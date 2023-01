Modules C++20

C'est au début du mois de décembre dernier que JetBrains a publié la version 2022.3 de ReSharper C++, son extension Visual Studio de JetBrains pour les développeurs C++. ReSharper C++ 2022.3 a introduit une prise en charge expérimentale des modules C++20 et offert une intégration fluide avec clang-format. Pour les projets Unreal Engine, cette version a également apporté de nouvelles suggestions spécifiques à Blueprint et amélioré la refactorisation Rename avec l'ajout de Core Redirects.JetBrains ouvre maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à ReSharper C++ 2023.1, la première mise à jour majeure de cette année. Vous pouvez donc essayer les nouvelles fonctionnalités avant qu'elles ne soient officiellement publiées. Cela dit, quelles sont les nouveautés et améliorations de cette version ?Comme mentionné plus haut, JetBrains a introduit la prise en charge des modules C++20 tout récemment, dans la version 2022.3. L'éditeur de logiciels pour développeurs continue d'améliorer cette prise en charge sous le capot et d'étendre la liste des fonctionnalités ReSharper disponibles pour ces nouveaux modules.La première version EAP est donc livrée avec une tonne de corrections de bogues pour la prise en charge des modules, et elle comprend également quelques ajouts intéressants qui améliorent l'expérience globale des modules.La fonctionvous permet depuis longtemps de réorganiser votre code. Cela fonctionne désormais également pour les blocset les entités exportées. Pour déplacer votre code, appuyez sur Ctrl+Maj+Alt avec le curseur sur l'élément de code ou avec une sélection de code, puis appuyez sur la touche fléchée correspondante (haut, bas, gauche, droite).De plus, le formatage du code formate désormais correctement les blocset les entités exportées.ReSharper C++ vous suggère désormais de compléter automatiquement les signatures lambda lorsqu'un délégué,ouest attendu. C'est donc une tâche standard de moins dont vous devez vous soucier.L'ensemble de modèles de fichiers Unreal Engine contient de nouveaux éléments. Vous pouvez désormais générer rapidement des modèles à la fois pour les tests Unreal Engine simples et complexes. Allez simplement dans l'Explorateur de solutions et cliquez avec le bouton droit sur le dossier de projet préféré pour ouvrir le menu Add (ou utilisez Ctrl+Alt+Inser).Cette version inclut de nombreuses corrections de bogues et améliorations de la convivialité pour les refactorisationset. Ces refactorisations sont désormais plus faciles d'accès. JetBrains a rendu possible leur invocation via des actions contextuelles depuis le menu Alt+Entrée.peut désormais être appelée depuis n'importe où sur les signatures de fonction et plus seulement depuis les noms de fonction, comme c'était le cas auparavant. Appuyez simplement sur Alt+Entrée ou appelez le menu de refactorisations (Ctrl+Maj+R), peu importe où se trouve votre curseur.L'appel d'est désormais plus simple également. Si vous avez besoin d'extraire une fonction sur une seule ligne, vous n'avez plus besoin de sélectionner toute la ligne, puisque la refactorisation extrait désormais, par défaut, la ligne courante lorsqu'il n'y a pas de sélection active.JetBrains a ajouté un nouveau correctif rapide pour les identifiants non résolus. Si vous avez un identifiant qui doit être transmis en tant que paramètre, sélectionnez le correctif rapidedans le menu Alt+Entrée pour appelerUn correctif rapide similaire pour générer des définitions pour les fonctions non résolues a également reçu une mise à niveau dans cette version EAP. Le correctif rapidepréfère désormais transmettre les paramètres par valeur plutôt que par référencelorsque cela a du sens (par exemple,et).Un nouveau modèle postfix vous permet de créer rapidement une référenceavecoudans les projets Unreal Engine.JetBrains a également ajouté une nouvelle inspection qui affiche une erreur lorsqu'une déduction d'argument de modèle de classe (CTAD) échoue.Un autre changement notable concerne les suggestions de nom de paramètre, qui fonctionnent désormais lorsque des fonctions sont appelées via des pointeurs de fonction.Voici les corrections de bogues les plus importantes de cette version :Voici présentés les points forts de cette première version EAP. Vous pouvez la télécharger à partir du site Web officiel de ReSharper C++. Vous pouvez aussi l'obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.