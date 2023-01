La prise en charge de vcpkg.

Une boîte de dialogue Attach to Process améliorée.

améliorée. Une nouvelle action pour ajouter des modules C++20.

Une mise à jour des paramètres de vérification de Clang-Tidy.

Le filtrage des résultats de l'arborescence des appels ( Call Tree ) dans le profileur.

) dans le profileur. Des refactorisations plus flexibles.

Prise en charge de vcpkg

Une fenêtre d'outil Vcpkg.

Une assistance à l'installation et à la mise à jour de vcpkg et de ses packages.

La possibilité de parcourir les packages disponibles et installés.

Correctifs rapides pour les packages manquants.

Amélioration de la boite de dialogue Attach to Process…

La boîte de dialogue propose une nouvelle vue tabulaire utilisée pour rechercher des processus. Vous pouvez afficher tous les processus disponibles sous forme de liste ou d'arborescence.

Plus d'informations sont maintenant disponibles pour chaque processus répertorié. En plus du nom de l'exécutable et de l'ID du processus, la vue affiche désormais le nom de l'utilisateur qui a lancé le processus, les débogueurs disponibles pour ce processus et la commande utilisée pour lancer le processus.

La boîte de dialogue répertorie les processus locaux et WSL. Les chaînes d'outils Remote et Docker ne sont pas encore prises en charge.

Vous pouvez sélectionner un débogueur pour les chaînes d'outils prenant en charge plusieurs débogueurs. La colonne Available Debuggers est utile lorsque plusieurs types de débogueurs sont disponibles, comme Native et Python pour les processus Python.

Une nouvelle action pour ajouter des modules C++20

Mise à jour de la boîte de dialogue des paramètres de vérifications Clang-Tidy

Toutes les options sont maintenant affichées avec des valeurs par défaut prédéfinies.

Si vous modifiez une option, elle est surlignée en bleu et déplacée en haut du tableau.

La recherche rapide est disponible : mettez simplement le tableau en surbrillance et commencez à taper le nom de la vérification que vous recherchez.

Filtrage des résultats de l'arborescence des appels (Call Tree) dans le profileur

Des refactorisations plus flexibles

Les refactorisations Change Signature et Extract Function prennent désormais en charge la création d'une fonction const , constexpr ou noexcept .

et prennent désormais en charge la création d'une fonction , ou . La refactorisation Extract Constant propose désormais de déclarer une nouvelle constante avec les spécificateurs constexpr et auto .

Autres changements

Dans l'intégration Docker, CLion prend désormais en charge l'argument utilisateur ( -u ) dans les paramètres du conteneur.

) dans les paramètres du conteneur. L'analyse des flux de données fonctionne désormais avec les appels de pointeur vers fonction comme prévu et n'affiche plus d'avertissements incorrects.

Cela fait bientôt deux mois que JetBrains a annoncé la sortie de CLion 2022.3. Dans cette dernière mise à jour majeure de l'année 2022 de son EDI C/C++ multiplateforme, JetBrains a amélioré l'expérience utilisateur sur tous les plans, qu'il s'agisse de projets ne comportant que quelques fichiers C/C++ ou d'applications complexes basées sur CMake. CLion 2022.3 vous aide également à adopter les fonctionnalités modernes de C++20 et à gagner en productivité dans des configurations embarquées et distantes.Le programme d'accès anticipé (EAP) à CLion 2023.1, la première mise à jour majeure de l'année de l'EDI C/C++ multiplateforme de JetBrains, a maintenant démarré. Vous pouvez télécharger les dernières builds EAP sur le site Web de JetBrains. Vous pouvez également les obtenir via l'application Toolbox ou sous forme de package snap (si vous utilisez Ubuntu). Cela dit, quelles sont les nouveautés de cette première version EAP de CLion 2023.1 ?CLion 2023.1 vient avec un bon lot d'améliorations, mais parmi les plus notables, on peut noter les points suivants :vcpkg est un gestionnaire de packages qui gagne en popularité parmi les développeurs C++. Cela les aide à résoudre le plus gros problème de l'écosystème C++ - gérer les dépendances et utiliser facilement des bibliothèques externes dans leurs bases de code. C'est pourquoi JetBrains introduit la prise en charge de vcpkg dans CLion. Si vous n'avez jamais entendu parler de vcpkg, leur page GitHub est un bon endroit pour commencer et en savoir plus.La prise en charge initiale de CLion pour vcpkg inclut :CLion vous permet d'attacher le débogueur aux processus démarrés localement sur votre machine et non à partir de l'EDI, tout en bénéficiant de l'intégration de son débogueur. Pour la v2023.1, JetBrains a complètement retravaillé la boîte de dialoguepour faciliter et accélérer la recherche de processus et leur attachement :JetBrains prévoit de continuer à améliorer cette boîte de dialogue en ajoutant davantage de fonctionnalités de filtrage, telles queCLion a fourni une prise en charge initiale des modules C++20 dans la v2022.3. L'éditeur de logiciels pour développeurs ajoute maintenant une nouvelle action pour vous aider à créer une nouvelleC++ à votre projet :Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, saisissez le nom et le type (extension) du module, puis indiquez si vous souhaitez que CLion ajoute le module nouvellement créé à la cible CMake existante. CLion va créer un nouveau fichier de module en utilisant le modèle de fichier à partir deLa configuration des options de vérifications Clang-Tidy est désormais plus facile grâce à la boîte de dialogue des paramètres mise à jour :L'ongletdans les résultats du profilage vous permet désormais de réduire tous les cadres qui ne vous intéressent pas pour le moment. Par exemple, vous pouvez masquer des classes de bibliothèque ou des classes provenant de frameworks spécifiques, pour vous aider à vous concentrer sur le code de l'application.Vous pouvez développer les appels filtrés en cliquant sur la flèche ↓ dans l'arborescence, ou simplement passer la souris dessus pour prévisualiser le contenu :Vous pouvez aller danspour examiner et modifier la liste des motifs utilisés par CLion pour réduire les cadres dansPlusieurs refactorisations de code C++ ont été mises à jour dans cette version EAP :