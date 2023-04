Nouvelle interface utilisateur (Bêta)

PhpStorm 2023.1 est une mise à jour majeure qui apporte des mises à jour pour la nouvelle interface utilisateur, l'intégration de 3v4l.org, de meilleures performances, un débogueur avec DFA, la prise en charge des projets avec de multiples fichiers composer.json, des améliorations pour les génériques PHP, et bien plus. Nous présentons dans la suite les nouveautés et améliorations de cette version par domaine.Dans la version précédente, JetBrains a inauguré une nouvelle interface utilisateur, qui était désactivée par défaut. L'éditeur de logiciels pour développeurs continue à perfectionner cette interface sur la base des retours des utilisateurs et des résultats de ses recherches. Voici quelques-unes des dernières améliorations qui ont été implémentées.Le mode Compact Mode améliore l'expérience utilisateur de la nouvelle interface sur les petits écrans. Il propose des barres d'outils et en-têtes des fenêtres d'outils affinés, ainsi que des espacements, marges, icônes et boutons de taille réduite, ce qui permet de se concentrer sur le code plutôt que sur les commandes.Le nom du fichier actuellement ouvert s'affiche désormais dans un volet lorsque les onglets de l'éditeur sont masqués.Ce paramètre de la nouvelle interface utilisateur vous permet de diviser la zone des fenêtres d'outils en deux et de disposer les fenêtres de manière à voir les deux en même temps. Il s'agit d'une fonctionnalité de l'ancienne interface utilisateur qui manquait dans la nouvelle version.Pour ajouter une fenêtre d'outil à cette zone et la placer dans la partie inférieure, glissez son icône le long de la barre latérale et déposez-la sous la ligne de séparation. Vous pouvez également faire un clic droit sur l'icône de la fenêtre d'outils et lui affecter un nouvel emplacement en utilisant l'actionLorsque plusieurs projets sont ouverts, les utilisateurs de macOS peuvent maintenant passer facilement de l'un à l'autre en utilisant les onglets de projets situés sous la barre d'outils principale.Par défaut, les onglets de fenêtre ne peuvent être affichés qu'en mode plein écran dans macOS. Mais vous pouvez modifier ce comportement si vous souhaitez qu'ils restent actifs en permanence.En réponse aux retours d'expérience reçus sur la nouvelle interface utilisateur de l'EDI, JetBrains a remanié le widget Run dans l'en-tête de la fenêtre principale pour qu'il soit moins voyant et plus agréable à l'œil.PhpStorm 2023.1 s'intègre nativement avec 3v4l.org et vous permet d'exécuter des fichiers PHP temporaires quelle que soit la version de PHP utilisée sans rien avoir à installer sur votre machine locale.Créez un nouveau fichier temporaire PHP en utilisant Ctrl+Alt+Maj+Insert. Choisissez la version de PHP dans la liste déroulante et appuyez sur le bouton Run. La sortie du script s'affichera à côté de l'éditeur.Cette version apporte plusieurs améliorations significatives des performances et JetBrains continuera dans ce sens pour les prochaines mises à jour. Voici ce que vous trouverez dans cette version.Pour les paquets PHP populaires, JetBrains a des index précalculés qui vous évitent d'avoir à reconstruire leur index sur chaque instance de PhpStorm. Ces index sont notamment disponibles pouretDésormais, lorsque vous ouvrez un projet PHP indexé, PhpStorm vérifiepour voir si l'une des dépendances spécifiées a un index partagé pré-construit.PhpStorm peut télécharger l'index ou le reconstruire localement, selon que votre CPU et votre RAM sont plus rapides que votre connexion Internet. Vous pouvez également générer vos propres index partagés pour vos projets privés.Dans le cadre de son travail sur l'amélioration des performances, JetBrains veille à ce qu'un maximum d'actions soient disponibles lors de l'indexation.(Ctrl+O ou) est l'une des actions les plus populaires pour naviguer dans le code. Dans cette version, elle reste disponible à tout moment, même lorsque votre index est en cours de reconstruction. Elle affichait auparavant une liste vide tant que l'indexation n'était pas terminée.Une autre action désormais disponible même lorsque l'indexation est encore en cours est l'annotation du code. De nombreuses erreurs et les mots-clés faibles seront ainsi mis en évidence par PhpStorm afin de fluidifier et d'accélérer votre workflow.L'EDI s'ouvre maintenant beaucoup plus rapidement car PhpStorm utilise les caches de la session précédente du projet et recherche les nouveaux fichiers à indexer. Si aucune modification n'est détectée lors de l'inspection, l'EDI sera prêt sans attendre.Cette version améliore les performances de toutes les inspections, notamment pour