C'est au début du mois d'avril que JetBrains a publié la version 2023.1 de ReSharper, son extension Visual Studio pour les développeurs .NET. ReSharper 2023.1 a amélioré la prise en charge de C#, notamment avec un ensemble d'inspections pour optimiser et accélérer votre travail avec différents types de collections, et des solutions plus modulables d'introduction de contrôles de valeur null dans votre code. Cette version a introduit des mises à jour pour les modules C++20, le premier lot de prise en charge des fonctionnalités C++23, ainsi que les aperçus de macro-substitution et le suivi d'appels pour C++. Enfin, l'expérience utilisateur des tests unitaires et du nettoyage du code a également été améliorée.JetBrains dévoile maintenant ses plans pour ReSharper 2023.2. Avant d'entrer dans le vif du sujet, précisons que cette feuille de route est provisoire et sujette à modification en fonction des priorités de JetBrains, des ressources disponibles et des développements dans la sphère .NET. Certaines fonctionnalités devront donc peut-être être reportées pour une prochaine version. Cela dit, voici ce que JetBrains prévoit pour la prochaine version majeure de ReSharper.ReSharper 2023.1 est livré avec un ensemble d'inspections pour optimiser votre travail avec différents types de collections, ainsi qu'une inspection pour extraire les éléments communs de plusieurs modèles de propriétés. Avec la prochaine version, JetBrains s'intéresse à la prise en charge la préversion de C# 12.Dans le cadre de ce plan, JetBrains travaille actuellement sur l'introduction de la prise en charge initiale des paramètres par défaut lambda et des constructeurs primaires. ReSharper dispose déjà d'une prise en charge riche en fonctionnalités des constructeurs primaires pour les déclarations d'enregistrement, et maintenant que C# 12 le permet, cette prise en charge sera étendue aux classes et structs ordinaires.C# 12 permettra également d'utiliser des alias pour n'importe quel type, permettant aux développeurs d'introduire des alias nommés pour les types de tuple et de pointeur. Cela peut être utile dans les situations où le nom du type d'origine est long ou complexe. ReSharper 2023.2 est configuré pour prendre en charge cette syntaxe.En dehors de cela, l'un des objectifs de JetBrains pour la prochaine version est d'implémenter des indications de nom de composant de tuple - les conseils d'insertion pour les noms de composants de tuple.Alors que certains membres de l'équipe JetBrains continuent de travailler sans relâche sur le typage asynchrone, d'autres s'attaquent aux problèmes de performances tels qu'un blocage de l'UI à l'étape d'ouverture d'une solution.L'un des objectifs pour la version 2023.2 est de charger les composants ReSharper dans Visual Studio de manière asynchrone. Cela réduira considérablement le nombre de blocages de l'interface utilisateur au démarrage de Visual Studio, ce qui devrait permettre d'accélérer son processus de chargement et éviter la redoutable barre jaune.L'un des développements les plus importants sur lesquels JetBrains a travaillé au cours des deux dernières versions est le débogueur prédictif. Lors d'un débogage régulier, une fois qu'un point d'arrêt est atteint, il est uniquement possible d'observer l'état actuel du programme. Le problème est que l'exécution d'un programme provoque des effets secondaires et modifie son état, ce qui peut nécessiter un débogage pour tous les scénarios supplémentaires.Un débogueur prédictif est capable de prévoir tous les états possibles déclenchés par l'exécution d'un programme sans avoir à l'exécuter réellement, ce qui permet entre autres d'afficher les valeurs attendues des variables et vous avertir que la poursuite de l'exécution se terminera par une exception.L'introduction du débogueur prédictif dans ReSharper débloquera un nouveau niveau d'informations sur l'exécution de votre programme. Cela vous permettra d'expérimenter différentes valeurs et de régler des problèmes dans le code sans avoir à redémarrer le processus de débogage pour chaque modification.Des améliorations massives pour la prise en charge par ReSharper de StyleCop.Analyzers sont en cours pour la version 2023.2. Actuellement, l'expérience de travail avec des analyseurs de code populaires comme StyleCop dans ReSharper est loin d'être simple et nécessite de nombreux ajustements manuels. L'objectif de JetBrains pour la prochaine version est d'optimiser l'expérience et de la rendre plus fiable.Tout d'abord, la prochaine version de ReSharper sera capable de détecter automatiquement le bon format de configuration de StyleCop. Ensuite, JetBrains va ajouter un support approprié pour lire les règles StyleCop à partir du fichier. Et enfin, l'éditeur de logiciels pour développeurs compte prendre en charge les règles de classement StyleCop.L'équipe JetBrains travaille également pour améliorer la prise en charge du développement Web. Il s'agit notamment de l'amélioration de l'analyse de code dans les projets Blazor et de la gestion par ReSharper des Tag Helpers dans Razor.