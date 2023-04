Vérificateur de vulnérabilités

JetBrains a publié la première mise à majeure de l'année pour GoLand, son EDI visant à fournir un environnement ergonomique pour le développement en Go. GoLand 2023.1 apporte un vérificateur de vulnérabilités, une meilleure navigation dans le code gRPC et la refactorisationpour les récepteurs génériques.Entre autres nouveautés, il est désormais possible d'exécuter des fichiers temporaires (sratch) avec des paquets de bibliothèques non standards, utiliser des expressions régulières pour créer vos propres inspections de recherche et de remplacement, et convertir rapidement des littéraux de chaînes bruts en littéraux avec des guillemets doubles et inversement. Notons aussi que l'action d'intentionfonctionne maintenant pour les interfaces non exportées.Cette version fournit aussi plusieurs améliorations pour la nouvelle interface utilisateur, des mises à jour pour Docker et Kubernetes, et des améliorations pour le développement web.GoLand peut désormais mettre en évidence les paquets comportant des vulnérabilités connues dans. Survolez le code mis en évidence ou appuyez sur Alt+Entrée, choisissez, et GoLand affichera une liste de vulnérabilités avec des liens vers leur description détaillée. Les données concernant les vulnérabilités sont fournies par l'entreprise de sécurité logicielle Checkmarx.Pour mettre à jour une dépendance et obtenir une version sans vulnérabilités, placez le curseur sur un paquet mis en évidence dans, appuyez sur Alt+Entrée et choisissez le correctif rapideGoLand met également en évidence les appels de méthodes des paquets présentant des vulnérabilités connues directement dans votre éditeur. Vous pouvez survoler le code mis en évidence pour afficher une fenêtre contextuelle contenant des informations sur la vulnérabilité et un lien vers sa description détaillée.Le client HTTP de GoLand prend actuellement en charge l'exécution de requêtes gRPC. Vous pouvez également exécuter des requêtes gRPC à partir de la fenêtre d'outil Endpoints.Cette version offre une autre amélioration significative à l'ensemble de fonctionnalités pour gRPC : vous pouvez désormais accéder aux déclarations de messages, de services et de méthodes et les parcourir à partir du code Go et de leurs implémentations Go dans les fichiersPour ce faire, cliquez sur l'icône dédiée située à côté de la déclaration d'un message, d'un service, d'une méthode ou de leur implémentation.Vous pouvez maintenant exécuter des fichiers temporaires (scratch) avec des dépendances Go de bibliothèques non standards. Lorsque vous copiez votre code d'un fichier de projet vers un fichier temporaire et que vous appuyez sur le bouton Run, GoLand crée une configuration Run avec le drapeau. Ce dernier est utilisé avec un fichier JSON qui mappe les chemins d'accès aux fichiersetdans votre projet d'origine.Lorsque vous renommez un paramètre de type dans une structure, la refactorisationvous propose désormais de modifier les récepteurs en conséquence.JetBrains a corrigé plusieurs problèmes affectant la navigation entre les interfaces, les implémentations et les spécifications de méthodes dans le code générique. L'éditeur de logiciels pour développeurs a également implémenté plusieurs correctifs supplémentaires pour les faux positifs et les faux négatifs liés aux génériques.Une nouvelle action d'intention vous permet de convertir rapidement des chaînes de caractères brutes (entourées du caractère « ` ») en chaînes entre guillemets doubles et inversement.Auparavant, lorsque vous deviez convertir un entier en chaîne, GoLand vous proposait d'abord le correctif rapide. Pour effectuer la conversion correctement, vous aviez ensuite besoin d'un autre correctif rapide :JetBrains a simplifié ce workflow et GoLand propose maintenant directement le correctif rapideL'action d'intentionfonctionne désormais pour les interfaces non exportées.GoLand fournit maintenant une inspection et un correctif rapide pour vous aider à détecter et à supprimer les espaces en début de ligne dans les directives Go telles queDans la version précédente, JetBrains a activé la fonctionnalitépar défaut. Cette fonctionnalité vous permet de voir instantanément les effets de l'application des suggestions de l'EDI sur votre code.Vous pouvez maintenant prévisualiser davantage d'actions d'intention et de correctifs rapides :JetBrains a amélioré l'expérience de démarrage de l'EDI grâce à l'exécution du processusen mode intelligent. L'ensemble des fonctionnalités sont ainsi disponibles bien plus rapidement lors du démarrage de l'EDI. Lorsque vous ouvrez un projet, GoLand utilise les caches de votre session précédente avec ce projet et recherche simultanément les fichiers à indexer. Les retards causés auparavant par l'indexation au démarrage sont éliminés : si aucune modification n'est détectée lors de l'analyse, l'EDI est prêt à être utilisé.Une nouvelle notification se déclenche lorsque Windows Defender est activé avec la protection en temps réel. GoLand suggère d'ajouter des dossiers spécifiques à la liste des exclusions de Defender, car ces contrôles antivirus peuvent impacter considérablement la vitesse de l'EDI. La notification propose des options pour reconfigurer ces paramètres automatiquement ou pour consulter d'abord les instructions de configuration de Defender afin de le configurer manuellement.JetBrains a mis à jour la fonctionnalitéet GoLand affiche désormais le nombre d'implémentations d'une interface et les spécifications de ses méthodes.Dans la version précédente, JetBrains avait introduit l'affichage des utilisations à proximité des fonctions et des types pour indiquer le nombre de références à la fonction ou au type dans le projet en cours. Désormais, les auteurs du code sont également affichés si l'intégration du contrôle de version est activée.Vous pouvez désormais utiliser