Fin mars, JetBrains a annoncé la sortie de RubyMine 2023.1, la première mise à jour majeure de cette année pour son EDI Ruby on Rails. RubyMine 2023.1 a apporté la prise en charge de Rails 7 et Ruby 3.2, des mises à jour de la nouvelle interface utilisateur, une saisie semi-automatique du code accélérée et une réduction de la consommation de mémoire. Cette version est également venue avec une meilleure synchronisation des gemmes dans WSL, la simplification de la navigation et de la gestion pour les contextes et les exemples partagés dans RSpec, ainsi qu'une meilleure intégration de Docker.Aujourd'hui, JetBrains nous donne un aperçu de ce qui est prévu pour la prochaine version, RubyMine 2023.2, avec l'avertissement habituel que ces plans sont sujets à changement. Certaines fonctionnalités et améliorations peuvent être reportées à une prochaine version. Cela dit, pour la version 2023.2, JetBrains continue à travailler sur les performances et compte aussi fournir un support de première classe pour les technologies Ruby et le développement à distance.JetBrains s'engage à résoudre les problèmes de performances et à améliorer l'expérience avec RubyMine pour répondre aux besoins des utilisateurs. L'éditeur de logiciels pour développeurs va se concentrer sur l'amélioration des performances dans des domaines tels que la complétion de code, la saisie, les inspections, etc.JetBrains est convaincue que ses EDI doivent fournir une prise en charge exceptionnelle pour les langages et technologies de premier plan. C'est ce que l'entreprise fait avec RubyMine ces dernières années et ce qu'elle compte continuer à faire dans les versions futures. JetBrains prévoit de suivre les derniers développements de la communauté Ruby et de proposer dès que possible de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour les technologies populaires telles que les nouvelles versions du langage Ruby, de RBS et Ruby on Rails.Le développement à distance est de plus en plus populaire parmi les développeurs. JetBrains est donc activement à l'écoute de la communauté Ruby dans ce domaine, et espère offrir des options de développement à distance efficaces et sans effort dans un proche avenir.JetBrains a également d'autres choses en préparation, notamment :Pendant longtemps, Ruby on Rails a dominé l'écosystème et JetBrains lui a toujours fourni un support de première classe. L'éditeur de logiciels pour développeurs s'engage maintenant à étendre cette même qualité de prise en charge à d'autres technologies Ruby, telles que Liquid ou Falcon, avec lesquelles de nombreux développeurs Ruby sont impatients de travailler dans RubyMine.L'amélioration de l'expérience de prise en main de RubyMine est une priorité essentielle pour JetBrains. L'éditeur de logiciels pour développeurs reconnait que le processus peut être déroutant, en particulier pour les nouveaux utilisateurs. JetBrains travaille donc constamment pour affiner son processus de prise en main et le rendre aussi fluide et simple que possible. L'objectif est de fournir une documentation complète, des instructions claires et des interfaces utilisateur intuitives pour garantir que les utilisateurs puissent rapidement et facilement démarrer avec RubyMine, quel que soit leur niveau d'expérience.Travailler avec l'environnement Ruby peut être un problème, même pour les développeurs expérimentés. L'installation, la mise à jour et la gestion des environnements Ruby peuvent être particulièrement lourdes. Pour simplifier ce processus et le rendre plus intuitif et convivial, JetBrains prévoit d'améliorer l'expérience utilisateur. L'objectif est de rationaliser cette expérience de sorte que les développeurs de tous niveaux puissent facilement travailler avec RubyMine.Le plugin Ruby dans IntelliJ IDEA est devenu extrêmement populaire parmi les développeurs Ruby, et JetBrains s'engage à faire en sorte que l'expérience de travail avec Ruby dans IntelliJ IDEA soit aussi bonne que dans RubyMine. À cette fin, l'éditeur de logiciels pour développeurs travaille pour améliorer la stabilité du plugin et fournir le même niveau de support et d'expérience utilisateur que son EDI Ruby. L'objectif est d'améliorer en permanence les capacités et la convivialité de sa plateforme, et JetBrains compte investir dans les ressources nécessaires pour en faire une réalité.Voilà présentées les améliorations les plus notables prévues pour RubyMine 2023.2. Gardez toutefois à l'esprit que ces plans sont toujours sujets à changement et que certaines fonctionnalités et améliorations peuvent être reportés à une version ultérieure.