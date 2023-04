Travailler avec du code

BigQuery : la clause WINDOW est maintenant prise en charge.

est maintenant prise en charge. ClickHouse : les paramètres de casse sont maintenant ignorés lors de la saisie semi-automatique de noms de casse exacte.

MySQL : les problèmes concernant les fonctions LAG et LEAD ont été corrigés.

et ont été corrigés. MySQL : FOR UPDATE est maintenant pris en charge dans les requêtes imbriquées.

est maintenant pris en charge dans les requêtes imbriquées. MySQL : la syntaxe ENCRYPTION est maintenant prise en charge.

est maintenant prise en charge. Microsoft SQL Server : les inspections ne signalent plus par erreur le code supplémentaire.

PostgreSQL : le problème concernant Place constraints a été corrigé.

a été corrigé. PostgreSQL : la navigation des DDL vers les politiques de sécurité fonctionne maintenant comme prévu.

PostgreSQL : le générateur SQL cite maintenant correctement les contraintes EXCLUDE .

. BigQuery : la résolution des alias dans les requêtes UNNEST fonctionne maintenant correctement.

fonctionne maintenant correctement. ClickHouse : les colonnes EPHEMERAL ainsi que les clauses INTERSECT et EXCEPT sont désormais prises en charge.

ainsi que les clauses et sont désormais prises en charge. MongoDB : le bogue de saisie semi-automatique SQL rompue pour les propriétés imbriquées a été corrigé.

Explorateur de bases de données

Les statistiques du contenu des sources de données s'affichent à nouveau dans la fenêtre contextuelle Quick Documentation .







. Les dossiers renommés dans l'explorateur de base de données ne disparaissent plus.

PostgreSQL : la commande Drop du menu contextuel fonctionne maintenant correctement.

Introspection

Oracle : JetBrains a implémenté plusieurs améliorations pour accélérer l’introspection au niveau 1, notamment lors de l’utilisation du catalogue interne rapide. Vérifiez si vous disposez des autorisations SELECT_CATALOG_ROLE et SELECT ANY DICTIONARY . Elles vous donnent accès au catalogue interne d’Oracle et accélèrent l’introspection, car les catalogues conventionnels d’Oracle sont assez lents.

et . Elles vous donnent accès au catalogue interne d’Oracle et accélèrent l’introspection, car les catalogues conventionnels d’Oracle sont assez lents. Oracle : les déclencheurs de base de données interschémas sont maintenant pris en charge. Vous pouvez créer un déclencheur X dans le schéma A vers la table E dans le schéma B et il apparaîtra dans le schéma B sous la table hôte E.

MySQL : la clause/syntaxe ROW_FORMAT est maintenant prise en charge.

est maintenant prise en charge. Microsoft SQL Server : Quick Definition fonctionne maintenant comme prévu.

fonctionne maintenant comme prévu. PostgreSQL : lors de l'utilisation de la clause REFERENCING , le DDL du déclencheur est généré correctement.

, le DDL du déclencheur est généré correctement. Db2 : JetBrains a corrigé un problème concernant l'interruption de l'introspection des objets. Si les autorisations utilisateurs ne permettaient pas de récupérer la liste des utilisateurs de la base de données, les autres objets de la base de données n'étaient pas chargés non plus. À partir de maintenant, tout sera chargé à part la liste des utilisateurs.

MySQL : le DDL d'une table est actualisé après la modification d'un commentaire dans la boîte de dialogue Modify .

. Redshift : JetBrains a corrigé un problème de performance, ce qui a permis de réduire considérablement la durée de l'introspection.

Connectivité

Microsoft SQL Server : la détection Current schema fonctionne maintenant pour n'importe quelle base de données.

fonctionne maintenant pour n'importe quelle base de données. SQLite : la bibliothèque native SQLite est à présent décompressée dans le dossier système.

Microsoft SQL Server : le problème de connexion via pg_bouncer a été corrigé.

Éditeur d'objets

JetBrains a ajouté un éditeur de source à la vue Modify.







PostgreSQL : la création de vues virtuelles est maintenant aussi disponible en lecture seule.

Éditeur/visualiseur de données

JetBrains a ajouté un paramètre Alternate row colors pour les tables de résultats. Si la case est cochée, les couleurs des lignes seront alternées.







pour les tables de résultats. Si la case est cochée, les couleurs des lignes seront alternées. Il n'y a plus d'espaces vides dans les résultats dans l'éditeur, car la table ajuste maintenant sa hauteur à celle des résultats.







La couleur de police utilisée dans l'en-tête de l'éditeur de données est correcte.

PostgreSQL : la fenêtre Quick Doc ne se fige plus lors du décompte des lignes.

ne se fige plus lors du décompte des lignes. Demande d'assistance : l'image est correctement prévisualisée dans l'éditeur de valeurs.

PostgreSQL : il est possible de mettre à jour une valeur dans une vue avec la colonne ENUM .

. Oracle : les colonnes JSON sont maintenant prises en charge.

sont maintenant prises en charge. BigQuery : la précision des millisecondes n'est plus perdue dans les valeurs TIMESTAMP .

. MongoDB : JetBrains a ajouté l'action Change Default pour configurer la taille de page par défaut.







Console de requêtes

Les paramètres nommés sont détectés correctement.

