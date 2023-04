Principales mises à jour

La possibilité d’explorer le code assembleur sous-jacent même si le code source est disponible (désassemblage à la demande).

La boîte de dialogue Attach to Process… a été remaniée pour faciliter et accélérer la recherche de processus et l’ajout d’éléments joints.

a été remaniée pour faciliter et accélérer la recherche de processus et l’ajout d’éléments joints. Actions permettant de suspendre ou de relancer des threads individuels, afin de faciliter le débogage des applications multithreads.

vous ajoutez #include pour le fichier d’en-tête d’un paquet qui n’est pas encore installé.

pour le fichier d’en-tête d’un paquet qui n’est pas encore installé. vous utilisez dans un script CMake un paquet qui n’est pas encore installé.

CLion 2023.1 est disponible. Cette première mise à jour majeure de l'année de l'EDI C/C++ multiplateforme fournit une solution pour la gestion des paquets, passe votre expérience de débogage au niveau supérieur et aide au codage QML. CLion 2023.1 inclut également une multitude d’améliorations pour la nouvelle interface utilisateur, qui a été remaniée pour tenir compte des nombreux commentaires de la communauté. Nous présentons dans la suite les principales nouveautés et améliorations de CLion avec plus de détails.L’intégration du débogueur CLion a fait l’objet d’une mise à jour majeure. Elle se dote de puissantes capacités de débogage, comme :vcpkg est un gestionnaire de paquets qui gagne en popularité parmi les développeurs C++. CLion se dote à présent d’une intégration avec ce gestionnaire. Il aide à l’installation et à la mise à jour de vcpkg et de ses paquets, et permet d’explorer les paquets installés et disponibles dans la fenêtre d’outil dédiée.CLion vous aide à gérer les dépendances manquantes en vous suggérant des correctifs rapides quand :Pour accélérer l’action Find Usages et lui permettre de produire des résultats plus précis dans le code C++, un tout nouvel outil d’indexation Clangd a été introduit dans CLion. Activez-le dansNotez que l’outil d’indexation est encore à un stade précoce de développement et qu’il est considéré comme expérimental.La nouvelle interface utilisateur est moins chargée visuellement. JetBrains a perfectionné l’expérience utilisateur de la nouvelle interface dans CLion 2023.1 avec le remaniement du widget Run, l’ajout d’une option pour afficher les onglets masqués et d’une option pour diviser la zone des fenêtres d’outils verticalement, ainsi que le nouveaupour les écrans de taille réduite, entre autres modifications.Le débogueur de CLion vous permet d’accéder au code désassemblé et de le déboguer dans une vue dédiée, et ce désormais même si le code source est disponible.Dans le menu contextuel de la vue des frames, une nouvelle action ouvre maintenant une vue de désassemblage normal pour la frame sélectionné. La vue s’ouvre côte à côte avec le code source et met en évidence la ligne d’exécution dans les deux cas.CLion fournit un moyen de joindre le débogueur aux processus locaux lancés en dehors de l’EDI. La boîte de dialogue actualisée de l’actionfacilite et accélère la recherche de processus et l’ajout d’éléments joints à ceux-ci.Affichez tous les processus disponibles sous forme de liste ou d’arborescence dans une nouvelle vue en tableau, vérifiez le nom de l’utilisateur qui a lancé le processus, les débogueurs disponibles pour ce dernier et la commande utilisée pour le lancer, et sélectionnez un débogueur pour les chaînes d’outils compatibles avec plusieurs débogueurs.Lors du débogage d’une application multithread, déroulez pas à pas le thread sélectionné, après avoir suspendu tous les autres threads. Pour ce faire, utilisez les actionsdans le menu contextuel de la vue des threads du débogueur ou dans le menuLes 4 actions sont disponibles avec LLDB. Pour GDB, seulsetfonctionnent. Ces actions ne sont pas non plus prises en charge sous Windows pour GDB.La vue Memory View