RubyMine 2023.1 apporte la prise en charge de Rails 7 et Ruby 3.2, des mises à jour de la nouvelle interface utilisateur, une saisie semi-automatique du code accélérée, une réduction de la consommation de mémoire, une meilleure synchronisation des gemmes dans WSL, la simplification de la navigation et de la gestion pour les contextes et les exemples partagés dans RSpec, ainsi qu'une meilleure intégration de Docker.RubyMine prend désormais en charge les méthodesbasiques de Rails 7 qui permettent d'écrire en Ruby plus vite que jamais.JetBrains a ajouté des options de prise en charge de la saisie semi-automatique du code pour certaines méthodes CRUD de la classe. RubyMine suggère désormais des options de saisie semi-automatique pour les arguments des méthodesJetBrains a ajouté de nouvelles icônes dans la gouttière pour naviguer des appelsvers les modèles correspondants dans le schéma. Il est maintenant possible de naviguer des appelsdansjusqu'aux modèles associés en utilisant ces tables. Ouvrez votre fichieret utilisez les icônes de la gouttière situées à gauche de l'éditeur pour naviguer vers les modèles associés.RubyMine prend en charge l'utilisation de la méthodede la classe, qui a été introduite dans Ruby 3.2. L'EDI reconnaît maintenant les méthodes de lecture générées avecvous permet désormais de créer des instances de classeavec des crochets. RubyMine reconnaît ces types d'instances et les affiche lorsque vous appelez l'action Type Info.La nouvelle optionvous permet de configurer des espaces séparément pour les opérateurs d'exponentiation et pour les autres opérateurs. Vous pouvez la configurer à partir de l'onglet Spaces dansDésormais, la fenêtre d'outils Structure vous permet de voir la structure de votre test imbriquée sous la méthode correspondante, ce qui facilite la navigation dans les grands tests.La prise en charge d'Astro est maintenant disponible. Elle est fournie par un nouveau plugin qui propose un ensemble de fonctionnalités de base comme la mise en évidence de la syntaxe, les importations automatiques avec complétion de code, les refactorisations, la navigation, les intentions, le pliage de code, la prise en charge d'Emmet et le formatage.Les améliorations très attendues relatives à Tailwind CSS concernent la prise en charge des options de configuration de Tailwind CSS, telles que la configuration de la saisie semi-automatique des noms de classe personnalisés sous l'option, ainsi que des options expérimentales comme. JetBrains a également ajouté la saisie semi-automatique des valeurs arbitraires lors de l'utilisation de la notation entre crochets.Vous pouvez désormais zoomer sur l'ensemble de la fenêtre de l'éditeur de RubyMine pour augmenter ou diminuer la taille de tous les éléments de l'interface utilisateur en même temps. Dans le menu principal, sélectionnezet ajustez la mise à l'échelle de l'EDI. Vous pouvez également faire un zoom avant et arrière dans la fenêtre de l'éditeur en utilisant un pavé ou un écran tactile.Cette nouvelle option de mise en page vous permet d'unifier la largeur des fenêtres d'outils latérales ou de conserver la possibilité d'ajuster librement leur taille lorsque vous personnalisez votre mise en page.La barre d'outils supérieure n'est plus visible dans les modes Zen et Distraction Free.La zone de la fenêtre d'outils peut être fractionnée pour faciliter l'organisation. Il vous suffit de glisser l'icône d'une fenêtre d'outils de la barre latérale jusque sous le séparateur et de la déposer dans la section inférieure.La nouvelle interface utilisateur de RubyMine propose maintenant un Mode Compact qui améliore l'expérience sur les petits écrans. Ce mode offre une apparence plus condensée, avec des barres d'outil et des en-têtes de fenêtre de taille réduite, une diminution des espacements et des marges, ainsi que des icônes et boutons plus petits.Sous macOS, vous pouvez dorénavant passer facilement d'un onglet de projet à un autre à l'aide des onglets de projets affichés sous la barre d'outils principale.JetBrains a retravaillé l'apparence du widget Run, situé en haut de la fenêtre de l'EDI. Les icônes sont désormais simplement affichées en vert, pour un rendu plus discret et agréable à l'œil par rapport à l'ancien design, avec lequel toute la zone autour des icônes était colorée.Le nouveau paramètre de configuration définitpour les nouveaux projets. Vous pouvez maintenant indiquer les actions à exécuter lors de l'enregistrement des modifications de vos projets.Vous pouvez désormais utiliser des expressions régulières pour créer vos propres inspections de recherche et de remplacement. Ces inspections sont particulièrement utiles pour mettre en évidence les problèmes liés au style ou au formatage.L'algorithme de tri généré par machine learning est maintenant utilisé par défaut dans l'onglet Classes et dans les onglets Actions et Files. Ce nouvel algorithme puissant fournit des résultats de recherche plus précis et plus pertinents.RubyMine affiche désormais les types d'utilisations des symboles RBS lorsque vous les renommez.JetBrains a amélioré la navigation dans RSpec. Il suffit d'utiliser Ctrl+Clic sur une référence de sujet pour naviguer vers la définition de valeur la plus proche.Cette version rend le travail avecetencore plus facile en permettant de les exécuter avec les icônes de la gouttière.Une nouvelle option pour les configurations de RSpec permet d'exécuter des tests par numéros de ligne ou identifiants d'exemple unique en utilisant le nouveau champde la fenêtreCe champ accepte soit un numéro de ligne unique, soit un ou plusieurs identifiants d'exemples RSpec.L'outil de formatage intégré à RubyMine prend désormais en charge les descriptions d'interfaces fluides pour RSpec 3. Pendant leur exécution, les tests conservent les descriptions d'espace réservé par défaut. Dès que les tests sont terminés, ces descriptions sont remplacées par les noms des exemples réels.L'onglet Dashboard du nœud Docker-compose regroupe désormais les journaux de tous les conteneurs Docker-compose dans un emplacement unique, mis à jour en temps réel.La connexion à Azure Container Registry est maintenant plus simple. Pour la configurer, allez dans la sectiondans. Sélectionnez ensuite l'option Docker V2 dans le champVous pouvez ajouter le drapeau de configurationaux montages Docker. Cela permet d'attacher des volumes à des conteneurs Docker sur des postes de travail SELinux.