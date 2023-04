Principales mises à jour

Expérience utilisateur

Éditeur

les valeurs hexadécimales Md5, Sha1 et Sha256.

les valeurs d'intégrité codées en base 64 Sha384 et Sha512 avec le préfixe shaNNN-.

les jetons JWT.

Java

StringBuilder.toString()

contentEquals()

String

String

-XX:

-X

-ea

-cp

–release

Autres nouveautés et améliorations

Amélioration de la prise en charge de la syntaxe Scana sans accolades

Meilleure prise en charge des projets sbt

Mise à niveau des inspections Scala

Amélioration de l'édition du code pour Scala 3

Simplification de la gestion des importations

Amélioration des décompilateurs pour Scala 2 et Scala 3

Indications de couleur pour l'état du VCS dans la fenêtre d'outils Structure

Amélioration du workflow de révision du code pour GitHub

Amélioration de la fenêtre contextuelle Branches

Saisie semi-automatique dans la fenêtre contextuelle Create New Branch

Possibilité de spécifier la version de Gradle lors de la création du projet

SDK Java détecté à partir de la chaîne d'outils Gradle

Possibilité d’affecter un raccourci personnalisé pour exécuter le fichier actuel avec couverture

Possibilité de filtrer les classes dans la vue Coverage

Prise en charge de Spring Security 6

Délégation du build et de l'exécution à Gradle dans la configuration d'exécution Spring

Possibilité de partager les paramètres de facettes Spring et JPA via le VCS

Possibilité d'exécuter des requêtes MongoDB dans la console Database à partir de répertoires Spring et Micronaut Data

Project Reactor : de meilleures inspections pour un code réactif

Prise en charge d’Apache Dubbo

Reconnaissance des annotations Swagger pour la génération OpenAPI

Possibilité de modifier des parties de spécification OpenAPI dans plusieurs fichiers

Possibilité d'exécuter des requêtes GRPC à partir de la fenêtre d'outils Endpoints

Meilleure prise en charge de l'édition des fichiers de configuration application.yaml dans Ktor

Journaux fusionnés pour l’ensemble des conteneurs Docker Compose

Prise en charge d’Azure Container Registry

Nouveau paramètre pour appliquer l'option de montage :z aux volumes associés sous SELinux

aux volumes associés sous SELinux État de santé des conteneurs Docker dans la fenêtre d'outil Services

Obsolescence de Docker debug

Modèles de fichiers dans la fenêtre contextuelle New Kubernetes Resource

Action pour créer de nouveaux secrets Kubernetes

Indicateurs colorés de modifications pour les ressources Kubernetes chargées à partir du cluster

Amélioration de l’expérience utilisateur pour les fichiers kubeconfig

Possibilité d'affecter des raccourcis personnalisés aux actions dans la vue Service

Analyses supplémentaires des éléments disponibles uniquement pour les hôtes de session Code With Me

Demandes d'autorisations et approbations en un clic dans Code With Me

Amélioration de la vue d’ensemble des projets de développement à distance récents (Ultimate)

