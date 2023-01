Exécution de fichiers PHP sur 3v4l.org directement dans l'éditeur

Créez un nouveau fichier de travail PHP en appuyant sur Cmd+Shift+N.

Choisissez la version PHP souhaitée dans la liste déroulante et appuyez sur le bouton Run . Vous verrez la sortie du script à côté de l'éditeur.

. Vous verrez la sortie du script à côté de l'éditeur. Vous pouvez également exécuter du code arbitraire à partir de votre projet. Pour ce faire, sélectionnez un bout de code, appuyez sur Alt+Entrée, puis choisissez Create new scratch file from selection.

Index partagés pour les packages PHP populaires

Action Go to Class disponible lors de l'indexation

Chemins et références de classe cliquables pour la sortie var_dump() / dd() dans le terminal







Expérience utilisateur

Markdown

Systèmes de contrôle de version

Le programme d'accès anticipé (EAP) à la prochaine version majeure de PhpStorm vient d'être lancé. Cette première version EAP de l'EDI PHP de JetBrains vient avec l'intégration de 3v4l, des améliorations pour les fichiers Markdown et pour les systèmes de contrôle de version, entre autres. En outre, la version propose son premier lot d'améliorations des performances, notamment des index partagés téléchargeables pour les principaux packages PHP et la disponibilité de l'actionlors de l'indexation.3v4l.org est un service populaire qui vous permet de tester le code PHP sur toutes les versions de PHP, même celles qui n'ont pas encore été publiées. PhpStorm 2023.1 intègre nativement 3v4l.org et vous permet d'exécuter des fichiers de travail PHP sur une version PHP souhaitée sans avoir à installer quoi que ce soit d'autre.Dans le cadre de son travail d'amélioration des performances, JetBrains a ajouté des index partagés téléchargeables pour les dépendances PHP.Contrairement aux index réguliers, qui sont construits localement dans votre PhpStorm, les index partagés sont générés une fois et sont ensuite réutilisés sur un autre ordinateur chaque fois qu'ils sont nécessaires.Par exemple, symfony/console est l'un des packages PHP les plus utilisés au monde. Pourquoi tout le monde devrait-il devoir recalculer son index encore et encore si on peut juste l'indexer une seule fois et le partager ? C'est à cela que servent les index partagés.Dans la v2023.1, lorsque vous ouvrez un projet PHP, PhpStorm vérifie `composer.json` pour voir lesquelles des dépendances spécifiées ont un index partagé prédéfini. Par exemple, les versions populaires de packages commeet bien d'autres ont des index téléchargeables.PhpStorm peut télécharger l'index ou le reconstruire localement, selon que votre CPU et votre RAM sont plus rapides que votre connexion Internet ou pas.Toujours dans le cadre de ses efforts pour améliorer les performances, JetBrains travaille pour s'assurer qu'autant d'actions que possible soient disponibles lors de l'indexation.(Cmd+O ou) est l'une des actions les plus populaires pour naviguer dans le code. Dans la v2023.1, elle est disponible à tout moment, même pendant la reconstruction de votre index. Auparavant, elle affichait une liste vide jusqu'à ce que l'indexation soit terminée.Avant :Après :JetBrains veut améliorer l'expérience de débogage pour les utilisateurs qui préfèrent l'approche "dump and die". Comme première étape, l'éditeur de logiciels a déjà rendu les chemins de fichiers et les références de classe actifs. Cliquer dessus ouvrira le fichier correspondant dans l'éditeur.Si vous n'avez pas encore adopté la nouvelle interface utilisateur, JetBrains vous recommande de le faire, car elle est devenue encore plus raffinée. Les résultats des études internes montrent d'ailleurs une réaction très positive des utilisateurs.Vous pouvez basculer vers la nouvelle interface utilisateur dansIl est désormais possible de zoomer entièrement dans PhpStorm, en augmentant ou en diminuant la taille de tous les éléments de l'interface utilisateur à la fois. Pour ce faire, dans le menu principal, sélectionnezet ajuster la mise à l'échelle de l'EDI. Cela peut être utile pour les démonstrations, les diffusions en direct, les réunions en ligne ou les présentations.Vous pouvez faciliter l'appel de ces actions en leur attribuant des raccourcis personnalisés dansJetBrains a introduit une nouvelle option de mise en page qui vous permet d'unifier la largeur des fenêtres d'outils latérales ou de conserver la possibilité d'ajuster librement leurs tailles lorsque vous personnalisez votre mise en page. La nouvelle case à cocher Remember size for each tool window est disponible dansDans la nouvelle interface utilisateur, le paramètre est désactivé par défaut, ce qui signifie que les fenêtres d'outils sont affichées avec la largeur unifiée et que leurs tailles restent constantes lorsque vous basculez entre elles. Dans l'ancienne interface utilisateur, l'option est activée, de sorte que les fenêtres d'outils ont des largeurs différentes, bien que vous puissiez choisir de les aligner à tout moment en désactivant simplement le paramètre.JetBrains a affiné l'expérience utilisateur de la nouvelle interface utilisateur en ajoutant un volet qui affiche le nom du fichier actuellement ouvert lorsque les onglets de l'éditeur sont masqués.L'action de l'éditeurest désormais prise en charge pour les fichiers Markdown, ce qui vous permet de diviser les textes longs en plusieurs lignes de même longueur. Pour ce faire, placez le curseur à l'intérieur du paragraphe que vous souhaitez modifier et appelez l'action à partir du menuou recherchez la commandeà l'aide de(⇧⌘A / Ctrl+Maj+A) et exécutez-la.JetBrains a ajouté une page dédiée pour configurer et modifier vos préférences Markdown dansCette page devrait faciliter la gestion de vos préférences, car elle fournit des cases à cocher distinctes pour diverses fonctionnalités de l'éditeur, remplaçant la case à cocher unique précédemment située dansPour faciliter le suivi des modifications apportées aux fichiers, JetBrains a ajouté des repères de couleur à la fenêtre d'outil Structure. Cela signifie que vous pouvez maintenant voir quelles propriétés, méthodes, fonctions, etc. ont été modifiées ou ajoutées. Les noms des objets modifiés deviendront maintenant bleus et les noms des objets nouvellement ajoutés apparaîtront dans la fenêtre d'outil surlignés en vert.L'éditeur de logiciels pour développeurs a amélioré la convivialité de la fenêtre contextuelle Branches. Par exemple, la navigation entre les branches est désormais plus facile, car elles sont regroupées et stockées dans des listes extensibles.Avec PhpStorm 2023.1 EAP 1, JetBrains a implémenté la saisie semi-automatique dans la fenêtre contextuelle. Une fois que vous commencez à taper un nom pour votre nouvelle branche, l'EDI vous proposera des préfixes pertinents basés sur les noms des branches locales existantes.JetBrains a retravaillé le comportement des vérifications pré-commit pour Git et Mercurial afin d'accélérer le processus de validation global. Les vérifications sont désormais effectuées en arrière-plan après votre validation mais avant de pousser.Voici présentées les principales nouveautés et améliorations introduites dans la première version EAP de PhpStorm 2023.1. Vous pouvez consulter les notes de publication pour la liste complète des dernières améliorations disponibles.Les versions EAP sont disponibles en téléchargement à partir du site Web de l'EDI. Vous pouvez également les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.