les plus lourdes. Certaines d'entre elles sont désormais de 30 à 40 % plus rapides. Pour les autres, l'amélioration des performances n'est pas aussi significative, mais l'amélioration est toutefois perceptible.JetBrains a fortement amélioré les performances de la mise en évidence du code dans les balises. Tous les mots-clés et les constructions sont mis en évidence beaucoup plus rapidement, quelle que soit la complexité du code.Les contrôles de protection en temps réel de Windows Defender peuvent considérablement ralentir l'EDI. Pour résoudre ce problème, PhpStorm suggère maintenant d'ajouter certains dossiers à la liste des exclusions de Defender.La notification propose de reconfigurer ces paramètres automatiquement ou de consulter d'abord les instructions de configuration de Defender afin de le configurer manuellement ensuite.Les utilisateurs qui préfèrent Xdebug pour déboguer des applications PHP bénéficient maintenant d'une fonctionnalité avancée : le débogueur DFA (Data Flow Analysis). Il permet de voir à l'avance les branches du code qui ne seront jamais exécutées, sans avoir à parcourir le code progressivement avec le débogueur.PhpStorm affiche le résultat précalculé des conditions dans le conseil d'insertion sur la droite avant que le code soit exécuté. Vous pouvez ainsi vous faire une idée de la situation dans le code sans avoir à creuser davantage. Les branches qui ne seront pas exécutées sont grisées pendant la session de débogage.Si ces informations supplémentaires ne vous intéressent pas, vous pouvez faire un clic droit sur n'importe quelle valeur précalculée afin de désactiver l'analyse du flux de données pour la session de débogage en cours. Pour la désactiver de manière permanente, allez dansActuellement, PhpStorm ne précalcule pas les valeurs des propriétés en raison de limitations techniques. Ce point fera l'objet d'un développement ultérieur.Toutes les balises PHPStan et Psalm existantes sont désormais analysées correctement dans PhpStorm. Cela rend le code fortement annoté plus lisible.Auparavant, PhpStorm traitait tout projet ouvert comme un espace unique. JetBrains voit toutefois de plus en plus de cas dans lesquels un même projet comporte plusieurs applications, ayant toutes leurs propres dépendancesL'éditeur de logiciels pour développeurs a donc implémenté des fondations pour prendre en charge ce type de projets avec de multiples fichierset répertoires vendor, ce qui a permis les améliorations suivantes :Vous pouvez désormais utiliser des expressions régulières pour créer vos propres inspections de recherche et de remplacement. Ces inspections s'avèrent particulièrement utiles pour mettre en évidence des problèmes de formatage ou de style, ou de simples problèmes liés au code.Allez dans, appuyez sur l'icône + et sélectionnez(ou) dans la liste. Vous serez dirigé vers une boîte de dialogue dans laquelle vous pourrez configurer votre nouvelle inspection.Pour des inspections plus avancées pouvant impliquer des vérifications de la hiérarchie des types, vous pouvez utiliser les inspections Structural Search and Replace (SSR).Chaque version de PhpStorm s'accompagne de nouvelles inspections prêtes à l'emploi. PhpStorm 2023.1 ne fait pas exception à la règle. Voici quelques-unes des inspections que vous y trouverez :Vous pouvez marquer les classes avec le mot-clé, ce qui génère une erreur fatale en cas de violation. Une approche alternative serait d'ajouter la balise PHPDoc. PhpStorm mettra alors en évidence un héritage incorrect, mais le code ne produira pas d'erreur lors de l'exécution.Un nouveau correctif rapide de PhpStorm 2023.1 permet maintenant d'ajouter des types de retour compatibles pour les méthodes dans les classes enfants ou de les modifier s'ils sont incompatibles.JetBrains veut améliorer l'expérience de débogage pour les utilisateurs qui préfèrent l'approche « dump and die ». Dans un premier temps, l'éditeur de logiciels a activé les chemins d'accès aux fichiers et les références aux classes. En cliquant dessus, vous ouvrez le fichier correspondant dans l'éditeur.Dans la version précédente de PhpStorm, JetBrains a ajouté les descriptions des différents formats dans les fonctions de date et d'heure.Toutes les fonctions qui acceptent des modes de fichiers comportent à présent une description détaillée de ceux-ci dans un menu déroulant. Vous n'avez plus à vous souvenir de la signification deetJetBrains a également introduit d'autres live templates, notammentpour le modèle de fonction etpour les boucles indexées.Vous pouvez désormais zoomer dans l'ensemble de PhpStorm pour changer la taille de tous les éléments de l'interface utilisateur en même temps. Dans le menu principal, sélectionnezet ajustez l'échelle de l'EDI.Cela