Déjà un mois que l'année 2022 est terminée et l'heure est toujours au bilan. JetBrains propose donc une rétrospective des temps forts de sa plateforme d'apprentissage JetBrains Academy en 2022. Au cours de cette année, l'éditeur de logiciels pour développeurs a notamment publié de nombreux nouveaux parcours de formation et projets, proposé de nouveaux sujets d’étude, introduit un cours sur un langage de programmation supplémentaire et amélioré l’expérience de sa plateforme pour les entreprises et organisations.Que vous soyez un développeur expérimenté qui souhaite apprendre de nouvelles choses ou que vous débutiez dans le domaine de la programmation, vous pourriez trouver dans ce bilan des informations qui répondront à vos besoins.En 2022, ce sont 195 525 nouveaux apprenants qui ont rejoint JetBrains Academy, faisant ainsi passer le nombre total d'apprenants à plus de 650 000.JetBrains a publié 13 nouveaux parcours de formation, parmi lesquels un parcours consacré au langage de programmation Scala, un langage dynamique et à fort typage statique. Ce parcours permet d’acquérir toutes les connaissances nécessaires sur le langage Scala, notamment la syntaxe et les outils intégrés, afin d’être en mesure d’écrire des programmes simples combinant différents paradigmes de programmation.Un autre événement important pour JetBrains Academy en 2022 a été la publication des parcours de formation SQL. L'éditeur de logiciels a ajouté 3 parcours dédiés aux bases du langage de requête SQL, au travail avec les bases de données et à la construction d’une connexion entre une application et ses données stockées, qui permettent de se familiariser avec l’utilisation de MySQL, la base de données open source la plus populaire au monde.2022 a été une année bien remplie et productive pour JetBrains Academy et les chiffres en attestent. Ce sont au total 88 nouveaux projets qui ont été créés et 482 nouveaux thèmes d’apprentissage qui ont été publiés. JetBrains a également reçu un nombre impressionnant de retours : 333 921 commentaires au total, ce qui témoigne de l'implication et l'enthousiasme de la communauté.Vous trouverez ci-dessous la liste des projets JetBrains Academy les plus populaires en 2022.Dans ce projet, vous devez créer un outil pour aider le zoo local à s’occuper de ses pensionnaires. Dans le même temps, vous apprenez les bases de la syntaxe Java et découvrez comment travailler avec des variables et avec des types de stockage de données, tels que les listes et les boucles while.Loin, très loin, dans le monde de l’ASCII, vivent des animaux qui ont besoin de votre aide. Ils ont un problème avec leurs miroirs : ils se voient déformés. Dans ce projet, vous devez trouver l’origine du problème et le résoudre, tout en apprenant les bases de Java, notamment les entrées et sorties, et les opérations avec les chaînes de caractères, les fichiers et les listes d’objets.Qu’il s’agisse d’économiser pour un achat ou d’envisager de contracter un prêt, tout le monde doit tôt ou tard s’atteler à la gestion de ses finances personnelles. Dans le cadre de ce projet, vous apprenez à prendre des décisions en tenant compte de différents paramètres financiers. Vous découvrez comment utiliser les mathématiques et Python dans des tâches du quotidien, travaillez avec des bibliothèques et des modules tiers, apprenez à utiliser une interface en ligne de commande (CLI) et vous familiarisez avec plusieurs instruments financiers.La régression linéaire est l’un des outils les plus simples et puissants pour trouver des régularités dans les données et les utiliser pour la prévision. Dans ce projet, vous vous exercerez à ajuster des modèles linéaires avec la bibliothèque scikit-learn pour prédire le salaire des joueurs de la NBA. Vous apprenez également à utiliser l’ingénierie des fonctions polynomiales, à tester vos données pour la multicolinéarité et à évaluer des modèles avec le score MAPE.Familiarisez-vous avec Kotlin en développant une application simple qui permet de créer et de chiffrer un fichier ou de déchiffrer un fichier précédemment chiffré. Dans ce projet, vous devez particulièrement prêter attention au travail avec les fichiers et la ligne de commande.Il est toujours utile de disposer d’un système de rappel pour les tâches importantes, qu’il s’agisse de simples notes sur papier ou d’une application sophistiquée. Dans ce projet, vous créez un programme textuel qui affiche les tâches, les échéances et les priorités.Bienvenue à la boutique de cadeaux du carnaval. Il est maintenant temps de dépenser tous les tickets que vous avez gagnés pendant le carnaval. Dans ce projet, vous écrivez un programme qui affiche la liste des cadeaux disponibles et le nombre de tickets que vous avez gagnés, et vous permet d’acheter le cadeau que vous souhaitez. Vous vous familiarisez avec la syntaxe JavaScript et utilisez les variables, les conditions, les boucles et les fonctions.Le pendu est un jeu populaire, connu de tous. Dans ce projet, un ordinateur impitoyable vous fait deviner un mot lettre par lettre. Si vous échouez, vous serez « pendu ». Si vous gagnez, vous survivrez. Ce projet est un excellent choix si vous débutez avec JavaScript, car il permet de passer en revue toutes les bases du langage, de se familiariser avec les différents types de données, de comprendre les blocs de construction d’un programme et de s’exercer à travailler avec des boucles et des tableaux.Ces projets pour débutants sont largement plébiscités. Si vous commencez votre apprentissage de Go et cherchez à mettre vos premières connaissances en pratique, ces projets sont tout indiqués. Ils vous permettront d’apprendre la syntaxe Go de base et de vous entraîner à travailler avec des variables, des conditions, des boucles et des fonctions.Pour entrer dans l’université de vos rêves, il faut travailler dur. En effet, le processus est tellement stressant qu’il peut être facile de négliger la quantité de travail que représente le processus des admissions pour les universités, notamment en raison du volume de documents qu’elles doivent traiter. Dans ce projet, vous êtes dans la peau d’un responsable des admissions d’une grande université, chargé d’implémenter un algorithme pour déterminer quels étudiants seront acceptés. À chaque étape, l’algorithme devient plus complexe et complet.En 2022, JetBrains a aussi travaillé à l’amélioration de la fonctionnalité administrative de la plateforme. Désormais, vous pouvez gérer votre équipe et suivre la progression de chacun de ses membres au même endroit. Plus précisément, vous avez la possibilité d’ajouter de nouveaux membres à votre équipe, de supprimer des membres existants, de connecter votre domaine d’entreprise avec une authentification unique et de suivre la progression de votre équipe grâce à des tableaux de bord.Impossible de ne pas mentionner la traditionnelle action annuelle de soutien au mouvement Hour of Code. Pendant toute une semaine de décembre, JetBrains a partagé une série d’articles de blog mettant en avant les projets les plus populaires et proposant chaque jour de résoudre un problème de code différent.Plus de 500 apprenants ont participé et ont été récompensés par une réduction bien méritée de 25 % sur un abonnement à JetBrains Academy.Si vous désirez apprendre la programmation ou vous perfectionner dans le domaine, JetBrains propose de nombreux parcours de formation et projets pour vous y aider. Vous y trouverez du contenu pour la plupart des principaux langages de programmation et dans les domaines tels que les mathématiques. Un bon nombre de parcours de formation est également proposé gratuitement.