Rétrospective 2022

Space : orientations principales pour le premier semestre 2023

Fonctionnalités Space prévues pour T1–T2 2023

En 2022, Space est devenu une plateforme de développement complète, avec des améliorations dans divers domaines. JetBrains a introduit la version sur site, les membres invités et le stockage de fichiers. L'éditeur de logiciels pour développeurs a également élargi les options d'extensibilité de Space, offrant une plus grande personnalisation pour les équipes, et a implémenté une variété d'autres fonctionnalités.Dans un billet de blog, JetBrains revient sur les réalisations de l'année écoulée et partage ses principaux domaines d'intérêt pour le premier semestre 2023.En 2022, l'objectif principal était de rendre le développement de logiciels avec Space plus agréable, flexible et efficace. L'équipe Space a fourni plus de 40 fonctionnalités autonomes et de nombreuses améliorations aux fonctionnalités existantes. Nous vous donner ici un aperçu des fonctionnalités les plus importantes qui ont été ajoutées à Space en 2022.Space On-Premises a été introduit et publié en 2022 après avoir été en version bêta pendant 6 mois. Pendant ce temps, JetBrains a recueilli les commentaires de la communauté, stabilisé le processus d'installation et ajouté de nouvelles fonctionnalités. Space On-Premises est maintenant accessible au public pour que tout le monde puisse le télécharger et l'essayer gratuitement.JetBrains vous permet de travailler avec des personnes extérieures à votre entreprise avec l'ajout des membres invités à Space. Vous pouvez inviter des clients, des freelancers et d'autres partenaires à collaborer sur votre projet en un seul endroit, tout en offrant un accès limité aux ressources et aux données de votre entreprise. Cependant, sur la base des commentaires de la communauté, JetBrains a réalisé qu'il y a une demande pour des membres invités avec un accès plus restreint à vos projets dans Space. JetBrains travaille donc maintenant sur des comptes invités "légers" avec un ensemble d'autorisations plus limité.JetBrains a ajouté une fonction de stockage de fichiers à Space Documents, permettant de télécharger des fichiers personnels et tous les artefacts liés au projet comme des images, des PDF et autres. Vous pouvez désormais partager, prévisualiser et télécharger des fichiers à partir d'un espace de stockage de fichiers unique et conserver tout ce dont vous avez besoin pour travailler sur votre projet au même endroit.JetBrains a également introduit Space Marketplace, où vous pouvez trouver et utiliser des applications créées par d'autres ou même partager vos propres applications. Les applications sont le principal moyen d'étendre les fonctionnalités de Space, vous permettant d'adapter la plateforme aux besoins de votre équipe et d'intégrer des flux de travail plus avancés dans votre processus de développement. Space Marketplace est en version bêta, mais JetBrains prévoit de poursuivre son développement et d'ajouter d'autres applications pour la version publique.▶️JetBrains dit avoir constaté beaucoup d'intérêt pour Space en Chine et d'autres pays de la région APAC. L'ajout de nouvelles régions hôtes est donc l'une des principales priorités de son équipe Infrastructure. JetBrains travaille sur cette fonctionnalité et prévoit de la livrer au premier semestre 2023.▶️En 2022, JetBrains a fait des progrès significatifs sur la visioconférence dans Space et a pu ouvrir une bêta privée pour les appels entre deux personnes et les appels de groupe. Cependant, il reste encore beaucoup de travail à faire. L'éditeur de logiciels pour développeurs prévoit donc de continuer à développer activement les appels audio et vidéo, à la fois pour les conversations entre deux personnes et les conversations de groupe. JetBrains compte ouvrir une version bêta publique pour ces fonctionnalités au premier semestre 2023.▶️L'un des objectifs de JetBrains est de simplifier votre expérience de Space sans compromettre de fonctionnalités. L'entreprise a fait d'énormes progrès vers cet objectif en introduisant la nouvelle navigation centrée sur le projet pour vous aider à vous concentrer sur votre travail pour un projet donné. JetBrains prévoit de continuer à travailler pour rationaliser votre expérience, alors restez à l'écoute pour les mises à jour.▶️JetBrains a bien avancé dans l'intégration de TeamCity avec Space. Avec la fonctionnalité Safe Merge, vous pouvez exécuter des vérifications automatisées dans TeamCity et voir les résultats dans Space. JetBrains a également réussi à lier les commits Space aux problèmes YouTrack.L'entreprise va continuer à travailler sur ces intégrations, estimant qu'elle peut considérablement améliorer la continuité de l'expérience utilisateur entre les outils en fournissant une solution unique aux utilisateurs de JetBrains.⏸️Malheureusement, JetBrains n'a pas fait beaucoup de progrès dans ce domaine l'année dernière. L'entreprise a dû prendre la décision de reporter ce projet, mais y reviendra dès que possible. JetBrains comprend que la localisation est importante pour de nombreux utilisateurs de Space, en particulier dans certaines régions. Cependant, pour le moment, l'éditeur doit se concentrer sur le fait de rendre la plateforme plus fonctionnelle et d'améliorer les fonctionnalités, les performances, la qualité et la stabilité.L'équipe Space adhère au principe de diviser le travail en plus petites tâches, ce qui lui permet de rester flexible et réagir rapidement aux commentaires de la communauté. Dans cette optique, JetBrains limite sa feuille de route aux deux premiers trimestres de l'année.Bien que les priorités de 2022 restent une priorité pour 2023, JetBrains continuera d'écouter attentivement vos commentaires et ajuster ses plans en conséquence. JetBrains vous invite donc à explorer sa feuille de route détaillée pour T1–T2 2023. Nous vous présentons ici un aperçu des top priorités pour 2023.JetBrains travaille pour implémenter de nouvelles fonctionnalités