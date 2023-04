EDI basés sur IntelliJ

La nouvelle interface utilisateur des EDI basés sur IntelliJ a été mise à jour pour vous offrir une expérience encore plus fluide et agréable. Elle est toujours en version bêta et vous pouvez l’activer dans les paramètres.

Plusieurs nouvelles fonctionnalités facilitent le travail avec Git, GitHub et d’autres systèmes de contrôle de version, parmi lesquelles la fenêtre contextuelle Branches améliorée et la vérification des commits en arrière-plan.

Plusieurs mises à jour pour le développement web, notamment la prise en charge du framework Astro et des améliorations destinées aux utilisateurs de Vue, de React et d’Angular.

L’ajout de la prise en charge des principales fonctionnalités de TypeScript 5.0.

L’introduction de nouvelles fonctionnalités pour faciliter le travail avec Docker, notamment une vue fusionnée des journaux de tous les conteneurs Docker Compose et la prise en charge d’Azure Container Registry.

Outils .NET et Extensions VS

Au cours des dernières semaines, JetBrains a lancé les versions 2023.1 de ses EDI et outils. Il s'agissait de la première vague de mises à jour majeures de l'année. Celle-ci étant maintenant terminée, nous faisons le point des principales améliorations et évolutions apportées par les versions 2023.1 de l’ensemble des EDI et outils .NET de JetBrains.Voici les principales nouveautés communes aux différents EDI de JetBrains :JetBrains a également apporté de nombreuses autres nouveautés et améliorations spécifiques à ses différents produits. Nous vous présentons ici un résumé des évolutions majeures de chacun d’eux. IntelliJ IDEA 2023.1 est à présent disponible, avec son lot de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations. La nouvelle interface utilisateur de l’EDI Java a été mise à jour pour vous offrir une expérience encore plus fluide et agréable. JetBrains a amélioré les performances de l’EDI pour accélérer l’importation des projets Maven et la disponibilité des fonctionnalités de l’EDI lors de l’ouverture des projets, et pour simplifier le processus de commit grâce aux vérifications en arrière-plan. IntelliJ IDEA Ultimate prend désormais en charge la navigation pour les mappages de requêtes et les matchers de Spring Security. Ce ne sont là que quelques-unes des améliorations de la version 2023.1 destinées à fluidifier votre expérience de codage et à augmenter votre productivité. PyCharm 2023.1 fournit la très attendue prise en charge des Notebooks Jupyter distants. Vous pouvez maintenant copier, coller, modifier et déboguer les notebooks distants directement depuis votre EDI Python. La nouvelle version propose également des améliorations pour les workflows de révision du code et une meilleure mise en évidence de la syntaxe dans Quick Documentation. DataGrip 2023.1 , la nouvelle version de l'EDI pour les développeurs SQL et administrateurs de bases de données, est une version axée sur la qualité. Elle n’apporte pas de nouvelles fonctionnalités mais corrige de nombreux bugs.Entre autres nouveautés pour l'EDI pour la science des données, DataSpell 2023.1 , vient avec la prise en charge de multiples projets avec des environnements distincts, des boosters de productivité pour les Notebooks et améliorations pour les DataFrames. Rider 2023.1 améliore la prise en charge de C#, avec notamment toute une série d’inspections pour optimiser et accélérer votre travail avec différents types de collections et de nouveaux moyens plus flexibles d’introduire des vérifications de null dans votre code. Le développement de jeux avec l'EDI .NET multiplateforme est encore renforcé par la prise en charge de la pile technologique orientée données (DOTS) de Unity et Unreal Engine 5.2 incluant les récentes mises à jour du format de fichier Blueprints et la prise en charge de Godot 4. L’EDI fournit aussi des améliorations concernant les outils de contrôle de version et le travail avec Docker, ainsi que des mises à jour pour l’optimisation de la nouvelle interface utilisateur et de l’expérience utilisateur globale. RubyMine 2023.1 apporte la prise en charge de Rails 7 et Ruby 3.2, des mises à jour de la nouvelle interface utilisateur, une saisie semi-automatique du code accélérée et une réduction de la consommation de mémoire. L'EDI pour le développement web avec Ruby et Ruby on Rails apporte aussi une meilleure synchronisation des gemmes sur WSL, une simplification de la navigation et du travail avec les contextes et les exemples partagés dans RSpec, ainsi qu'une meilleure intégration de Docker.La version 2023.1 de GoLand , l'EDI Go de JetBrains, introduit un vérificateur de vulnérabilités, la refactorisation Rename pour les récepteurs génériques, et offre une navigation dans le code gRPC améliorée. Vous pouvez désormais exécuter des fichiers temporaires scratch avec des paquets de bibliothèques non standards et convertir rapidement des littéraux de chaînes bruts en littéraux avec des guillemets doubles et inversement. CLion 2023.1 fournit une solution pour la gestion des paquets, passe votre expérience de débogage au niveau supérieur et aide au codage QML. L'EDI C/C++ multiplateforme inclut encore une foule d’améliorations pour la nouvelle interface utilisateur.Pour les développeurs PHP, PhpStorm 2023.1 est une version majeure qui apporte de nombreuses nouveautés et améliorations des performances, comme l’intégration de 3v4l.org, l’analyse du flux de données (DFA) dans le débogueur, la prise en charge des projets avec de multiples fichiers composer.json ou encore des améliorations pour les génériques PHP. WebStorm 2023.1 , quant à lui, apporte notamment la prise en charge d’Astro, la prise en charge de TypeScript dans les modèles Vue, la configuration de Tailwind CSS et le zoom sur l’EDI complet. L'EDI JavaScript de JetBrains apporte aussi des améliorations pour la nouvelle interface utilisateur et l’intégration du contrôle de version. ReSharper 2023.1 améliore la prise en charge de C#, avec notamment une série d’inspections pour optimiser et accélérer votre travail avec plusieurs types de collections et de nouveaux moyens plus souples d’introduire des vérifications de null dans votre code.Ces mises jour sont également disponibles dans Rider 2023.1. Par ailleurs, cette version apporte des améliorations pour les outils de contrôle de version, l’interface et l’expérience utilisateur, des fonctionnalités pour Docker et la visualisation des variables de chaînes dans le débogueur. Le développement de jeux avec Rider est encore renforcé par la prise en charge de la pile technologique orientée données (DOTS) de Unity et Unreal Engine 5.2, incluant les récentes mises à jour du format de fichier Blueprints et la prise en charge de Godot 4. ReSharper C++ 2023.1 apporte des mises à jour pour la prise en charge des fonctionnalités de C++20 et de C++23. Il introduit également la fonctionnalité de Call tracking pour les appels entrants et des aperçus pour les substitutions de macros dans les infobulles et les fenêtres contextuelles Quick Documentation.Notons aussi que la version autonome de dotTrace, le profileur de performance .NET, est désormais disponible sous Linux et macOS.Voilà ici résumés les principaux apports de ce cycle de publication. Vous pouvez installer et mettre à jour vos outils JetBrains avec l’application gratuite Toolbox App. Si vous ne l’avez pas encore, téléchargez-la ici pour gérer plus facilement vos outils de développement.Vous pouvez également suivre les liens ci-dessous pour consulter les présentations détaillées des nouveautés des différents EDI et outils .NET de JetBrains et en télécharger la version 2023.1.