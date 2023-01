Développement de jeu

C'est au début du mois de décembre dernier que JetBrains a publié la version 2022.3 de Rider, son EDI .NET multiplateforme. Rider 2022.3 est venue avec la prise en charge du SDK .NET 7, ce qui inclut les dernières fonctionnalités de C# 11. Cette version a permis d'améliorer significativement les performances, notamment le temps de démarrage et d'exécution de Rider sous WSL 2 (sous-système Windows pour Linux 2) lors du développement à distance. JetBrains a aussi remanié plusieurs aspects de l'expérience/interface utilisateur, comme par exemple la possibilité d'ancrer les fenêtres d'outils dans les configurations à plusieurs écrans. Pour finir, cette version a permis de renforcer l'intégration avec les éditeurs Unity et Unreal.JetBrains ouvre maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à Rider 2023.1, la première mise à jour majeure de cette année de son EDI. Vous pouvez donc essayer les nouvelles fonctionnalités de Rider avant qu'elles ne soient officiellement publiées. La première version EAP vient avec son lot de nouveautés et améliorations que nous vous présentons ici.Outre la documentation pour MSDN et l'API Unity Core, Rider est désormais également en mesure de donner un accès rapide à la documentation en ligne pour les packages de registre Unity, y compris. Vous pouvez afficher les liens vers la documentation en appuyant sur F1 ou en consultant la fenêtre contextuellequi apparaît lorsque vous survolez un symbole.JetBrains a retravaillé l'action contextuelle. Elle s'appelle désormaiset propose une gamme de classes parentes parmi lesquelles choisir, ainsi que la possibilité de spécifier si la classe est publique ou privée. Dans l'ensemble, la boîte de dialogue est plus alignée en apparence et fonctionnement avec son équivalent dans Unreal Engine.Dans les délais prévus, le mode rapide est désormais disponible pour exécuter des projets Docker dans Rider. Auparavant, vous ne pouviez l'utiliser que pour le débogage. JetBrains a également rendu possible l'utilisation du mode rapide avec une gamme plus large de Dockerfiles. Et enfin, l'éditeur de logiciels a rendu le mode rapide encore plus rapide en extrayant les images Docker et les inspectant au démarrage de la solution.Rider est également désormais capable de générer automatiquement des configurations d'exécution Docker-compose à partir de fichiers de projet .dcproj lors de l'ouverture d'une solution.Chaque fois que vous déployez une application sur Docker en mode rapide, vous devez partager les certificats de développement HTTPS générés entre l'hôte et le conteneur. JetBrains a automatisé cette étape en ajoutant une optionpour les configurations d'exécution Docker. Si vous sélectionnez cette option, le certificat de développement sera exporté avec un mot de passe, qui sera stocké dans le magasin de secrets d'utilisateur .NET, et deux volumes du certificat seront montés sur le conteneur.Rider mettra désormais en surbrillance lesvides dans le code C# et fournira des correctifs rapides pour un nettoyage facile du code.Rider a maintenant une inspection de code qui suggère de remplacerpar- une solution de syntaxe C# plus propre et plus pratique que d'appeler une fonction.Notons enfin que les boutons du menu Build et Edit Solution Configuration qui avaient disparu de la barre d'outils principale de la nouvelle interface utilisateur ont été remis à leur place précédente.Vous pouvez télécharger les dernières builds EAP sur le site Web de JetBrains. Vous pouvez également les obtenir via l'application Toolbox ou sous forme de package snap (si vous utilisez Ubuntu).