de développement de logiciels et améliorer celles qui existent déjà dans les domaines de la révision du code et de l'hébergement Git, des CI/CD, des packages et des environnements de développement.Une autre priorité est d'étendre les options d'extensibilité de Space pour répondre aux besoins des différentes équipes.JetBrains comprend que les fonctionnalités de gestion de projet et de collaboration sont des éléments essentiels du développement de logiciels. Dans cet esprit, l'entreprise continuera d'améliorer la gestion des problèmes dans Space, les documents, les discussions avec les appels vidéo, la recherche et la navigation.Pour garantir une expérience utilisateur unifiée, l'équipe Space travaille également à l'amélioration des applications mobiles Space pour iOS et Android. La priorité étant d'implémenter la prise en charge des fonctionnalités déjà disponibles dans les versions desktop et web.JetBrains travaille activement pour offrir des options d'installation de Space On-Premises simplifiées au-delà de Kubernetes.L'éditeur fournira également des instructions de déploiement pour divers environnements, notamment les clouds publics AWS, Google Cloud Platform et Microsoft Azure, ainsi que des instructions pour utiliser Docker-Compose comme option de production pour les petites équipes.Pour vous aider à démarrer plus facilement avec Space, JetBrains travaille sur des chemins de migration à partir d'autres outils et plateformes, y compris des documents et des packages. JetBrains travaillera également à l'amélioration de l'expérience de prise en main de l'ensemble de la plateforme.L'équipe Space continuera à développer et à peaufiner les intégrations avec YouTrack et TeamCity. JetBrains a l'intention de vous offrir la possibilité de lier les demandes de fusion et déploiements Space avec les problèmes YouTrack, de fournir une meilleure prise en charge des notifications YouTrack, et d'améliorer, entre autres, le processus d'importation des problèmes YouTrack vers Space.JetBrains compte également étendre les options d'extensibilité de Space pour prendre en charge les intégrations avec ses outils et ceux d'autres fournisseurs.Après avoir présenté les principales orientations de JetBrains, voici un bref aperçu des fonctionnalités qui sont actuellement les principales priorités pour le premier et le second trimestres de l'année 2023.JetBrains prévoit d'implémenter des murs (jalons) de qualité hiérarchiques pour des configurations monorepo flexibles, de rendre possible l'examen des fichiers et de les filtrer par propriétaire de code, de faciliter l'invitation d'équipes en tant que réviseurs et de fournir des options pour marquer manuellement les fichiers comme lus et suivre la progression de la révision en fonction des fichiers consultés.JetBrains va mettre à jour le moteur de paramètres universels, accélérer le processus de génération avec des caches inter-tâches, introduire la possibilité de créer et de publier des artefacts de fichiers et passer à une application dédiée pour autoriser les tâches d'automatisation. L'éditeur s'efforcera également d'améliorer les cibles de déploiement avec une nouvelle interface utilisateur et une nouvelle API et va prendre en charge les champs personnalisés.Pour couronner son projet d'ajout d'options de migration à partir de référentiels distants pour les types de packages les plus populaires, JetBrains prévoit d'implémenter la prise en charge des packages Cargo. Ses priorités incluent également l'amélioration de l'interface utilisateur Web des packages, l'ajout de la prise en charge des autorisations granulaires, l'amélioration de la disponibilité du service et la mise en œuvre de la fonctionnalité de recherche globale pour les packages.Les principaux points d'attention de JetBrains pour les environnements de développement sont l'implémentation de la prise en charge des environnements de développement dans Space On-Premises, l'ajout de la possibilité de préinstaller des plugins d'EDI, la mise à jour du mécanisme d'abonnement, l'ajout de notifications et l'autorisation d'un accès restreint aux configurations de l'environnement de développement, entre autres.JetBrains prévoit également d'améliorer le SDK et d'introduire une API de synchronisation pour permettre les mises à jour d'entités spécifiques dans Space, par exemple, pour surveiller les problèmes d'un projet. L'éditeur a également l'intention de mettre en œuvre la gestion des versions pour son API HTTP.JetBrains va ajouter une prise en charge complète des révisions de code et des demandes de fusion, ainsi que des appels Space et les dernières fonctionnalités de projet et de chat dans les applications mobiles Space.JetBrains travaille sur une liste globale des problèmes et une fonctionnalité de recherche intelligente. L'éditeur a l'intention de fournir des rapports de suivi du temps et une vue de type tableur avec édition par lots. JetBrains prévoit également d'améliorer les tableaux de problèmes avec des backlogs manuels, entre autres.Les principaux objectifs ici sont de simplifier la découverte de Space Documents, d'introduire des améliorations de recherche et de navigation, de mettre en œuvre un nouvel éditeur de texte et d'ajouter la prise en charge des autorisations granulaires.JetBrains travaille déjà à l'amélioration des paramètres de notification et des performances générales. L'éditeur de logiciels prévoit également d'ajouter la prise en charge des autocollants et des GIF, ainsi que d'améliorer la fonctionnalité par défaut pour les messages reportés et d'introduire une vue de toutes les réactions. JetBrains va poursuivre son travail en cours sur les appels vidéo, avec l'intention de les ouvrir en version bêta publique.Notons enfin que JetBrains travaille encore sur la refonte de la navigation rapide dans Space. Les objectifs de l'entreprise sont d'accélérer et de simplifier la navigation, d'améliorer le tri et le regroupement des éléments dans le menu et d'ajouter un système de filtre repensé.