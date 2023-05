Prise en charge et améliorations de langage

Fenêtre d'outil Build retravaillée

Nouvelle interface utilisateur

Assistant New Solution

La mise en œuvre des paramètres avancés pour une personnalisation précise des paramètres du modèle.

Le regroupement plus intuitif des modèles de projet par framework avec la possibilité de spécifier la technologie cible dans les paramètres à l'intérieur du modèle.

La création simplifiée de modèles personnalisés.

La possibilité d'installer ou de mettre à jour la dernière version du framework .NET directement depuis l'assistant de solution.

Développement de jeu

Synchronisation des paramètres

Autres

JetBrains Grazie, le nouveau vérificateur avancé de grammaire et d'orthographe, a dû être reporté pendant le développement de la version 2023.1, mais il est maintenant en phase finale de test et devrait être fourni avec la version 2023.2.

JetBrains travaille pour rendre Hot Reload disponible pour les solutions ciblant .NET MAUI.

L'assistance à la saisie pour C# bénéficiera d'une amélioration des performances, en particulier dans les cas où les touches Entrée et Retour arrière sont utilisées pour passer à une autre ligne.

Dans la version 2023.2, la fonctionnalité Find Usages avancée de ReSharper devrait être disponible dans Rider.

Notons également que JetBrains consacre des ressources importantes au développement de Code With Me, bien que l'éditeur de logiciels ne prenne aucun engagement sur la livraison de fonctionnalités spécifiques dans la version 2023.2 de Rider.

C'est au début du mois d'avril que JetBrains a publié la version 2023.1 de Rider, son EDI .NET multiplateforme. Rider 2023.1 a apporté une meilleure prise en charge de C#, avec notamment des inspections pour optimiser et accélérer votre travail avec différents types de collections et des solutions plus flexibles pour l'introduction de vérifications de valeur null dans le code. Les capacités de développement de jeux de Rider ont été renforcées par l'introduction de la prise en charge de la pile technologique multithread hautes performances orientée vers les données (Data Oriented Tech Stack, DOTS) de Unity et d'Unreal Engine 5.2, ce qui inclut les récentes mises à jour du format de fichiers Bluegrass, la prise en charge de Godot 4, ainsi que tout un ensemble d'autres améliorations du workflow de développement de jeux. La dernière version de l'EDI a également apporté plusieurs ajustements pratiques à l'éditeur, des améliorations pour les outils de contrôle de version et le travail avec Docker, ainsi que des mises à jour de la nouvelle interface utilisateur et de l'expérience utilisateur globale.JetBrains dévoile maintenant ses plans pour Rider 2023.2. Gardez toutefois à l'esprit que ces plans sont toujours sujets à changement et que certaines fonctionnalités et certains correctifs peuvent devoir être reportés à une version ultérieure. Cela dit, voici ce que JetBrains prévoit pour la prochaine version majeure de Rider.Avec la prochaine version, JetBrains s'intéresse à la prise en charge des fonctionnalités C# 12. Rider dispose déjà d'une prise en charge riche en fonctionnalités des constructeurs primaires pour les déclarations d'enregistrement, et JetBrains travaille pour étendre cette prise en charge aux classes et structs ordinaires, maintenant que les constructeurs primaires sont pris en charges dans C# 12.La création de solutions contenant plusieurs projets a toujours été l'une des tâches les plus gourmandes en CPU et en mémoire pour Rider. Non seulement cela prenait plus de temps et de mémoire que nécessaire, mais l'EDI se bloquait parfois une fois le travail terminé, ce qui rendait impossible l'analyse des informations techniques de la génération de la solution. Pour Rider 2023.2, JetBrains retravaille la fenêtre d'outil Build, à la fois en termes de performances et d'UX/UI, pour rendre l'expérience de création de solutions avec l'EDI nettement plus rapide et plus fluide.L'équipe continue de travailler sur le perfectionnement de la nouvelle interface utilisateur pour Rider. Sur la base des retours sur la version 2023.1, les principaux domaines à améliorer incluent les thèmes de couleur, la barre d'outils principale et le débogueur. Bien qu'un travail important ait été effectué pour résoudre les problèmes signalés, la barre d'outils principale et les thèmes de couleur nécessitent toujours une attention supplémentaire et c'est sur cela que JetBrains se concentrera au cours de ce cycle de publication.Une grande partie du travail au cours de ce cycle de publication va porter sur l'amélioration du flux de travail pour la mise en place d'une nouvelle solution. Les améliorations prévues comprennent :La dernière version majeure a introduit la prise en charge de DOTS (Data Oriented Tech Stack) d'Unity. Avec Rider 2023.2, JetBrains va continuer à améliorer l'expérience d'édition de code pour cette pile technologique. Rider sera bientôt en mesure de filtrer les éléments non pertinents dans la complétion de code, vous fournir des modèles dynamiques plus utiles et simplifier l'écriture de nouvelles requêtes.Un autre domaine d'intérêt pour JetBrains est l'expérience de débogage pour DOTS. Il existe en effet des problèmes liés au débogage de code non sécurisé. Chaque cas est assez spécifique, donc si vous rencontrez des problèmes avec le débogage DOTS, veuillez les signaler à JetBrains. En plus de cela, l'éditeur de logiciels pour développeurs travaille à fournir une meilleure visualisation pour les tableaux, les tampons et même les filtres. Un regard plus attentif sera également porté sur la journalisation des entités.Depuis Unity 2022.2, UIElements est le moyen standard d'écrire des extensions d'interface utilisateur. Avec la prochaine version, JetBrains va nettoyer le code rouge dans les fichiers .uss et prendre en charge les propriétés personnalisées pour .uss. L'objectif est d'améliorer l'expérience d'édition de code autour de C # et de la partie UXML de UIElements également.Il y a trois ans, dans Rider 2020.2, JetBrains a introduit un certain nombre d'améliorations concernant la prise en charge de HLSL (High-Level Shading Language), le langage de programmation des pipelines des cartes graphiques 3D intégré à l'API Direct3D. Cette fois-ci, l'éditeur de logiciels pour développeurs va améliorer l'expérience d'édition de code autour de ShaderLab, y compris la complétion de code, la navigation et l'intégration avec le code C#.Une partie importante des ressources de JetBrains pour ce cycle de publication sera consacrée à divers efforts d'amélioration des performances, y compris l'optimisation de l'indexation Blueprint.Plusieurs améliorations sont prévues pour votre expérience de débogage avec les solutions Unreal Engine. L'une de ces améliorations est l'ajout du désassemblage à la demande pour le débogueur C++ dans Rider. Cette fonctionnalité vous permettra de déboguer le code assembleur en même temps que le code source, en les lisant côte à côte.JetBrains prévoit également de construire sur la mise en œuvre des visualiseurs pour les variables de chaîne introduits dans Rider 2023.1 avec l'ajout de visualiseurs pour les images en mémoire (bmp, png, etc.).La prise en charge du plugin Setting Sync qui était prévue pour la dernière version a dû être reportée. Il sera désormais livré dans la version 2023.2. Vous pourrez enfin synchroniser les thèmes d'interface utilisateur et d'éditeur, les keymaps et même les plugins sur tous vos EDI basés sur IntelliJ IDEA, y compris Rider.