fournie par CLion a fait l’objet d’une mise à jour massive, avec la correction de nombreux problèmes et une amélioration de l’expérience utilisateur globale.CLion met désormais en évidence tous les octets modifiés dans la vue de la mémoire au cours du débogage. De plus, lors du défilement de Memory View, CLion charge désormais automatiquement les données.Le nombre de colonnes dans la vue Memory View (c’est-à-dire le nombre d’octets par ligne) est désormais configurable. Vous devez cliquer sur l’icône des paramètres dans la vue pour la modifier.CLion 2023.1 se dote d’une action pour vous aider à créer une C++ Module Interface Unit dans votre projet.Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, entrez le nom et le type (extension) du module, et indiquez si vous souhaitez que CLion ajoute le module ainsi créé à la cible CMake existante. CLion créera un fichier de module à l’aide du modèle de fichier à partir deLes refactorisationsetpermettent désormais de rendre une fonctionouLa refactorisationsuggère désormais de déclarer une nouvelle constante avec les spécificationsetCLion 2023.1 inclut une boîte de dialogue actualisée pour les options de vérifications Clang-Tidy :Si vous utilisez Qt Modeling Language (QML) dans votre code, vous bénéficierez désormais de la prise en charge de la syntaxe QML dans CLion. Cette prise en charge inclut :La prise en charge de la syntaxe QML dans CLion fonctionne pour Qt5 et Qt6. CLion utilise par défautpour mettre en forme le code QML.Les chemins Qt et QML, qmlformat en tant qu’outil de mise en forme, et le serveur du langage QML peuvent être configurés dansL’ongletdans les résultats du profilage vous permet désormais de réduire les frames qui ne vous intéressent pas. Vous pouvez par exemple masquer les classes de bibliothèques ou les classes de frameworks spécifiques pour vous aider à vous concentrer sur le code de l’application.Vous pouvez à présent filtrer des fichiers dans la vue Coverage pour vous concentrer sur les fichiers mis à jour récemment lors des tests. Par défaut, vous verrez une liste des fichiers avec des modifications non validées.CLion émule à présent le terminal dans la console de sortie. Ce comportement est activé par défaut danset vous aide à travailler avec des interfaces utilisateurs texte (TUI), par exemple, les applications curses/ncurses.CLion 2023.1 prend en charge les préréglages CMake jusqu’à la version 5 et intègre CMake v3.25.De nouveaux paramètres de couleur ont été ajoutés pour CMake (un pour les mots-clés des scripts et un pour les mots-clés des arguments de CMake).La notification de rechargement de CMake est maintenant flottante. Elle prend moins de place dans l’éditeur, mais reste visible.Afin d’améliorer l’expérience utilisateur dans la nouvelle interface de CLion sur petit écran, JetBrains introduit un mode Compact qui offre une apparence plus condensée à l’EDI grâce à la réduction de la taille des espacements et des éléments.JetBrains a perfectionné l’aspect et l’ergonomie de l’EDI dans la nouvelle interface utilisateur. La barre d’outils supérieure n’est plus visible dans les modes Zen et Distraction Free.CLion 2023.1 propose un nouveau thème sombre Dark activé par défaut en même temps que la nouvelle interface utilisateur. « L'ancien » thème sombre a été renommé Darcula Contrast.Le widget Run dans l’en-tête de la fenêtre principale a été remanié afin de le rendre moins voyant et plus agréable à l’œil.Les utilisateurs de la nouvelle interface utilisateur peuvent désormais voir la liste complète des onglets ouverts de l’éditeur. Vous y accédez à l’aide du sélecteursitué tout à droite de la rangée d’onglets.La nouvelle interface utilisateur inclut maintenant une fonctionnalité permettant de scinder la zone des fenêtres d’outils à la verticale pour organiser facilement ces fenêtres, comme dans l’interface précédente.Vous pouvez désormais zoomer sur l’ensemble de la fenêtre CLion, pour augmenter ou diminuer la taille de tous les éléments de l’interface utilisateur en même temps. Cliquez