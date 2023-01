Capacité à implémenter des interfaces non exportées

Cela fait bientôt deux mois que JetBrains a publié la version 2022.3 de GoLand, son EDI visant à fournir un environnement ergonomique pour le développement en Go. Avec GoLand 2022.3, JetBrains a intégré Go Playground, ajouté la prise en charge des améliorations des commentaires de la documentation Go, introduit de nouvelles fonctionnalités pour le client HTTP et Docker, et rendu la nouvelle interface utilisateur accessible. Comme d'habitude, vous y trouverez aussi de nouvelles fonctionnalités pour le développement web et les bases de données, telle que la prise en charge de Redis.JetBrains lance maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à GoLand 2023.1, la première mise à jour majeure de l'année pour son EDI. Nous présentons ici les fonctionnalités et améliorations implémentées dans GoLand 2023.1 EAP 1.L'action d'intentionfonctionne désormais pour les interfaces non exportées.Il existe désormais une action d'intention qui vous permet de convertir rapidement les littéraux de chaîne bruts en chaînes entre guillemets doubles, et vice-versa.Lorsque vous renommez un paramètre de type dans un struct, la refactorisationsuggère désormais de modifier les récepteurs en conséquence.Dans la version précédente, JetBrains a activé la fonctionnalitépar défaut. Cette fonctionnalité vous permet de voir instantanément comment votre code sera modifié une fois que vous aurez appliqué les suggestions de l'EDI.Il est désormais possible de prévisualiser un plus large éventail d'actions d'intention et de correctifs rapides :L'aperçu apparaît lorsque vous ouvrez la liste des actions d'intention disponibles et que vous survolez une option.Vous pouvez désactiver la fonction d'aperçu en appuyant sur Ctrl + Q / F1 lorsque la liste des actions d'intention est ouverte, et elle restera désactivée jusqu'à ce que vous la réactiviez de la même manière.Auparavant, lorsque vous deviez convertir un entier en chaîne, GoLand suggérait d'abord le correctif rapidePour terminer la conversion correctement, vous auriez alors besoin d'un autre correctif rapide -Jetbrains a simplifié ce flux de travail, et maintenant GoLand suggère le correctif rapidetout de suite.JetBrains a introduit un nouveau groupe danspour les appels de fonction : le groupeL'éditeur de logiciels pour développeurs a également implémenté quelques correctifs liés à la manière dont les utilisations des éléments de code génériques sont représentées dans la fenêtreEn plus des nouvelles fonctionnalités, on note des corrections de bogues particulièrement importantes. JetBrains a résolu plusieurs problèmes affectant la navigation entre les interfaces, les implémentations et les spécifications de méthode dans le code générique.L'éditeur de logiciels a également mis en oeuvre plusieurs correctifs supplémentaires pour les faux positifs et les faux négatifs liés aux génériques.Ce sont plus de 360 problèmes liés aux génériques que JetBrains a corrigé depuis le début des travaux de mise en œuvre de la prise en charge des paramètres de type dans GoLand en novembre 2021.Une nouvelle action d'intention permet de corriger la mise en forme des tableaux dans les fichiers Markdown. Vous pouvez accéder au correctif rapide via le raccourci(⌥⏎ / Alt+Entrée) ou en appuyant sur l'icône représentant une ampoule jaune et en sélectionnantdans la liste qui s'affiche.L'action de l'éditeurest désormais prise en charge pour les fichiers Markdown, ce qui vous permet de diviser les textes longs en plusieurs lignes de même longueur. Pour ce faire, placez le curseur à l'intérieur du paragraphe que vous souhaitez modifier et appelez l'action à partir du menuou recherchez la commandeà l'aide de(⇧⌘A / Ctrl+Maj+A) et exécutez-la.JetBrains a ajouté une page dédiée pour configurer et modifier vos préférences Markdown dans. Cette page devrait faciliter la gestion de vos préférences, car elle fournit des cases à cocher distinctes pour diverses fonctionnalités de l'éditeur, remplaçant la case à cocher unique précédemment située dansPour faciliter le suivi des modifications apportées aux fichiers, JetBrains a ajouté des repères de couleur à la fenêtre d'outil Structure. Les noms des objets modifiés deviendront maintenant bleus et les noms des objets nouvellement ajoutés apparaîtront dans la fenêtre d'outil surlignés en vert.JetBrains a amélioré la convivialité de la fenêtre contextuelle. Par exemple, la navigation entre les branches est désormais plus facile, car elles sont regroupées et stockées dans des listes extensibles.JetBrains a implémenté la complétion dans la fenêtre contextuelle. Appuyez sur Ctrl + Espace, et l'EDI suggérera des préfixes pertinents basés sur les noms des branches locales existantes.L'éditeur de logiciels a retravaillé le comportement des vérifications pré-commit pour Git et Mercurial afin d'accélérer le processus de validation global. Les vérifications sont désormais effectuées en arrière-plan après votre commit mais avant le push.Voici présentés les principaux changements avec GoLand 2023.1 EAP 1. Si vous n'êtes pas familier avec les EAP, retenez qu'elles vous permettent d'essayer les dernières fonctionnalités et améliorations de GoLand pendant que JetBrains continue à y travailler. Ces versions ne sont pas entièrement testées et peuvent être instables, mais c'est justement pour cela que JetBrains a besoin de votre aide. En testant ces versions et leurs nouvelles fonctionnalités avec vos projets et scénarios réels, vous pouvez aider l'éditeur de logiciels à les peaufiner. De cette façon, lorsque la version finale sera publiée, elle sera plus susceptible de fonctionner sans problème pour vous.Vous pouvez télécharger les versions EAP à partir du site Web de l'EDI, les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.