Prise en charge d'Astro

Prise en charge de TypeScript dans les modèles Vue

Conversion automatique des chaînes en template literals

Configuration de Tailwind CSS

La version 2023.1 d'IntelliJ IDEA apporte de nombreuses améliorations pour la nouvelle interface utilisateur, qui a été remaniée pour tenir compte des retours d'expérience et demandes des utilisateurs. JetBrains a également amélioré les performances afin d'accélérer l'importation Maven et la disponibilité des fonctionnalités de l'EDI lors de l'ouverture des projets. La nouvelle version offre un processus de commit simplifié grâce aux vérifications des commits en arrière-plan. Notons encore qu'IntelliJ IDEA Ultimate prend désormais en charge la navigation pour les mappages de requêtes et les matchers de Spring Security. Cette mise à jour de l'EDI Java fournit aussi toute une série d'améliorations et de perfectionnements notables qui sont présentés en détail ci-dessous.Suite aux retours reçus concernant la nouvelle interface utilisateur de l’EDI, JetBrains a implémenté plusieurs modifications répondant aux demandes les plus populaires. L'éditeur de logiciels pour développeurs a ainsi introduit un mode compact qui donne une apparence plus condensée à l’EDI grâce à la réduction de la taille des espacements et des éléments de l'interface. L’interface utilisateur actualisée inclut maintenant une option qui permet de scinder verticalement la zone des fenêtres d’outils pour mieux organiser les fenêtres, comme avec l’interface précédente. JetBrains a remanié le widget Run situé dans l’en-tête de la fenêtre principale afin de le rendre moins voyant et plus agréable à l’œil.JetBrains a amélioré l'expérience de démarrage de l'EDI en passant le processusen mode intelligent. Les fonctionnalités de l'EDI sont ainsi entièrement opérationnelles beaucoup plus tôt dans le processus de démarrage. Lors de l'ouverture d'un projet, IntelliJ IDEA 2023.1 utilise les caches de votre session précédente et recherche simultanément les fichiers à indexer. Les retards causés auparavant par l'indexation au démarrage ont été éliminés : si aucune modification n'est détectée lors de l'analyse, l'EDI est prêt à être utilisé.JetBrains a considérablement amélioré les performances de l'EDI pour l'importation de projets Maven en optimisant la résolution des dépendances et en remaniant les processus d'importation et de configuration des facettes.JetBrains a aussi retravaillé le comportement des vérifications des commits pour Git et Mercurial afin d’accélérer l’ensemble du processus de commit. Les vérifications sont désormais effectuées en arrière-plan, après le commit mais avant le push.Pour faciliter la visualisation des règles de sécurité appliquées, IntelliJ IDEA Ultimate 2023.1 offre une navigation facile entre les matchers de sécurité et les contrôleurs Spring. La navigation fonctionne dans les deux sens, depuis les matchers de sécurité vers les contrôleurs et inversement.Dans la version 2023.1, il est possible de zoomer sur l'ensemble de l'EDI afin d'augmenter ou de diminuer la taille de tous les éléments de l'interface en même temps. Dans le menu principal, sélectionnezet ajustez la mise à l'échelle de l'EDI. Vous pouvez également affecter des raccourcis personnalisés à ces actions dansDans IntelliJ IDEA 2023.1, vous pouvez enregistrer et gérer plusieurs dispositions de fenêtres d'outils et passer de l'une à l'autre selon vos besoins. Pour enregistrer une nouvelle disposition, organisez les fenêtres d'outils comme vous le souhaitez, puis cliquez sur. Si vous décidez de poursuivre vos modifications de disposition, vous pouvez actualiser la configuration actuelle à l'aide de l'optionou enregistrer ces modifications pour créer une autre disposition personnalisée. Pour activer une disposition enregistrée, sélectionnez-la danset cliquez surIntelliJ IDEA 2023.1 apporte une nouvelle option de disposition qui permet d'unifier la largeur des fenêtres d'outils latérales ou de conserver la possibilité d'ajuster librement leur taille. La nouvelle case à cocherest disponible dansPour les novices d'IntelliJ IDEA et du codage, l'EDI inaugure une option permettant d'ouvrir un nouveau projet contenant un exemple de code et des conseils de démarrage. Dans l'assistant, cochezpour obtenir un projet de sandbox basique incluant des conseils illustrant quelques-unes des fonctionnalités essentielles de l'EDI. Ce petit guide permet aux utilisateurs d'essayer la fonctionnalité, d'appliquer un correctif rapide, ou encore d'exécuter et de déboguer du code, afin de les aider à se familiariser plus facilement avec l'EDI.IntelliJ IDEA 2023.1 fournit une option qui permet de prédéfinir le comportement d'pour les nouveaux projets. Pour ce faire, cliquez suret sélectionnez les actions à déclencher lorsque vous enregistrerez vos modifications dans de