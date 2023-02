Affichage de l'heure et la durée d'exécution des cellules

Amélioration de la saisie semi-automatique du code dans les Notebooks Jupyter

Amélioration de Data Vision

Widget d'interpréteur amélioré

Corrections notables

C'est au début du mois de décembre dernier que JetBrains a annoncé la sortie de DataSpell 2022.3. Cette version est venue avec des nouveautés comme la prise en charge des connexions de l'interpréteur distant via SSH, le débogage Jupyter à distance, un historique local pour suivre et annuler les modifications, et bien d'autres améliorations.La prochaine version majeure est en plein développement et vous pouvez déjà essayer les dernières fonctionnalités de l'EDI pour la science des données. JetBrains a en effet lancé le programme d'accès anticipé (EAP) à DataSpell 2023.1.La première version EAP de DataSpell 2023.1 vous permet de voir l'heure et la durée d'exécution des cellules Jupyter Notebook. Elle vient aussi avec des améliorations de la complétion de code améliorée pour les Notebooks Jupyter, des améliorations pour la fonctionnalité Data Vision et le widget d'interpréteur.Vous pouvez télécharger les versions EAP à partir du site Web de l'EDI ou les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox. Mais déjà, regardons plus en détail les nouveautés et améliorations introduites dans cette première version EAP de DataSpell 2023.1.Étant donné que les cellules Jupyter Notebook sont souvent exécutées dans le désordre et que certaines s'exécutent pendant une longue période, il peut être utile de connaître la date et l'heure de la dernière exécution d'une cellule et son temps d'exécution. DataSpell indique désormais quand une cellule de code a été exécutée pour la dernière fois et la durée de l'exécution. Ces informations sont affichées directement sous la cellule.La complétion de code fournie par Jupyter Notebooks est souvent inefficace. A titre d'exemple, Jupyter Notebook ne parvient pas à compléter les noms de colonne Pandas DataFrame dans de nombreux cas. Pour améliorer l'expérience des utilisateurs de DataSpell, la complétion de code Jupyter Notebook a été désactivée et JetBrains va progressivement implémenter une nouvelle complétion de code améliorée pour les cas les plus utiles.DataSpell 2023.1 EAP 1 fournit l'auto-complétion pour les noms de colonnes de DataFrames, pour les classes dynamiques et pour les chemins de serveurs Jupyter distants.Data Vision vous permet d'inspecter les variables Jupyter dans vos notebooks. En activant cette fonctionnalité, vous obtenez des informations inline utiles sur différents types de variables importants, tels que la taille et le contenu des tableaux NumPy et les DataFrames Pandas.Dans les versions précédentes, les informations inline n'étaient disponibles que lorsque la fenêtre Jupyter Variables était ouverte. Dans DataSpell 2023.1 EAP 1, Data Vision peut être utilisé indépendamment de la vue Variable. Les DataFrames visualisées avec Data Vision disposent également de toutes les fonctionnalités d'interactivité améliorées introduites dans DataSpell 2022.3.Data Vision est une fonctionnalité facultative qui peut être activée danset en sélectionnantIl est désormais possible d'ajouter un nouvel interpréteur Python directement depuis le widget d'interpréteur dans la barre d'état de DataSpell. Ouvrez le widget, sélectionnez le répertoire approprié, puis une fenêtre contextuelle s'ouvrira avec une option pour ajouter un nouvel interpréteur. Dans les versions précédentes de DataSpell, un nouvel interpréteur ne pouvait être ajouté qu'en sélectionnantdansDataSpell vous permet de reformater votre code en fonction des exigences que vous avez spécifiées dans les paramètres de style de code. Plusieurs nouveaux correctifs dans DataSpell 2023.1 EAP 1 garantissent que l'exécution de Reformat Code ne modifie pas les commandes magiques IPython ou les commandes shell dans les cellules Jupyter, ce qui casserait le code.DataSpell 2023.1 EAP 1 contient plusieurs correctifs de bogues liés à la copie de fichiers sur, vers et depuis des serveurs Jupyter distants. Les fichiers et les répertoires sont désormais correctement copiés entre les serveurs Jupyter locaux et distants, au sein du même serveur Jupyter distant et d'un serveur Jupyter distant à un autre.Il s'agit ici des principales nouveautés et améliorations introduites dans DataSpell 2023.1 EAP1. Vous trouverez la liste exhaustive des changements dans les notes de version.