peut vous servir pour des démonstrations, des diffusions en direct, des réunions en ligne ou des présentations.En attribuant à ces actions des raccourcis uniques, il vous sera plus facile de les appeler. Pour ce faire, accédez à la fenêtre(Ctrl+Shift+A), tapez « zoom ide », et attribuez-lui un raccourci après avoir appuyé sur Alt+Entrée.Vous pouvez maintenant enregistrer et gérer plusieurs dispositions de fenêtres d'outils et basculer de l'une à l'autre en fonction de vos besoins. Découvrez les nouvelles actions danspour enregistrer, mettre à jour et activer les dispositions de fenêtres.La nouvelle case à cocherest disponible dans. Elle vous permet d'unifier la largeur des fenêtres d'outils latérales ou de conserver la possibilité d'ajuster librement leur taille lorsque vous personnalisez votre mise en page.Les fichiers Markdown prennent désormais en charge l'actionde l'éditeur, qui vous permet de répartir de longs textes sur plusieurs lignes de longueur égale.Pour ce faire, placez le curseur à l'intérieur du paragraphe à modifier et choisissez l'action dans le menu. Vous pouvez également utiliser(Ctrl+Maj+A) pour rechercher la commandeet l'exécuter.JetBrains a ajouté une page dansqui vous permet de configurer et modifier vos préférences Markdown.Cette page propose des cases à cocher distinctes pour diverses fonctionnalités de l'éditeur afin de faciliter la gestion de vos préférences. Auparavant, il n'y avait qu'une seule case à cocher dansUne nouvelle case à cocherpermet de configurer ce paramètre afin que l'EDI affiche les espaces sous forme de petits points uniquement lorsque vous sélectionnez du code.JetBrains a ajouté des indications de couleur pour les modifications dans la fenêtre d'outil. Ainsi, vous pouvez maintenant voir quelles propriétés, méthodes et fonctions ont été modifiées ou ajoutées.Il est maintenant plus facile de passer d'une branche à l'autre car elles sont stockées dans des listes que vous pouvez développer.JetBrains a implémenté la saisie semi-automatique dans la fenêtre contextuelledans la première version EAP de PhpStorm 2023.1. Grâce à cela, lorsque vous commencez à saisir le nom de votre nouvelle branche, l'EDI vous propose des préfixes pertinents basés sur les noms des branches locales existantes.Les vérifications de commits pour Git et Mercurial se déroulent désormais en arrière-plan, après votre commit, mais avant le push. L'objectif est d'accélérer le processus de commit global.Le scénario d'utilisation des requêtes pull le plus courant est celui où un utilisateur commence par se rendre sur GitHub, puis se réfère à l'EDI dans les cas où il est nécessaire de parcourir entièrement le code.JetBrains a remanié la fenêtre d'outilafin de simplifier ce workflow. Elle propose désormais un onglet dédié pour chaque requête pull que vous ouvrez. L'onglet affiche instantanément la liste des fichiers modifiés, mais fournit moins d'informations qu'auparavant pour éviter les distractions et vous aider à rester concentré sur votre tâche en cours.De plus, un bouton dédié permet désormais d'exécuter facilement l'action considérée comme la plus importante compte tenu de l'état de la requête pull.L'ongletdu nœud Docker Compose regroupe et affiche désormais les journaux de tous les conteneurs Docker Compose, qui sont mis à jour en temps réel.Vous pouvez désormais vous connecter facilement à Azure Container Registry. Il vous suffit d'aller danset de sélectionner l'optiondans le champVous avez maintenant la possibilité d'ajouter des drapeaux de configurationaux montages Docker afin d'attacher des volumes à des conteneurs Docker sur des postes de travail SELinux.La très attendue prise en charge d'Astro fait son arrivée dans PhpStorm ! Pour en bénéficier, utilisez notre nouveau plugin Astro, dont l'installation se fait via. Ce plugin fournit des fonctionnalités de base telles que la mise en évidence de la syntaxe, la complétion de code avec importations automatiques, des refactorisations, la navigation, le formatage, et bien plus.JetBrains a ajouté la prise en charge de TypeScript dans les modèles Vue. Pour l'activer, définissez l'attributd'une balisesur. Auparavant, JavaScript était utilisé indépendamment de l'attributde la balise script. PhpStorm fournit désormais la prise en charge du casting inline, une réduction des types améliorée, et des informations correctes sur les types déduits dans la documentation rapide pour les modèles de composants de fichier unique Vue.Dans cette version, JetBrains a également ajouté la prise en charge des options de configuration, telles que la saisie semi-automatique des noms de classe personnalisés sous l'option, ou des options expérimentales telles que. Vous pouvez définir ces options de configuration dans