des expressions régulières pour créer vos propres inspections de recherche et de remplacement. Ces inspections s'avèrent particulièrement utiles pour mettre en évidence les problèmes de formatage ou de style.Pour créer une inspection, allez dans, appuyez sur l'icône + et sélectionnezdans la liste pour accéder à la boîte de dialogue dans laquelle vous pourrez configurer votre nouvelle inspection. Choisissez le langage souhaité, utilisez les indications fournies dans le volet de gauche pour créer une expression régulière, et indiquez le remplacement requis. Vous pouvez également indiquer comment vous souhaitez que l'EDI les mette en évidence dans le projet.JetBrains a intégré la fonctionnalité Go Playground à GoLand 2022.3. Dans cette version, l'éditeur de logiciels pour développeurs a aussi amélioré cette fonctionnalité. Tout d'abord, les URL partagées incluent désormais le paramètre de version si vous choisissez une version de développement ou une version antérieure.JetBrains a également ajouté une option permettant de désactiver la fenêtre contextuelle qui vous demande l'autorisation de partager du code dans le Playground dansJetBrains a affiné l'expérience utilisateur pour le collage d'une ligne copiée ou coupée sans sélection. Vous trouverez maintenant un paramètre spécial qui permet de contrôler l'emplacement du contenu collé.Dans, allez dans la section Editor et sélectionnez le comportement souhaité pour l'action Paste dans la liste déroulante.Une nouvelle case à cocherdansvous permet de configurer ce paramètre afin que l'EDI matérialise les espaces sous forme de petits points uniquement lors de la sélection du code.JetBrains a modifié l'inspectionafin qu'elle ne contrôle plus l'orthographe des hashes et des valeurs spéciales et ne les signale plus comme erronés. Cette mise à jour concerne les valeurs suivantes :JetBrains a introduit un nouveau groupepour les appels de fonction : le groupeL'éditeur de logiciels pour développeurs a également implémenté plusieurs correctifs concernant la représentation de l'utilisation des éléments de code génériques dans la fenêtreVous pouvez désormais zoomer dans la fenêtre principale de GoLand pour augmenter ou diminuer la taille de tous les éléments de l'interface utilisateur en même temps. Dans le menu principal, cliquez suret ajustez l'échelle de l'EDI.JetBrains a introduit une nouvelle option de mise en page qui vous permet d'unifier la largeur des fenêtres d'outils latérales ou de conserver la possibilité d'ajuster librement leur taille lorsque vous personnalisez votre mise en page. La nouvelle case à cocherest disponible dansDans la nouvelle interface utilisateur, ce paramètre est désactivé par défaut, les fenêtres d'outils s'affichent donc avec une largeur unifiée et leur taille reste constante lorsque vous passez de l'une à l'autre. Dans l'ancienne interface utilisateur, l'option est activée et les fenêtres d'outils ont des largeurs différentes, mais vous pouvez choisir de les aligner à tout moment en désactivant simplement ce paramètre.Vous pouvez maintenant enregistrer et gérer plusieurs dispositions de fenêtres d'outils et passer de l'une à l'autre en fonction de vos besoins.Pour enregistrer une nouvelle disposition, organisez les fenêtres d'outils comme vous le souhaitez, puis cliquez sur. Une fois la disposition ajustée, vous pouvez actualiser la configuration actuelle avec l'optionou enregistrer ces modifications pour créer une autre disposition personnalisée. Pour activer une disposition enregistrée, cherchez-la dans la liste sous, survolez son nom puis cliquez surCette version fournit une option qui permet de prédéfinir le comportement d’pour les nouveaux projets. Pour ce faire, allez danset sélectionnez les actions à déclencher lorsque vous enregistrerez vos modifications dans vos projets.L'année dernière, JetBrains a inauguré une nouvelle interface utilisateur plus minimaliste pour GoLand et ses autres EDI. Pour cette version, l'éditeur de logiciels y a apporté plusieurs améliorations, sur la base des retours d'expérience des utilisateurs. Vous pouvez essayer la nouvelle interface utilisateur en cochant la casedansAfin d'améliorer l'expérience utilisateur de la nouvelle interface sur petit écran, JetBrains a introduit le mode Compact qui offre une apparence plus condensée à l'EDI grâce à la réduction de la hauteur des barres d'outils et des en-têtes des fenêtres d'outils, et à la réduction de la taille des espacements et des marges ainsi que des icônes et boutons. Pour activer le mode, allez dans le menu View pour sélectionnerPar ailleurs, la barre d'outils supérieure n'est plus visible dans les modesetJetBrains a introduit une option permettant de fractionner la zone de fenêtre d'outil, afin que vous puissiez l'organiser en fonction de vos besoins.Pour ajouter une fenêtre d'outil dans cette zone et la placer dans la partie inférieure, faites glisser son icône le long de la barre latérale et déposez-la sous le séparateur. Vous pouvez également faire un clic droit sur une icône pour appeler le menu contextuel et attribuer une nouvelle position à une fenêtre d’outil à l’aide de l’actionLorsque plusieurs projets sont ouverts, vous pouvez facilement passer de l'un à l'autre en utilisant les onglets de projet présents sous la barre d'outils principale. Pour ce faire, cliquez surJetBrains a ajouté la fonctionnalitéà la nouvelle interface utilisateur. Vous disposez désormais d’un menu déroulant affichant la liste complète des onglets ouverts, qui pouvaient être masqués auparavant.JetBrains a ajouté un volet qui affiche le nom du fichier actuellement ouvert lorsque les onglets de l'éditeur sont masqués.L'éditeur de logiciels pour développeurs a remanié le widget Run en haut de la fenêtre de l'EDI. Les icônes sont désormais simplement affichées en vert, pour un rendu plus discret et agréable à l'œil par rapport à l'ancien design, avec lequel toute la zone autour des icônes était colorée.