Python 3.12

Expérience utilisateur

Éditeur

Systèmes de contrôle de version

Run/Debug

Corrections notables

JetBrains a corrigé un problème provoquant une erreur lors de la configuration d'un interpréteur Docker compose pour un projet Django à l'aide de la console Django.

PyCharm reconnaît désormais les modules inclus dans PYTHONPATH en tant que sous-répertoires.

PyCharm propose désormais la complétion de code pour les clés TypedDict entre guillemets.

entre guillemets. L'interface du débogueur dans la nouvelle interface utilisateur PyCharm affiche l'action Step Into My Code comme elle le faisait dans l'ancienne interface utilisateur.

Cela fait déjà deux mois que JetBrains a publié la version 2022.3 de PyCharm, son EDI Python. PyCharm 2022.3 a débarqué avec une nouvelle solution Settings Sync et une nouvelle solution de gestion des packages Conda. Cette version est également venue avec une expérience utilisateur améliorée pour les pandas DataFrames et bien d'autres nouveautés et améliorations.JetBrains lance maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à PyCharm 2023.1. La première version EAP vient avec un bon lot de nouveautés et améliorations que nous vous présenterons ici.Vous pouvez commencer à expérimenter les nouvelles fonctionnalités de Python 3.12 dans PyCharm - cette version a été ajoutée à la liste des versions Python prises en charge dans PyCharm.Il est désormais possible de zoomer entièrement dans PyCharm, en augmentant ou en diminuant la taille de tous les éléments de l'interface utilisateur à la fois. Pour ce faire, dans le menu principal, sélectionnezet ajuster la mise à l'échelle de l'EDI.De plus, vous pouvez faciliter l'appel de ces actions en leur attribuant des raccourcis personnalisés dansJetBrains a introduit une nouvelle option de mise en page qui vous permet d'unifier la largeur des fenêtres d'outils latérales ou de conserver la possibilité d'ajuster librement leurs tailles lorsque vous personnalisez votre mise en page. La nouvelle case à cocherest disponible dansDans la nouvelle interface utilisateur, le paramètre est désactivé par défaut, ce qui signifie que les fenêtres d'outils sont affichées avec la largeur unifiée et que leurs tailles restent constantes lorsque vous basculez entre elles. Dans l'ancienne interface utilisateur, l'option est activée, de sorte que les fenêtres d'outils ont des largeurs différentes, bien que vous puissiez choisir de les aligner à tout moment en désactivant simplement le paramètre.JetBrains a affiné l'expérience utilisateur de la nouvelle interface utilisateur en ajoutant un volet qui affiche le nom du fichier actuellement ouvert lorsque les onglets de l'éditeur sont masqués.Une nouvelle action d'intention permet de corriger la mise en forme des tableaux dans les fichiers Markdown. Vous pouvez accéder au correctif rapide via le raccourci(⌥⏎ / Alt+Entrée) ou en appuyant sur l'icône représentant une ampoule jaune et en sélectionnantdans la liste qui s'affiche.L'action de l'éditeurest désormais prise en charge pour les fichiers Markdown, ce qui vous permet de diviser les textes longs en plusieurs lignes de même longueur. Pour ce faire, placez le curseur à l'intérieur du paragraphe que vous souhaitez modifier et appelez l'action à partir du menu Edit ou recherchez la commandeà l'aide de(⇧⌘A / Ctrl+Maj+A) et exécutez-la.JetBrains a ajouté une page dédiée pour configurer et modifier vos préférences Markdown dans. Cette page devrait faciliter la gestion de vos préférences, car elle fournit des cases à cocher distinctes pour diverses fonctionnalités de l'éditeur, remplaçant la case à cocher unique précédemment située dansPour faciliter le suivi des modifications apportées aux fichiers, JetBrains a ajouté des repères de couleur à la fenêtre d'outil Structure. Les noms des objets modifiés deviendront maintenant bleus et les noms des objets nouvellement ajoutés apparaîtront dans la fenêtre d'outil surlignés en vert.La première version de PyCharm 2023.1 vous permet de créer un raccourci pour lancer l'actionpour le fichier ouvert, même si la configuration d'exécution n'a pas encore été créée. Pour attribuer un tel raccourci, allez dans, recherchez l'optionet ajoutez-y une nouvelle combinaison de touches pour cela.Il y un certain nombre de corrections de bogues qui ont faites dans la première version EAP. Parmi les plus notables, on peut souligner que :Voici présentées les mises à jour les plus importantes pour PyCharm 2023.1 EAP 1. Pour la liste complète des améliorations, consultez les notes de publication. Vous pouvez télécharger les versions EAP à partir du site Web de l'EDI, les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.