez la liste des actions d'intention disponibles et que vous survolez une option. Cette fonctionnalité vous permet de voir instantanément comment votre code sera modifié une fois que vous aurez appliqué les suggestions de l'EDI.Vous pouvez désactiver la fonctionnalité d'aperçu en appuyant sur Ctrl + Q / F1 lorsque la liste des actions d'intention est ouverte, et elle restera désactivée jusqu'à ce que vous la réactiviez de la même manière.GoLand affiche désormais un message d'avertissement pour les conditions redondantes dans les boucles for. Il existe également un correctif rapide pour supprimer la condition redondante. Vous pouvez accéder au correctif rapide via Alt+Entrée (⌘⌥).Voici présentés les principaux changements avec GoLand 2023.2 EAP 1. Si vous n'êtes pas familier avec les EAP, retenez qu'elles vous permettent d'essayer les dernières fonctionnalités et améliorations de GoLand pendant que JetBrains continue à y travailler. Ces versions ne sont pas entièrement testées et peuvent être instables, mais c'est justement pour cela que JetBrains a besoin de votre aide. En testant ces versions et leurs nouvelles fonctionnalités avec vos projets et scénarios réels, vous pouvez aider l'éditeur de logiciels à les peaufiner. De cette façon, lorsque la version finale sera publiée, elle sera plus susceptible de fonctionner sans problème pour vous.Vous pouvez télécharger les versions EAP à partir du site Web de l'EDI, les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.