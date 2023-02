Ce sur quoi JetBrains travaille en 2023

Objectifs généraux pour 2023 et au-delà

L'année dernière, JetBrains a partagé la feuille de route de YouTrack pour 2022 et les années à venir ; ce qui a d'ailleurs été bien accueillie par la communauté.Avec les versions qui se suivent, YouTrack est en passe de devenir un outil universel pour les équipes de développement de logiciels et bien d'autres, un outil qui leur permet de travailler, de collaborer et de communiquer à leur façon. Le plan de JetBrains pour 2023 et à long terme est donc de continuer à développer YouTrack pour répondre à un plus large éventail de cas d'utilisation, de la simple gestion des tâches pour les petites et moyennes entreprises à la coordination de projets complexes pour les grandes entreprises.JetBrains s'engage aussi à vous donner la liberté de choisir où vos applications et vos données sont hébergées. C'est pourquoi l'éditeur de logiciels continue à développer YouTrack Cloud et Server en tandem, afin que les équipes puissent facilement migrer entre l'hébergement cloud et sur site en cas de besoin.Dans un billet de blog, JetBrains fait le point des développements en cours pour l'année 2023 ; développements que nous vous présentons dans la suite.Tout d'abord, JetBrains introduit une solution Helpdesk dédiée pour les équipes qui assurent du support client externe ou gèrent des demandes internes. Les nouveaux projets Helpdesk vont rationaliser le travail des agents de support et faciliter la collaboration entre eux et d'autres collègues.Helpdesk proposera une vue simplifiée permettant aux agents de support de travailler sur les demandes, de publier des commentaires externes et internes et de créer des modèles de réponses, ainsi que des flux de travail pour la gestion des accords de niveau de service personnalisés.Il y aura également un formulaire de commentaires personnalisable permettant aux utilisateurs de soumettre leurs tickets. Le formulaire pourra être intégré sur des pages Web ou des portails externes.JetBrains s'efforce de rendre la base de connaissances plus robuste avec des options de recherche et de navigation repensées, des tags pour les articles et des fonctionnalités de collaboration améliorées. De plus, YouTrack commencera à envoyer des notifications sur l'activité de la base de connaissances au centre de notification et à tous les autres canaux de notification.Avec la popularité croissante des automatisations de projets, JetBrains étend encore les règles disponibles dans le constructeur de flux de travail, offrant un meilleur accès à la puissance des flux de travail sans vous obliger à écrire du code JavaScript.JetBrains s'efforce constamment de faciliter la recherche et l'organisation des tâches et des projets. En 2023, l'éditeur de logiciels pour développeurs essaiera d'introduire ses changements de manière progressive pour s'assurer que l'expérience utilisateur ne change pas de manière significative. JetBrains veut s'assurer que pour tous ses clients, les routines quotidiennes de YouTrack ne nécessitent pas d'apprentissage supplémentaire ou de support administrateur importants.Néanmoins, avec l'ajout de nouveaux modules, tels que les feuilles de temps, les diagrammes de Gantt et les projets Helpdesk, YouTrack devient une plateforme pour de nombreux membres de diverses équipes. JetBrains cherche donc à fournir à ces équipes des moyens supplémentaires d'organiser leur travail plus facilement dans une nouvelle disposition.Le rapport du navigateur d'historique (History Browser) vous permet de voir le volume de problèmes correspondant à une requête de recherche au fil du temps et vous permet de regarder de plus près pour voir exactement quand les résultats de la recherche et les problèmes individuels sont apparus.Les plans de JetBrains pour les tableaux Agile incluent une configuration plus simple, des améliorations pour travailler avec les backlogs et la personnalisation des cartes.Cette fonctionnalité vous permettra de saisir instantanément du texte à partir d'images jointes, telles que des captures d'écran des fenêtres d'informations système.Si vous avez suivi les plans de publication de l'année dernière, vous remarquerez que certaines de ces fonctionnalités sont des choses que JetBrains a annoncées en 2022. Ce sont des fonctionnalités sur lesquelles l'équipe continue de travailler, c'est pourquoi JetBrains les a inclus dans la feuille de route de cette année.Le plan à long terme de JetBrains pour YouTrack est de continuer à améliorer sa flexibilité afin que davantage d'équipes puissent profiter d'une transparence et d'une efficacité accrues avec YouTrack sans avoir à changer la manière de travailler à laquelle elles sont habituées.De nombreuses équipes migrent vers YouTrack à partir d'autres outils de gestion de projet. JetBrains souhaite donc rendre sa plateforme plus personnalisable pour elles et encourager également ses partenaires à créer et partager des applications pour YouTrack.JetBrains prévoit également de regrouper certaines de ces applications dans YouTrack et de les fournir par défaut. Par exemple, l'éditeur de logiciels compte implémenter l'intégration de Zapier dans la section des applications pour vous permettre d'automatiser vos processus métier.Pour aider les équipes avec des projets complexes, JetBrains cherche à fournir des options de planification supplémentaires. L'éditeur propose déjà des diagrammes de Gantt interactifs, qu'il prévoit d'améliorer encore, et va ajouter, entre autres, des tableaux de planification dédiés et des outils de feuille de route.JetBrains prévoit de rationaliser l'administration des équipes, des applications et les personnalisations de projet. Plus précisément, l'éditeur va repenser l'expérience pour les administrateurs, en facilitant la configuration des champs personnalisés et en rendant le processus d'administration du flux de travail plus transparent. L'amélioration des modèles de projet fait également partie de l'effort de rationalisation.JetBrains va se concentrer, entre autres, sur la stabilité, les performances et la tolérance aux pannes de YouTrack Cloud. Pour les clients, cela signifie que YouTrack Cloud sera en mesure de gérer plus de données avec rapidité et fiabilité. JetBrains améliore sa plateforme cloud afin qu'elle puisse répondre aux demandes sans cesse croissantes des entreprises.En ce qui concerne YouTrack Server, l'éditeur de logiciels travaille à l'ajout de la prise en charge des installations multi-nœuds, ce qui améliorera les performances et la disponibilité à grande échelle.Voici présentés les plans de JetBrains en 2023 et à long terme pour YouTrack. Notez toutefois qu'il s'agit de la vision actuelle de JetBrains et ces plans pourraient être revus si cela est nécessaire.