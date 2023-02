[BigQuery] La clause WINDOW est désormais prise en charge.

[Clickhouse] Les paramètres de casse lors de la saisie de noms sensibles à la casse sont désormais ignorés. La fonctionnalité d'autocomplétion de l'EDI suggérait des noms en minuscules, non valides dans Clickhouse.

[MySQL] Les problèmes liés aux fonctions LAG et LEAD ont été corrigés.

[MySQL] FOR UPDATE dans les requêtes imbriquées est désormais pris en charge.

[MySQL] La syntaxe ENCRYPTION est désormais prise en charge.

[Microsoft SQL Server] Les inspections signalaient par erreur du code comme étant redondant. Le problème a été corrigé.

[PostgreSQL] Un problème avec Place constraints a été corrigé.

a été corrigé. [PostgreSQL] La navigation DDL vers les stratégies de sécurité fonctionne désormais comme prévu.

[Oracle] Les déclencheurs inter-bases de données sont désormais pris en charge. Vous pouvez créer un déclencheur X dans le schéma A vers la table E dans le schéma B, et il sera affiché dans le schéma B sous la table hôte E.

[MySQL] La clause/syntaxe ROW_FORMAT est désormais prise en charge.

[Microsoft SQL Server] Quick Definition fonctionne désormais comme prévu.

fonctionne désormais comme prévu. [PostgreSQL] Lors de l'utilisation de la clause REFERENCING, le DDL du déclencheur est généré correctement.

[IBM Db2] JetBrains a résolu un problème d'interruption de l'introspection d'objet. Si les autorisations de l'utilisateur ne permettaient pas de récupérer une liste d'utilisateurs de la base de données, le reste des objets de la base de données n'était pas chargé non plus. Maintenant, tout sauf la liste des utilisateurs sera chargé.

Les paramètres nommés sont détectés correctement.

Chaque fois que vous copiez et collez quelque chose, l'EDI analyse désormais correctement la sélection (au lieu de la position du curseur).

[Oracle] Les points-virgules ne sont plus omis dans Oracle Aggregate Functions.

[BigQuery] L'erreur Unexpected value ne s'affiche plus lors de la prévisualisation d'une table.

Les synonymes publics sont désormais correctement placés dans le schéma PUBLIC.

Les références récursives aux routines imbriquées sont résolues correctement.

Les références de paramètre de curseur qualifiées par un nom de curseur sont résolues correctement.

Les utilisations incorrectes de %TYPE sont signalées comme des avertissements.

C'est au début du mois de décembre dernier que JetBrains a publié DataGrip 2022.3. Cette version de l'EDI destiné aux administrateurs de bases de données et développeurs SQL est venue avec de nombreuses améliorations. Parmi celles-ci, on peut noter la prise en charge tant attendue de Redis, une nouvelle interface utilisateur, une solution remaniée pour synchroniser les paramètres de votre EDI, et bien plus.La prochaine version majeure est en plein développement et vous pouvez déjà commencer à la tester. JetBrains a en effet de publié la première build du programme d'accès anticipé (EAP) à DataGrip 2023.1.Vous pouvez télécharger les versions EAP à partir du site Web de l'EDI ou les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox. Pour en venir aux améliorations, notons que DataGrip 2023.1 est une version axée sur la qualité, ce qui signifie que JetBrains travaille sur les bogues qui se sont accumulés dans son outil de suivi des problèmes. Nous présentons ici les problèmes auxquels JetBrains s'est attaqué dans cette première version EAP.JetBrains a résolu un problème qui faisait que le SQL Formatter n'appliquait pas le bon style pour une sous-requête dans la clause EXISTS. Maintenant, le formatage fonctionne comme prévu et DataGrip peut également ajouter un espace entre le mot-clé EXISTS et la parenthèse gauche. Pour cette partie, JetBrains a également ajouté un nouveau paramètre. Désormais, si vous souhaitez conserver l'ancien comportement du SQL Formatter (sans l'espace), vous pouvez attribuer la valeurau paramètredansPour le système de gestion de base de données relationnelles H2, JetBrains a corrigé un bogue sur la sauvegarde des paramètres de style. Si vous avez configuré un style spécial pour SQL2016 et que la casedansn'est pas cochée, vous devrez alors le reconfigurer.Les autres correctifs dans ce domaine sont plus ou moins explicites :Les statistiques de contenu de la source de données sont à nouveau affichées dans la fenêtre contextuelleLa commande de menu contextuelfonctionne désormais comme prévu.[Microsoft SQL Server] La détection du schéma actuel fonctionne désormais pour n'importe quelle base de données.[SQLite] La bibliothèque native SQLite est désormais décompressée dans le dossier système.JetBrains a ajouté un éditeur de source à la vue[PostgreSQL] La création de vues virtuelles est désormais également disponible en mode lecture seule.JetBrains a ajouté un paramètrepour les tables de résultats. Lorsque la case est cochée, les lignes auront des couleurs alternées.Il n'y a plus d'espaces vides dans les résultats dans l'éditeur, car la table ajuste désormais sa hauteur pour correspondre à la hauteur des résultats.Un paramètre permettant de spécifier le mode de résolution par défaut utilisé dans la console a été ajouté dans[Oracle] JetBrains a résolu quelques problèmes avec les méthodes de collecte Oracle :[Oracle] JetBrains a corrigé la résolution des attributs standard pour les types de collection (par exemple, COUNT).L'éditeur de logiciels pour développeurs a également corrigé un bogue où l'EDI n'affichait le diagramme Explain Plan que pour la première de plusieurs requêtes.[Oracle](Ctrl/Cmd+B ou Ctrl/Cmd+click) vous permet désormais d'accéder à l'implémentation de la routine.Voici présentées les corrections effectuées par JetBrains dans cette version EAP de DataGrip. Télécharger donc la build pour travailler avec DataGrip sans rencontrer ces problèmes persistants.