WebStorm 2023.1, la première mise à jour majeure de l'année de l'EDI de JetBrains pour les développeurs JavaScript, est disponible. Cette version vient avec un bon lot de nouvelles fonctionnalités, incluant la prise en charge d'Astro, la prise en charge de TypeScript dans les modèles Vue, la configuration de Tailwind CSS, la fonctionnalité zoom sur tous les éléments de l'EDI, le perfectionnement de la nouvelle interface utilisateur et de l'intégration du contrôle de version, et plus encore.La tant attendue prise en charge d'Astro est maintenant disponible dans WebStorm. Pour en bénéficier, utilisez le nouveau plugin Astro, dont l'installation se fait via. Ce plugin fournit les fonctionnalités de base comme la mise en évidence de la syntaxe, la complétion de code avec importations automatiques, des refactorisations, la navigation, le formatage, entre autres.JetBrains a ajouté la prise en charge de TypeScript dans les modèles Vue. Elle est activée lorsque l'attributd'une baliseest défini sur. Auparavant, JavaScript était utilisé indépendamment de l'attributdans la balise. WebStorm fournit désormais la prise en charge du casting inline, une réduction des types améliorée et des informations correctes sur les types déduits dans la documentation rapide pour les modèles de composants de fichier unique Vue.Une autre amélioration spécifique à Vue mérite d'être mentionnée : vous bénéficiez désormais de la saisie semi-automatique du code pour vos événements de composants personnalisés dans les modèles Vue. Cela fonctionne de façon identique pour JavaScript et TypeScript.Lorsque vous copiez-collez du code d'un fichier à un autre, WebStorm ajoute automatiquement toutes les importations requises. C'était auparavant le cas pour les langages JavaScript et TypeScript purs et les modèles React. Dans WebStorm 2023.1, cela fonctionne désormais aussi pour les modèles Vue, Svelte, Astro et Angular.JetBrains a ajouté une nouvelle façon d'afficher le type attendu pour un prop de composant. En appuyant sur Ctrl+P là où des props sont transmises à un composant, une fenêtre contextuelle contenant des informations sur leur type s'affiche. Auparavant, ces informations n'étaient disponibles qu'en survolant les props, ce qui n'était pas pratique pour les utilisateurs privilégiant le clavier.WebStorm ajoute automatiquement une importation pour les symboles globaux et exportés dans vos composants lors de la complétion de code lorsque vous travaillez avec des modèles Angular. L'EDI prend également en charge la directived'Angular 15 en fournissant une inspection qui suggère d'utiliserau lieu depourVous pouvez désormais exécuter tous les tests dans un dossier spécifique via le menu contextuel du clic droit. Auparavant, cette fonctionnalité était seulement disponible pour Vitest.L'onglet Dashboard du nœud Docker-compose regroupe désormais tous les journaux de conteneurs et les affiche au même endroit. En outre, vous pouvez désormais vous connecter à Azure Container Registry.JetBrains a amélioré la prise en charge de Svelte disponible via un plugin dédié. L'éditeur de logiciels a revu la façon dont WebStorm évalue lesdans les applications SvelteKit et résolu le problème lié aux mots-clés spécifiques à TypeScript dans les fichiers svelte.WebStorm transforme désormais automatiquement vos chaînes entre guillemets simples ou doubles en template literals lorsque que vous saisissez. Cela concerne les chaînes brutes et les propriétés JSX.JetBrains a amélioré le comportement de l'EDI lors de l'ajout d'importations automatiques provenant de différentes bibliothèques qui contiennent des éléments ayant des noms identiques. L'ajout des importations automatiques tient maintenant compte des importations existantes dans le projet. Si vous devez ajouter une importation pour un élément provenant d'une autre bibliothèque, la déclaration d'importation doit être ajoutée manuellement. WebStorm fournira une fenêtre contextuelle comme dans les versions précédentes.JetBrains a harmonisé le comportement d'importation pour TypeScript et JavaScript. Dorénavant, les options d'importation s'affichent dans les actions contextuelles dans TypeScript comme dans JavaScript. Vous pouvez ouvrir les actions contextuelles en appuyant sur Alt+Entrée. Les paramètres unifiés se trouvent dansWebStorm inclut la prise en charge des principales fonctionnalités de la version TypeScript 5.0 à venir. Il prend également en charge l'héritage de plusieurs configurations, le modificateurpour les paramètres de types et l'indicateurJetBrains a amélioré la façon dont WebStorm gère les références en JavaScript, TypeScript, HTML, CSS et avec divers frameworks. Les références sont maintenant traitées de manière plus générique dans l'ensemble de vos projets. Par exemple, la résolution des fichiers images, CSS ou HTML fonctionne maintenant avec des alias de chemin d'accès.Dans cette version, l'éditeur de logiciels a ajouté la prise en charge d'options de configuration telles que la saisie semi-automatique des noms de classe personnalisés sous l'option, et des options expérimentales comme. Vous pouvez définir ces options de configuration dansWebStorm 2021.3 a introduit la saisie semi-automatique pour HTML, qui vous permet d'afficher les abréviations ou les noms des balises au fur et à mesure de la saisie. Ce comportement pouvant être gênant lors de la saisie de texte brut en HTML, JetBrains a ajouté une option permettant de le désactiver. Vous trouverez cette nouvelle option dansVous pouvez maintenant utiliser un correctif rapide pour le formatage des tableaux Markdown. L'éditeur propose également une nouvelle actionqui permet de diviser facilement de longs morceaux