Lorsque vous copiez et collez un élément, l'EDI analyse maintenant correctement la sélection (au lieu de la position du curseur).

Le sélecteur de schéma fonctionne correctement dans la nouvelle interface utilisateur.

Oracle : les points-virgules ne sont plus omis dans les fonctions agrégées Oracle.

BigQuery : la prévisualisation d'une table ne déclenche plus l'erreur Unexpected value.

Le problème d’échec des requêtes avec la notification Read access is allowed from inside read-action (or EDT) only dans la console de requêtes a été corrigé.

dans la console de requêtes a été corrigé. Oracle : CREATE PROCEDURE et CREATE FUNCTION se terminent désormais par « ; » comme prévu.

et se terminent désormais par « ; » comme prévu. MongoDB : la perte de valeurs dans IN (…) s'il y en a plus de 10 a été corrigée.

Résolution SQL

Un paramètre permettant de spécifier le mode de résolution par défaut dans la console a été ajouté à Preferences | Database | Query execution | Other.







Oracle : JetBrains a corrigé plusieurs problèmes en lien avec les méthodes des collection Oracle :

Les synonymes publics sont désormais placés correctement dans le schéma PUBLIC.

Les références récursives à des routines imbriquées sont résolues correctement.

Les références aux paramètres de curseur qualifiées par un nom de curseur sont résolues correctement.

Les utilisations incorrectes de %TYPE sont signalées par des avertissements.

sont signalées par des avertissements. Oracle : JetBrains a corrigé la résolution des attributs standards pour les types de collection (par exemple, COUNT ).

). Oracle : les attributs de type sont maintenant pris en charge.

Oracle : les arguments nommés dans les appels du constructeur de type sont à présent résolus correctement.

Oracle : la navigation à l'aide des raccourcis fonctionne désormais pour les paquets.

Navigation et recherche

Diagrammes

JetBrains a corrigé un bogue à cause duquel l'EDI affichait le diagramme Explain Plan seulement pour la première d'une série de plusieurs requêtes.

L'enregistrement d'un diagramme ne déclenche plus d'erreurs.

Génération de code SQL

L'outil de visualisation Schema diff fonctionne maintenant correctement (il s'ouvrait auparavant sur un tableau vide si des objets de base de données ou de serveur étaient inclus).

fonctionne maintenant correctement (il s'ouvrait auparavant sur un tableau vide si des objets de base de données ou de serveur étaient inclus). Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Db2 : vous pouvez maintenant utiliser l'option Specify next value for sequences pour contrôler le comportement des séquences qui ont une valeur de départ.







pour contrôler le comportement des séquences qui ont une valeur de départ. Si l'option Specify next value for sequences n'est pas activée, DataGrip génère le DDL de la séquence en ajoutant la valeur de départ à START WITH start_value .

n'est pas activée, DataGrip génère le DDL de la séquence en ajoutant la valeur de départ à . Si l'option Specify next value for sequences est activée, DataGrip ajoute la prochaine valeur suivante qu'aurait la séquence au DDL, avec quelques différences pour les bases de données suivantes :

est activée, DataGrip ajoute la prochaine valeur suivante qu'aurait la séquence au DDL, avec quelques différences pour les bases de données suivantes : Microsoft SQL Server : la valeur de la séquence suivante est spécifiée dans la clause RESTART WITH des instructions CREATE et ALTER au lieu de la valeur de départ de la séquence.

des instructions et au lieu de la valeur de départ de la séquence. PostgreSQL : la valeur de la séquence suivante est spécifiée par la clause START WITH de l'instruction CREATE au lieu de la valeur de départ de la séquence. La valeur de départ est spécifiée par la clause START WITH et la valeur suivante l'est dans la clause RESTART WITH de l'instruction ALTER .

de l'instruction au lieu de la valeur de départ de la séquence. La valeur de départ est spécifiée par la clause et la valeur suivante l'est dans la clause de l'instruction . Db2 : la valeur de la séquence suivante est spécifiée dans la clause START WITH de l'instruction CREATE au lieu de la valeur de départ de la séquence. La prochaine valeur est spécifiée dans la clause RESTART WITH de l'instruction ALTER (la modification de la valeur de départ n'est pas autorisée dans Db2).

JetBrains annonce la sortie de DataGrip 2023.1. Il s'agit de la première mise à jour majeure de 2023 pour son EDI destiné aux administrateurs de bases de données et développeurs SQL. Cette version est exclusivement axée sur la qualité et apporte les correctifs de bogues demandés par les utilisateurs via l'outil de suivi public de JetBrains. Dans la suite, nous examinons par domaine tous ces correctifs plus en détail.JetBrains a résolu un problème qui empêchaitd'appliquer le bon style aux sous-requêtes dans les clauses. Tout fonctionne maintenant correctement.DataGrip peut également ajouter un espace entre le mot-cléet la parenthèse de gauche, ce qui peut être activé avec un nouveau paramètre. Si vous souhaitez conserver l'ancien comportement du Formatter (sans l'espace), vous pouvez définir le paramètresurdansJetBrains a corrigé le bogue concernant la sauvegarde des paramètres de style. Si vous avez configuré un style particulier pour SQL2016 et que la casedansn'est pas cochée, vous devrez le reconfigurer.Oracle : La navigation vers une routine se fait désormais par défaut vers son implémentation et non plus vers son en-tête.