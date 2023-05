Expérience utilisateur

C'est en fin mars que JetBrains a publié la version 2023.1 d'IntelliJ IDEA, son EDI Java. IntelliJ IDEA 2023.1 est venue avec de nombreuses améliorations pour la nouvelle interface utilisateur, qui a été remaniée pour tenir compte des retours d'expérience et demandes des utilisateurs. JetBrains a aussi amélioré les performances de son EDI afin d'accélérer l'importation Maven et la disponibilité des fonctionnalités de l'EDI lors de l'ouverture des projets. Cette version a également introduit un processus de commit simplifié, la prise en charge de la navigation pour les mappages de requêtes et les matchers de Spring Security et toute une série d'améliorations et de perfectionnements notables.JetBrains lance maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à IntelliJ IDEA 2023.2. La première version EAP introduit un moyen simple de voir instantanément les données de performances depuis IntelliJ Profiler, des améliorations pour le débogage des applications réactives, une nouvelle solution pour générer de manière transparente des index partagés pour les projets et quelques améliorations de l'interface utilisateur.Regardons plus en détail les nouvelles fonctionnalités et améliorations disponibles dans cette version.JetBrains a affiné le comportement du menu dans la nouvelle interface utilisateur située dans la barre d'outils principale pour Windows et Linux. Quand vous cliquez sur l'icône de menu, les éléments apparaissent maintenant horizontalement sur la barre d'outils.De plus, il existe maintenant une option pour transformer ce menu en une barre d'outils distincte. Pour cela, allez dansLorsque vous travaillez sur macOS en mode plein écran avec la nouvelle interface utilisateur, les commandes de la fenêtre sont désormais affichées directement dans la barre d'outils principale - et non dans la barre flottante comme auparavant.JetBrains continue d'améliorer IntelliJ Profiler pour vous fournir des informations pertinentes sur les performances de votre application et faciliter l'examen des problèmes de performances. Dans la première version d'IntelliJ IDEA 2023.2 EAP, l'éditeur de logiciels pour développeurs a introduit des conseils dans l'éditeur, qui offrent un moyen simple d'interpréter les performances de votre code ligne par ligne et vous aident à résoudre les problèmes de performances plus rapidement.Avec cet ajout, les données d'IntelliJ Profiler sont visualisées directement dans l'éditeur - les données de temps d'exécution et d'allocation de mémoire apparaissent dans la gouttière à côté de la ligne de code correspondante. Ces annotations ont des codes couleur pour vous aider à voir instantanément quelles méthodes nécessitent le plus votre attention. Les appels qui sont responsables de la majorité du temps d'exécution de la méthode parent sont surlignés en rouge, et ils auront en outre une icône de feu si le temps d'exécution total est considérablement affecté.De cette façon, vous pouvez facilement vous concentrer sur les goulots d'étranglement des performances et les examiner à la volée sans avoir à effectuer une analyse approfondie et fastidieuse avec les vuesetLes conseils de performances inline sont activés par défaut. Si vous souhaitez les désactiver, faites un clic droit sur n'importe quelle annotation et cliquez surLors du débogage de votre application réactive, vous pouvez désormais évaluer facilement les valeurs des espions et des variables locales pour les typeset. L'EDI les détecte désormais lors des sessions de débogage et fournit un lienoucorrespondant dans la vue Variables, sur lequel vous pouvez cliquer pour calculer instantanément les éléments de flux réactifs.Par défaut, le débogueur récupère les 100 premiers éléments de. Vous pouvez configurer ce chiffre dansJetBrains introduit un nouvel outil de ligne de commande pour créer et télécharger rapidement des index partagés. Il est conçu pour rationaliser le travail d'équipe et éliminer le temps perdu sur l'indexation locale de grands projets.Le nouvel outil simplifie le processus de génération d'index partagés pour votre équipe, ne nécessitant que quelques clics au lieu de plusieurs scripts et services.Le workflow est simple : il suffit de télécharger l'archive de l'outil, le décompresser et exécuter le fichier binaire via la ligne de commande, en spécifiant le chemin du projet. L'outil configurera ensuite un fichierque vous devez ajouter à votre projet.Ce sont les mises à jour les plus notables de cette première version EAP. Vous trouverez dans les notes de publication la liste complète des modifications apportées. Vous pouvez télécharger les versions EAP à partir du site Web de l'EDI, les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.