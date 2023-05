Prise en charge native des paquets R

JetBrains annonce la disponibilité de Datalore 2023.2, la deuxième mise à jour majeure de l'année de sa plateforme de notebooks de science des données axée sur la collaboration. Dans la version 2023.1, sortie en février dernier, JetBrains a inauguré l'API Datalore Run, qui permet de déclencher des exécutions de notebooks et des mises à jour de rapports. JetBrains a également amélioré les performances du générateur de rapports et du noyau réactif, et introduit d'autres améliorations ciblant la qualité.Datalore Enterprise 2023.2 vient maintenant avec la prise en charge native des paquets R, les variables d'environnement, l'abandon des secrets, la recherche dans le contenu des notebooks, les actionsetpour le, et d'autres améliorations de qualité et correctifs de bugs.Précisons que Datalore existe en version community, professionnelle et entreprise. A moins que cela ne soit mentionné explicitement, les nouveautés présentées ci-dessous sont incluses dans chacune des versions.Pour les notebooks R, vous pouvez désormais installer des paquets depuis des dépôts de paquets R, publics et privés, pris en charge pardans l'onglet. L'utilisation d'permet de conserver une configuration d'environnement persistante tout au long de l'exécution du notebook. Il est possible de configurer un dépôt personnalisé en créant un fichierdansou une image d'agent personnalisé.Si l'installation conda reste l'installation par défaut dans la version cloud, les clients Enterprise peuvent configurer un environnement de base personnalisé autre que conda avec le noyau R. Cela débouche sur l'absence de paquets conda dans les résultats de recherche de l'Les personnes collaborant dans un espace de travail avec des autorisations de modification peuvent désormais gérer les variables d'environnement au niveau de l'espace de travail et les créer, les modifier ou les supprimer selon les besoins. Les utilisateurs disposant d'autorisations en écriture peuvent attacher des variables d'environnement à leurs notebooks et les en détacher. Enfin, les utilisateurs disposant d'autorisations d'affichage ne peuvent voir que les variables d'environnement et ne peuvent les modifier d'aucune façon.À partir de cette version, la fonctionnalité Secrets existante sera obsolète. JetBrains a développé un processus de migration fluide et intégré dans la nouvelle interface utilisateur pour simplifier la transition.Vous pouvez rechercher des sections spécifiques du code ou les informations nécessaires dans tous les notebooks de l'ensemble de vos espaces de travail. En complément de la recherche sur le nom des notebooks, il est désormais possible de rechercher des noms de variables et du contenu. Votre requête est sélectionnée dans les résultats de la recherche.Vous pouvez optimiser la création de rapports avec les actionsouaccessibles depuis un raccourci clavier (Ctrl+z) ou les boutons d'interface utilisateur du. Cette fonctionnalité vous apporte plus de flexibilité et de contrôle sur votre travail, afin de corriger les erreurs et d'apporter les modifications nécessaires plus rapidement et facilement.