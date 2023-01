La réduction de fin d’études s’applique à l’achat d’un nouvel abonnement personnel (mensuel ou annuel) à tout EDI JetBrains, à dotUltimate ou au All Products Pack.

La remise de fin d’études ne peut être combinée avec le renouvellement d’une licence éducative. Vous pouvez soit renouveler votre licence éducative gratuitement, soit acheter une licence en bénéficiant de la réduction.

En cas d’obtention d’un diplôme universitaire, la remise peut être appliquée aux achats effectués pendant les 2 ans suivant l’expiration de votre licence éducative gratuite. Si votre licence éducative gratuite a expiré il y a moins de 12 mois et que vous n’êtes plus étudiant, vous pouvez également bénéficier de cette réduction. Si vous ne savez pas si vous avez droit à cette réduction, consultez votre profil dans votre Compte JetBrains pour le vérifier.

Les étudiants ayant obtenu un diplôme d’un organisme de formations privé ou d’un bootcamp peuvent utiliser la réduction de 40 % pendant 6 mois après l’expiration de leur licence gratuite.

En tant que futur développeur ou étudiant en informatique, il est important de pouvoir se familiariser le plus tôt possible avec des outils de qualité et les bonnes pratiques de développement. C’est pourquoi JetBrains offre aux étudiants un accès gratuit à tous ses EDI, à travers un Programme de Soutien.Depuis le lancement de ce programme en 2014, ce sont 2,6 millions d’étudiants qui ont utilisé les EDI JetBrains gratuitement grâce à des licences éducatives.JetBrains souhaite aller plus loin et accompagner les étudiants qui utilisent ses produits dans leur transition vers leur vie professionnelle en leur permettant de continuer à utiliser leurs EDI préférés. L'éditeur de logiciels pour développeurs a donc décidé de rendre ses outils encore plus accessibles aux jeunes diplômés en augmentant le montant de la réduction qui leur est offerte pour le renouvellement de leurs abonnements à la fin de leurs études.Jusqu’à maintenant, les titulaires d’une licence éducative gratuite qui souhaitaient continuer à utiliser les outils JetBrains bénéficiaient d’une réduction de fin d’études de 25 % sur leur abonnement. Dorénavant, les étudiants obtenant un diplôme d’un établissement d’enseignement ou d’un bootcamp, et dont l’abonnement gratuit arrive à expiration, bénéficient d’une réduction de 40 % pour renouveler leur abonnement.Les étudiants ayant suivi un cursus universitaire ont aussi la possibilité de commencer à utiliser la remise de continuité juste après l’obtention de leur diplôme, au lieu d’attendre 2 ans. Il leur suffit de renouveler leur licence éducative durant la première année de son expiration pour qu’une réduction de 40 % s’applique à tous les renouvellements suivants.Cette offre est réservée aux diplômés qui étaient précédemment titulaires de licences éducatives gratuites et dont les licences ont expiré. Si vous remplissez ces conditions et souhaitez acheter une licence, connectez-vous à votre Compte JetBrains et sélectionnez le produit de votre choix dans la liste. La réduction sera appliquée automatiquement au moment du paiement.Veuillez prendre en compte les points suivants :N'hésitez pas à partager les informations concernant cette réduction autour de vous pour permettre à plus de personnes d'en bénéficier.