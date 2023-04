Présentation de la nouvelle interface utilisateur de PyCharm

Le nouveau widget Project affiche le nom du projet en cours, permet de basculer entre les projets récents, de créer de nouveaux projets et d'ouvrir les projets existants.

Le widget VCS affiche la branche en cours, permet de changer de branche et fournit les actions VCS les plus courantes, telles que la mise à jour des projets, l'enregistrement des modifications par commit et le push des modifications.

Le widget Run permet d'exécuter/de déboguer des configurations, de sélectionner d'autres configurations à exécuter, de modifier le mode de la configuration actuelle (exécution ou débogage) et de modifier ou supprimer la configuration actuelle.

Notebooks Jupyter distants (PRO)

Éditeur

JetBrains a optimisé les performances de la fenêtre Special Variables dans la console Python et dans la console de débogage. L'aperçu des valeurs de variables calculées s'affiche désormais plus rapidement, en particulier pour les grandes collections.

Vous pouvez spécifier le placement du contenu lors du collage d'une ligne qui a été copiée ou coupée sans sélection. Pour sélectionner le comportement voulu, allez dans Settings/Preferences | Advanced Settings / Editor.

Les info-bulles de documentation rapide pour les attributs ou les paramètres affichent désormais le formatage du balisage.

Expérience utilisateur

Lorsque vous recherchez des classes, Search Everywhere (double Maj) fournit des résultats plus précis, générés par le machine learning.

Le processus Scanning files to index... s'exécute maintenant en mode intelligent, ce qui rend les fonctionnalités de l'EDI disponibles beaucoup plus tôt dans le processus de démarrage.

Lorsque Windows Defender s'exécute avec la protection en temps réel, PyCharm propose maintenant l'ajout de certains dossiers à la liste d'exclusions de Defender afin d'améliorer les performances.

Développement frontend (PRO)

Markdown

Systèmes de contrôle de version

JetBrains a implémenté la saisie semi-automatique dans la fenêtre contextuelle Create New Branch . Lors de la saisie du nom de votre nouvelle branche, l'EDI vous proposera des préfixes pertinents basés sur les noms des branches locales existantes.

Afin d'accélérer le processus de commit, les vérifications de commits pour Git et Mercurial s'exécutent désormais en arrière-plan, après le commit mais avant le push.