de texte en plusieurs lignes de même largeur. Enfin, JetBrains a introduit une page dédiée aux options de paramètres Markdown dansUne nouvelle option disponible dansvous permet de spécifier le style de commentaires de lignes à utiliser dans vos fichiers PostCSS. Vous pouvez utiliser Ctrl+/ pour commenter une ligne de code avec le style de commentaire de ligne de votre choix.L'année dernière, JetBrains a inauguré une nouvelle interface utilisateur plus minimaliste pour WebStorm et ses autres EDI. Grâce aux commentaires des utilisateurs, JetBrains l'a perfectionnée et vous invite à en essayer la nouvelle version. Pour ce faire, allez dansWebStorm 2023.1 vous permet de diviser l'espace des fenêtres d'outil et de les organiser afin d'en afficher deux à la fois. Il suffit de faire glisser l'icône de fenêtre d'outils à partir de la barre latérale et de la déposer sous le séparateur. Vous pouvez également faire un clic droit sur l'icône de la fenêtre d'outils et lui affecter un nouvel emplacement avec l'actionAfin de faciliter le travail sur de petits écrans, JetBrains propose maintenant un mode Compact à l'apparence plus condensée avec une barre d'outils et des en-têtes de fenêtre d'outils affinés, des espacements et des marges réduits, et des icônes et boutons plus petits. Pour activer ce nouveau mode, allez dansdans le menu principal.JetBrains a implémenté l'une des demandes de fonctionnalité les plus populaires pour cette nouvelle interface : les onglets de projets pour les utilisateurs de macOS. Lorsque vous avez plusieurs projets ouverts, vous pouvez désormais passer de l'un à l'autre en utilisant les onglets de projets affichés sous la barre d'outils principale.Suite aux commentaires reçus sur la nouvelle interface, JetBrains a remanié le widget Run dans l'en-tête de la fenêtre principale pour le rendre moins intrusif et plus agréable à l'œil.L'éditeur de logiciels pour développeurs a ajouté à la nouvelle interface plusieurs fonctionnalités populaires qui manquaient aux utilisateurs. Par exemple, l'outil de sélectionet l'action Fetch de la fenêtre contextuelle Branches sont de retour. JetBrains a apporté des améliorations aux modeseten masquant les principaux éléments de la barre d'outils et en affichant le nom du fichier dans la portée.Il est désormais possible de zoomer dans WebStorm pour augmenter ou diminuer la taille de tous les éléments de l'interface utilisateur en même temps. Pour ce faire, cliquez surdans le menu principal. Vous pouvez également appuyer suret ajuster l'échelle de l'EDI viaJetBrains a introduit une nouvelle option de mise en page qui permet d'unifier la largeur des fenêtres d'outils latérales ou de conserver la possibilité d'ajuster leur taille lorsque vous personnalisez votre mise en page. La nouvelle case à cocherest disponible dansWebStorm 2023.1 permet de prédéfinir le comportement d'pour les nouveaux projets. Pour cela, cliquez suret sélectionnez les actions à déclencher lorsque vous enregistrerez vos modifications dans de futurs projets.JetBrains poursuit ses efforts d'intégration du classement par machine learning dans la fonctionnalité(Double Maj) pour vous permettre d'obtenir des résultats de recherche plus pertinents et précis. L'algorithme de tri de l'onglet Classes est désormais généré par machine learning par défaut, tout comme les résultats des onglets Actions et Fichiers.JetBrains a ajouté ici une option pour rétablir le comportement du copier-coller des versions antérieures de WebStorm. Cela permet de coller le contenu du presse-papiers au niveau du curseur, plutôt que sur la ligne précédente. Cette option se trouve dans le menu déroulant, dansL'éditeur de logiciels a amélioré l'expérience de démarrage de l'EDI en exécutant le processusen mode intelligent, en vue de réduire les délais causés par l'attente de l'indexation au démarrage. Lors de l'ouverture d'un projet, WebStorm utilise les caches de la session précédente et recherche les nouveaux fichiers à indexer. L'EDI sera prêt à fonctionner s'il ne détecte aucun changement lors de l'analyse.WebStorm 2023.1 inclut une nouvelle notification qui se déclenche lorsque la protection en temps réel de Microsoft Defender est activée. WebStorm suggère d'ajouter certains dossiers à la liste des exclusions de Defender, ces contrôles antivirus pouvant impacter considérablement la vitesse de l'EDI.JetBrains a repensé la fenêtre d'outilspour simplifier le processus de révision du code dans l'EDI. Elle comporte désormais un onglet dédié pour chaque requête pull que vous ouvrez. L'onglet affiche instantanément la liste des fichiers modifiés et un bouton dédié permet d'exécuter l'action la plus pertinente en fonction de l'état de la requête pull.WebStorm 2023.1 fournit la saisie semi-automatique dans la fenêtre contextuelle. Lorsque vous commencez à saisir le nom de votre nouvelle branche, l'EDI vous propose des préfixes pertinents basés sur les noms des branches locales existantes.JetBrains a amélioré l'ergonomie de la fenêtre contextuelle. Pour faciliter la navigation entre les branches, celles-ci sont maintenant regroupées et stockées dans des listes que vous pouvez développer.JetBrains a ajouté des indications de couleur à la fenêtre d'outils Structure pour faciliter le suivi des modifications apportées aux fichiers. Les noms des objets modifiés deviennent bleus, tandis que ceux des objets ajoutés récemment s'affichent en vert dans la fenêtre d'outils.JetBrains a aussi repensé le comportement des vérifications de commits Git et Mercurial afin d'accélérer l'ensemble du processus de commit. Les vérifications sont désormais effectuées en arrière-plan, après le commit mais avant le push.