futurs projets.Pour vous fournir des résultats de recherche plus pertinents et plus précis, JetBrains poursuit ses efforts afin d'intégrer le classement par machine learning dans la fonctionnalité(Double Maj). L'algorithme de tri de l'onglet Classes est maintenant généré par le machine learning par défaut, de même que les résultats dans les onglets Actions et Files.IntelliJ IDEA 2023.1 inclut une nouvelle notification qui se déclenche lorsque la protection en temps réel de Microsoft Defender est activée. Ces contrôles antivirus pouvant impacter considérablement la vitesse de l'EDI, IntelliJ IDEA suggère d'ajouter certains dossiers à la liste d'exclusions de Defender. La notification propose des options pour reconfigurer ces paramètres automatiquement ou pour consulter les instructions de configuration de Defender avant de le faire manuellement.Dans la version 2023.1, JetBrains a affiné l'expérience utilisateur concernant le collage d'une ligne copiée ou coupée sans sélection. Il existe maintenant un paramètre qui permet de contrôler l'emplacement du contenu collé. Dans, trouvez la section Editor et sélectionnez le comportement souhaité pour l'action Paste dans la liste déroulante.IntelliJ IDEA 2023.1 fournit une nouvelle case à cocher Selection dans, qui permet de configurer ce paramètre afin que l'EDI affiche les espaces sous forme de petits points uniquement lorsque vous sélectionnez du code.Avec IntelliJ IDEA 2023.1 vous pouvez utiliser des expressions régulières pour créer vos propres inspections de recherche et de remplacement. Ces inspections sont particulièrement utiles pour mettre en évidence les problèmes liés au style ou au formatage.Une nouvelle action d'intention vous permet de corriger le formatage des tableaux dans les fichiers Markdown. Vous pouvez accéder au correctif rapide à l'aide du raccourci(Alt+Entrée) ou en cliquant sur l'icône d'ampoule jaune pour sélectionnerdans la liste qui s'affiche.L'action de l'éditeurest maintenant prise en charge pour les fichiers Markdown et vous permet de fractionner de longs textes en plusieurs lignes de même longueur. Pour ce faire, placez le curseur dans le paragraphe à modifier et appelez l'action à partir du menu Edit ou cherchez la commandeà l'aide de(Ctrl+Maj+A).JetBrains a ajouté une page dédiée à la configuration et à la modification de vos préférences Markdown dans. Afin de faciliter la gestion de vos préférences, cette page fournit des cases à cocher distinctes pour diverses fonctionnalités de l'éditeur, en remplacement de la case unique précédemment disponible dansJetBrains a modifié l'inspectionafin qu'elle ne contrôle plus l'orthographe des hashs et des valeurs spéciales et ne les signale plus comme erronés. Cette mise à jour concerne les valeurs suivantes :JetBrains a amélioré des inspections Java et en a ajouté de nouvelles pour vous aider à garder votre code propre et sans erreurs. L'inspectionsignale désormais les conversions de temps non valides qui ne respectent pas la syntaxe Java courante. L'inspectionest maintenant capable de détecter les appelsredondants et de fournir un correctif rapide pour les remplacer paret vous éviter d'avoir à créer un objetintermédiaire. De plus, elle vous signale les arguments superflus dans les appels au constructeuret propose un correctif rapide qui les supprime.Afin d'alléger encore la charge cognitive des développeurs, IntelliJ IDEA 2023.1 prend en charge les dernières mises à jour de Java 20, notamment les modifications des fonctionnalités du langageetJetBrains a amélioré la refactorisationen introduisant la possibilité de l'appliquer même si le fragment de code sélectionné comporte plusieurs variables à renvoyer. Dans ce cas, l'EDI suggère d'abord d'envelopper ces variables dans une nouvelle classe bean ou record, puis de lancer l'extraction de la méthode.JetBrains inaugure une fonctionnalité de saisie semi-automatique dans le champde la fenêtre contextuelle. Lorsque vous commencez à saisir le nom d'un indicateur, l'EDI suggère à présent une liste des options de ligne de commande disponibles. Cela fonctionne pour les optionset, ainsi que pour certaines options standards qui ne sont pas configurées automatiquement par IntelliJ IDEA, comme, mais pas pourouJetBrains a actualisé l'ongleten introduisant la mise en évidence des appels par code couleur. Les méthodes appartenant au projet actuellement ouvert sont maintenant surlignées en jaune afin que vous puissiez facilement repérer le code à modifier pour résoudre un problème de performance donné. JetBrains a également remanié l'ensemble de la palette des couleurs de l'onglet Flame Graph pour ménager vos yeux.Le plugin Android intégré à IntelliJ IDEA fournit maintenant toutes les fonctionnalités d'Android Studio Electric Eel, y compris la prise en charge du plugin Android Gradle Plugin (AGP) 7.4.0.