JetBrains vient d'annoncer la sortie de la première mise à jour majeure de l'année pour PyCharm, son EDI Python. Cette version débarque avec une nouvelle interface utilisateur, la prise en charge des Notebooks Jupyter distants et bien d'autres nouveautés et améliorations que nous présentons ici.L'interface utilisateur de PyCharm a été remodelée afin de réduire la complexité et les distractions, de faciliter l'accès aux fonctionnalités essentielles et de dévoiler progressivement les fonctionnalités complexes en fonction des besoins.Dans la version 2023.1, la nouvelle interface est activée par défaut pour les nouveaux utilisateurs de PyCharm Community Edition. Pour les autres cas, vos pouvez l'activer en utilisant Ctrl+Alt+S pour ouvrir les paramètres de l'EDI et sélectionnerJetBrains vous invite à essayer la nouvelle UI et lui faire part de vos retours. Cela dit, quels sont les principaux changements pour la nouvelle interface utilisateur ?Le nouvel en-tête de fenêtre permet d'exécuter les tâches courantes plus rapidement :Les barres de la fenêtre d'outils prennent moins d'espace et comportent des icônes pour simplifier la navigation. Pour réorganiser la fenêtre d'outils, faites glisser son icône le long de la barre latérale et déposez-la sous le séparateur pour créer une division verticale ou sur une autre barre latérale pour une division horizontale.Cliquez sur l'icônepour accéder à une fenêtre d'outils qui n'est pas affichée à l'écran.Les principales actions de débogage ont été centralisées dans une seule barre d'outils. Les onglets permettant de basculer entre la vueet la Console s'affichent désormais dans les onglets de la fenêtre d'outils s'il y a une seule configuration d'exécution.La barre d'outils des actions d'exécution a également été déplacée vers les onglets de la fenêtre d'outils.La barre de navigation est désormais située dans la barre d'état, en bas de la fenêtre principale. Si vous préférez l'ancienne position, vous pouvez la ramener au premier plan en allant dans le menu principal et en sélectionnantSi vous travaillez sur un petit écran, vous pouvez activer le mode Compact qui réduit la taille des barres d'outils, des en-têtes de fenêtres, des espaces, des marges intérieures, des icônes et des boutons.La tant attendue prise en charge des Notebooks Jupyter distants a été implémentée dans PyCharm Professional. Vous pouvez désormais travailler avec des notebooks distants directement depuis votre EDI.Pour attacher un serveur Jupyter distant à votre projet dans PyCharm, sélectionnezdans le menu principal et choisissezdans la fenêtre contextuelle. Le serveur distant sera lié à ce projet spécifique.Vous pouvez copier, coller et renommer des notebooks Jupyter distants aussi bien sur des machines locales que distantes. Pour récupérer la dernière version distante du notebook à partir du serveur, sélectionnezdans le menu contextuel.Le débogage de cellules spécifiques dans un notebook distant est désormais possible. Plusieurs points d'arrêt peuvent être définis par cellule et les fonctionnalitéspeuvent être utilisées pour les diagnostics d'erreurs.JetBrains a revu la façon dont PyCharm traite les classes et les protocoles génériques. L'EDI gère désormais plus efficacement les hiérarchies de classes et les protocoles génériques, et résout les problèmes d'indication de type.La fenêtre d'outilsprend désormais en charge les workflows avec des projets dépendants attachés au projet principal. Après avoir choisi le projet dans le panneau situé dans la partie gauche de la fenêtre d'outils, vous pouvez installer/désinstaller des packages et gérer leurs versions pour chacun des projets.Il est maintenant plus facile de suivre les implémentations de classes et de remplacer les méthodes avec les nouveaux conseils d'insertion usages. Ils indiquent le nombre d'utilisations d'un symbole juste au-dessus de sa déclaration et permettent de naviguer vers une utilisation. Si vous préférez désactiver ces conseils, survolez-en un et sélectionnezdans le menu contextuel.L'info-bullemet désormais en évidence les éléments de syntaxe pour la définition de l'expression sélectionnée, le type déduit et les liens cliquables pour les éléments de définition. Pour appeler une info-bulle, appuyez sur ⌘ et survolez l'expression avec le pointeur de la souris (ou placez le caret dessus).La mise en évidence des éléments de syntaxe dans la fenêtre contextuelleest désormais très similaire à celle de l'éditeur et donne davantage de visibilité pour la documentation du code.JetBrains a mis à jour l'utilisation de la refactorisation Rename dans PyCharm. Plutôt que de saisir un nouveau nom dans la fenêtre contextuelle, vous pouvez désormais le modifier via le formulaire d'invite de commandes (inline prompt).Vous pouvez facilement faire un avant ou arrière au niveau de tout l'EDI. La taille de tous les éléments de l'interface utilisateur est modifiée en même temps. Dans le menu principal, sélectionnezet ajustez la mise à l'échelle de l'EDI. Vous pouvez également créer un raccourci personnalisé pour cela.Il est désormais possible de personnaliser la disposition de l'EDI en réglant la largeur des fenêtres d'outils latérales. PyCharm mémorisera votre choix pour chaque fenêtre d'outils. La nouvelle case à cocherest disponible dansVous avez la possibilité de prédéfinir le comportement de l'EDI lors de l'enregistrement des modifications pour les nouveaux projets. Pour ce faire, allez danset sélectionnez les actions à déclencher lors de l'enregistrement de modifications.La tant attendue prise en charge d'Astro est maintenant disponible dans PyCharm ! Allez danspour installer le nouveau plugin Astro. Ce plugin fournit des fonctionnalités de base telles que la mise en évidence de la syntaxe, la complétion de code avec importations automatiques, des refactorisations, la navigation, le formatage.PyCharm transforme désormais automatiquement vos chaînes entre guillemets simples ou doubles en template literals lors de la saisie de. Cela fonctionne pour les chaînes brutes et propriétés JSX.JetBrains a ajouté la prise en charge de TypeScript dans les modèles Vue. Elle s'active lorsque l'attributd'une baliseest défini sur. Auparavant, JavaScript était utilisé indépendamment de l'attributde la balise. PyCharm offre maintenant la prise en charge du casting inline, améliore la réduction des types et fournit des informations correctes sur les types déduits dans la documentation rapide pour les modèles de composants de fichier unique Vue.JetBrains a ajouté la prise en charge des options de configuration, telles que la saisie semi-automatique des noms de classe personnalisés sous l'optionou des options expérimentales telles queVous pouvez définir ces options de configuration dansVous pouvez corriger le formatage des tableaux dans les fichiers Markdown avec le raccourci(Alt+Entrée), ou en appuyant sur l'icône d'ampoule jaune et en sélectionnantdans la liste qui s'affiche.La possibilité de fractionner de longs textes en plusieurs lignes de longueur égale avec l'action de l'éditeurest maintenant disponible pour les fichiers Markdown. Pour l'utiliser, placez le caret dans le paragraphe à modifier et appelez l'action depuis le menu Edit, ou recherchez la commandeavec(Ctrl+Maj+A).Gérez facilement vos préférences pour l'édition des fichiers Markdown grâce à une nouvelle page dédiée qui fournit des cases à cocher séparées pour plusieurs fonctionnalités de l'éditeur dansLa fenêtre d'outils Pull Request propose maintenant un onglet dédié pour chaque requête pull ouverte. L'onglet affiche instantanément la liste des fichiers modifiés. Un bouton dédié permet d'exécuter facilement l'action considérée comme la plus importante en fonction de l'état actuel de la requête pull.Pour faciliter le suivi des modifications apportées aux fichiers, JetBrains a ajouté des indications de couleur à la fenêtre d'outils Structure. Les noms des objets modifiés deviennent bleus, tandis que ceux des objets ajoutés récemment s'affichent en vert dans la fenêtre d'outils.JetBrains a amélioré l'ergonomie de la fenêtre contextuelle Branches. La navigation entre les branches est maintenant facilitée, car elles sont regroupées et stockées dans des listes que vous pouvez développer.