suret ajustez l’échelle de l’EDI. Vous pouvez également attribuer des raccourcis personnalisés pour appeler ces actions dansDans CLion 2023.1, vous pouvez enregistrer et gérer plusieurs dispositions de fenêtres d’outils et basculer de l’une à l’autre en fonction de vos besoins. Le nouveau menuvous permet d’enregistrer la disposition actuelle comme nouvelle disposition, de mettre à jour une disposition déjà enregistrée ou d’activer une disposition précédemment enregistrée.Une nouvelle option de mise en page vous permet d’unifier la largeur des fenêtres d’outils latérales ou de conserver la possibilité d’ajuster librement leur taille lorsque vous personnalisez votre mise en page. La nouvelle case à cocherest disponible dansVous pouvez maintenant prédéfinir le comportement de la fonctionnalité Actions on Save pour les nouveaux projets. Pour cela, cliquez suret sélectionnez les actions à déclencher lorsque vous enregistrerez vos modifications dans de futurs projets.Où souhaitez-vous coller une ligne copiée ou coupée sans sélection ? CLion comporte maintenant un paramètre spécial qui vous permet de contrôler l’emplacement du contenu collé. Dans, trouvez la section Editor et sélectionnez le comportement souhaité pour l’action Paste dans la liste déroulante.CLion 2023.1 se dote d’une nouvelle case à cocher Selection dans, qui vous permet de configurer ce paramètre afin que l’EDI matérialise les espaces sous forme de petits points uniquement lors de la sélection du code.Pour faciliter le suivi des modifications apportées aux fichiers, JetBrains a ajouté des indications de couleur à la fenêtre d’outil Structure.Les noms des objets modifiés deviennent à présent bleus, tandis que ceux des objets ajoutés récemment s’affichent en vert dans la fenêtre d’outil.CLion 2023.1 propose une saisie semi-automatique dans la fenêtre contextuelleUne fois que vous avez commencé à taper le nom de votre nouvelle branche, l’EDI vous proposera des préfixes pertinents basés sur les noms des branches locales existantes.Dans la fenêtre contextuelle Branches, les branches sont désormais regroupées et stockées dans des listes que vous pouvez développer pour faciliter la navigation.JetBrains a repensé la fenêtre d’outil Pull Request pour perfectionner le processus de révision du code dans l’EDI. Elle propose désormais un onglet dédié pour chaque requête pull que vous ouvrez. L’onglet affiche instantanément la liste des fichiers modifiés, mais il fournit maintenant moins d’informations qu’avant, ce qui vous permet de mieux vous concentrer sur la tâche en cours. Un bouton dédié permet d’exécuter facilement l’action considérée comme la plus importante compte tenu de l’état actuel de la requête d’extraction.Une nouvelle action d'intention vous permet de corriger le formatage des tableaux dans les fichiers Markdown. Vous pouvez accéder au correctif rapide à l’aide du raccourci(Alt+Entrée) ou en cliquant sur l’icône d’ampoule jaune pour sélectionnerdans la liste qui s’affiche.L’actionde l’éditeur est maintenant prise en charge pour les fichiers Markdown. Elle vous permet de diviser de longs textes en plusieurs lignes de même longueur. Pour cela, placez le curseur dans le paragraphe à modifier et appelez l’action à partir du menu Edit ou cherchez la commandeà l’aide deDans le cadre de l’amélioration continue de la prise en charge des macros, le plugin IntelliJ Rust affiche désormais des conseils de type d’insertion dans les appels de macroset. En plus des conseils d’insertion, le plugin a commencé à mettre en évidence les erreurs à l’intérieur des appels de macros d’attributs.La nouvelle version du plugin fournit un moyen d’exclure des éléments spécifiques de l’importation automatique. Les cas les plus problématiques, comme les méthodes des traits Borrow et BorrowMut de stdlib, sont déjà exclus par ce mécanisme par défaut.À partir de cette version, le plugin affiche le contenu de toute référence de struct et de tout pointeur pendant le débogage, ainsi que le contenu des pointeurs de section bruts.