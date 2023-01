Améliorations apportées à la nouvelle interface utilisateur

JetBrains a corrigé le comportement des boutons de la fenêtre d'outils. Les boutons apparaissaient lorsque vous survoliez des éléments de la fenêtre et disparaissaient lorsque le curseur en était éloigné.

Le nom du fichier en cours de traitement est désormais affiché dans la barre de titre de la nouvelle interface utilisateur lorsque les onglets de l'éditeur sont masqués.

JetBrains a ajouté une action Fetch à la fenêtre contextuelle Branches.

Modification de la solution de synchronisation des paramètres (Settings Sync)

Expérience utilisateur

Nouvelle fonctionnalité pour Angular

Améliorations pour Markdown

Autres fonctionnalités notables

JetBrains a ajouté la prise en charge du nouveau système de configuration d'ESLint surnommé flat config. Les fichiers de configuration eslint.config.js sont maintenant détectés.

sont maintenant détectés. JetBrains a également implémenté un correctif rapide create selector pour className en JSX.

C'est en fin novembre que JetBrains a publié WebStorm 2022.3, la dernière mise à jour majeure de l'année 2022 de son EDI pour les développeurs JavaScript. Cette version est venue avec un tas de nouvelles fonctionnalités, y compris la preview de la nouvelle interface utilisateur des EDI JetBrains et la prise en charge de Vitest. Les autres nouveautés incluent les modèles de projets pour Vite et Next.js, Code Vision pour JavaScript et TypeScript, la prise en charge de la réduction des types (narrowing) pour les modèles Angular et des mises à jour pour Vue.JetBrains lance maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à WebStorm 2023.1. La première version EAP vient avec un bon lot de nouveautés et améliorations, mais nous nous limiterons ici aux plus importantes.WebStorm 2022.3 a introduit la possibilité de basculer vers la nouvelle interface utilisateur à l'aide de l'optiondans. L'éditeur de logiciels pour développeurs a invité les utilisateurs à l'essayer et à lui faire part de leurs commentaires. Sur la base des retours utilisateurs, JetBrains va affiner et mettre à jour la nouvelle interface utilisateur tout au long du cycle de publication de WebStorm 2023.1.Voici quelques-unes des nouvelles mises à jour de l'interface utilisateur qui ont fait leur entrée dans la version EAP #1 :La version EAP #1 contient des correctifs pour plus de 40 problèmes liés à la nouvelle interface utilisateur. JetBrains vous invite donc à continuer à signaler tout problème que vous rencontrez afin de lui permettre d'affiner la nouvelle UI de ses EDI.JetBrains a beaucoup travaillé sur l'amélioration d'une autre fonctionnalité récente introduite dans WebStorm 2022.3 -. Cette nouvelle solution était censée simplifier le processus de synchronisation de vos paramètres personnalisés entre les EDI sur plusieurs ordinateurs. Cependant, il y avait des cas d'utilisation que la solution d'origine ne prenait pas en charge.Par exemple, la solutionne faisait pas de distinction entre les différents EDI. Cela signifiait que les paramètres configurés dans un EDI, tels que les plugins, seraient synchronisés sur tous vos EDI.Pour corriger ce problème dans WebStorm 2023.1, JetBrains a introduit une optiondans. Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la synchronisation des paramètres entre différents produits EDI. Elle est désactivée par défaut, de sorte que les paramètres ne seront synchronisés qu'entre des produits identiques.Il est désormais possible de zoomer entièrement dans WebStorm, en augmentant ou en diminuant la taille de tous les éléments de l'interface utilisateur à la fois. Pour ce faire, dans le menu principal, sélectionnezet ajuster la mise à l'échelle de l'EDI.JetBrains a introduit une nouvelle option de mise en page qui vous permet d'unifier la largeur des fenêtres d'outils latérales ou de conserver la possibilité d'ajuster librement leurs tailles lorsque vous personnalisez votre mise en page. La nouvelle case à cocherest disponible dansDans la nouvelle interface utilisateur, le paramètre est désactivé par défaut, ce qui signifie que les fenêtres d'outils sont affichées avec la largeur unifiée et que leurs tailles restent constantes lorsque vous basculez entre elles. Dans l'ancienne interface utilisateur, l'option est activée, de sorte que les fenêtres d'outils ont des largeurs différentes, bien que vous puissiez choisir de les aligner à tout moment en désactivant simplement le paramètre.JetBrains a ajouté une nouvelle fonctionnalité pour Angular dans WebStorm 2023.1. Lorsque vous travaillez avec des symboles globaux et exportés dans le modèle Angular, WebStorm va ajouter automatiquement un import pour ceux-ci dans votre composant lors de la complétion de code ou lorsque vous utilisez un correctif rapide.Une nouvelle action d'intention permet de corriger la mise en forme des tableaux dans les fichiers Markdown. Vous pouvez accéder au correctif rapide via le raccourci(⌥⏎ / Alt+Entrée) ou en appuyant sur l'icône représentant une ampoule jaune et en sélectionnantdans la liste qui s'affiche.L'action de l'éditeurest désormais prise en charge pour les fichiers Markdown, ce qui vous permet de diviser les textes longs en plusieurs lignes de même longueur. Pour ce faire, placez le curseur à l'intérieur du paragraphe que vous souhaitez modifier et appelez l'action à partir du menuou recherchez la commandeà l'aide de(⇧⌘A / Ctrl+Maj+A) et exécutez-la.JetBrains a ajouté une page dédiée pour configurer et modifier vos préférences Markdown dans. Cette page devrait faciliter la gestion de vos préférences, car elle fournit des cases à cocher distinctes pour diverses fonctionnalités de l'éditeur, remplaçant la case à cocher unique précédemment située dansVoici présentées les principales nouveautés et améliorations introduites dans la première version EAP de WebStorm 2023.1. Vous pouvez consulter les notes de publication pour la liste complète des dernières améliorations disponibles dans WebStorm 2023.1 EAP #1.Les versions EAP sont disponibles en téléchargement à partir du site Web de l'EDI. Vous pouvez également les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.