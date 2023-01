Inspection de code

Prise en charge de C++

C'est au début du mois de décembre dernier que JetBrains a publié la version 2022.3 de ReSharper, son extension Visual Studio pour les développeurs .NET. ReSharper 2022.3 a inauguré une prise en charge de base pour les dernières fonctionnalités de C# 11, notamment les littéraux UTF-8, les types locaux de fichiers, les membres virtuels statiques et la correspondance de schémas sur des plages. Pour cette version, JetBrains a repensé la mise en évidence du code, introduit la détection des dépendances vulnérables pour les packages NuGet et autorisé l'importation et l'exportation de diagrammes de dépendances de types et de projets au format GraphML. Cette version est également venue avec une prise en charge anticipée de Microsoft Visual Studio sur ARM64.JetBrains lance maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à ReSharper 2023.1. Vous pouvez télécharger la version EAP à partir du site Web officiel de l'outil .NET. Vous pouvez aussi l'obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu. Mais en attendant, jetons un coup d'œil aux mises à jour incluses dans cette première version EAP de ReSharper 2023.1.ReSharper mettra désormais en surbrillance lesvides dans le code C# et fournira des correctifs rapides pour un nettoyage facile du code.ReSharper a maintenant une inspection de code qui suggère de remplacerpar- une solution de syntaxe C# plus propre et plus pratique que d'appeler une fonction.JetBrains travaille à étendre la prise en charge des modules C++20 implémentée lors du cycle de publication précédent. En plus de nombreuses corrections de bogues, l'éditeur de logiciels s'est également assuré que le formateur de code reconnaît désormais les déclarationset que l'actionprenne en charge les blocsL'ensemble de modèles de fichiers Unreal Engine contient de nouveaux éléments. Vous pouvez désormais générer rapidement des modèles à la fois pour les tests Unreal Engine simples et complexes. Allez simplement dans l'Explorateur de solutions et cliquez avec le bouton droit sur le dossier de projet préféré pour ouvrir le menu(ou utilisez Ctrl+Alt+Inser).JetBrains a ajouté bien plus de fonctionnalités C++ et améliorations de cette version EAP. Vous trouverez la liste exhaustive dans les notes de publications. Vous pouvez maintenant essayer les nouvelles fonctionnalités de ReSharper avant qu'elles ne soient officiellement publiées.