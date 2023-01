JavaScript reste le langage de programmation le plus populaire et n’a pas encore été détrôné par TypeScript, dont l’utilisation a pourtant presque triplé au cours des 6 dernières années.

Les technologies les plus prometteuses selon les développeurs sont : l’intelligence artificielle / le machine learning, Rust, JavaScript, Go, Kotlin et la Blockchain.

Les langages de programmation que le plus grand nombre de développeurs envisage d’adopter sont : Go, Rust, Kotlin, TypeScript et Python.

Les langages de programmation qui ont perdu en popularité sont : PHP, Ruby, Objective-C et Scala.

Le télétravail reste un choix pour la majorité des développeurs, 76 % préférant travailler principalement chez eux.

50 % des développeurs pratiquent la programmation collaborative à distance.

69 % des développeurs ayant une activité salariée se disent satisfaits de leur emploi, mais seulement 57 % le sont de leur salaire. L’aspect considéré comme le plus important en ce qui concerne la satisfaction au travail est le sentiment d’accomplissement.

73 % des développeurs ont connu un burnout à un moment donné de leur carrière.

Le moyen de trouver un emploi le plus répandu est par recommandation d’un·e ami·e. 30 % des participants à l’enquête disent avoir trouvé un emploi de cette façon.

Et en ce qui concerne les animaux de compagnie, les chiens sont légèrement plus populaires que les chats parmi les développeurs.

Les langages de programmation les plus utilisés au cours des 12 derniers mois

Les langages de programmation que les développeurs considèrent comme leurs principaux langages

Les langages de programmation préférés

Les langages de programmation les moins appréciés

Types d'activités dans lesquelles les répondants sont impliqués

Types de logiciels développés

Technologies que les répondants trouvent prometteuses

Niveau de satisfaction concernant les salaires

Valeur médiane du salaire annuel net (après impôts) en USD, hors primes et bonus par région

JetBrains vient de publier les résultats de sa dernière enquête sur l’État de l’Écosystème des Développeurs. Comme d’habitude, son rapport annuel présente les dernières tendances en matière de langages de programmation, de technologies, d’outils et de frameworks, ainsi que sur le mode de vie et les habitudes des développeurs.Il s’agit de la sixième itération de l'enquête, qui devient chaque année plus complète. Le rapport 2022 comporte environ 500 graphiques organisés en 31 sections comprenant chacune une mise en avant des faits les plus notables sur le sujet concerné. JetBrains y a ajouté de nouvelles sections, notamment sur la science des données, le développement à distance, le bien-être et la santé mentale.Cette année, le rapport repose sur les réponses de 29 000 développeurs sur plus de 38 000 participants. Avant d'entrer dans les détails, voici quelques-unes des conclusions du dernier rapport :Nous présentons dans la suite certains des résultats clés de cette enquête avec plus de détails.Parmi les langages de programmation qui affichent une baisse de popularité, on trouve notamment PHP, Ruby, Objective-C et Scala.JavaScript, le langage de programmation le plus populaire, est utilisé d'une manière ou d'une autre par 65 % des développeurs. Le score de TypeScript a presque triplé en 6 ans, passant de 12 % en 2017 à 34 % en 2022, mais finira-t-il par remplacer JavaScript ? Bien qu'il rattrape rapidement JavaScript, l'utilisation de ce dernier se maintient. Selon l'enquête, 92 % des développeurs TypeScript utilisent JavaScript et 40 % d'entre eux le citent comme l'un de leurs principaux langages.Python a gagné en popularité, et avec une part de 53 %, il est maintenant le deuxième langage le plus utilisé après JavaScript, en excluant le duo HTML/CSS. Plus de la moitié des développeurs du monde utilisent Python.Ici, il a été demandé aux répondants quels sont leurs principaux langages de programmation, et ils ne pouvaient pas choisir plus de 3 langages.Python est également en pleine croissance en tant que langage de programmation principal et rattrape JavaScript. Un seul point de pourcentage les sépare désormais, Python atteignant 32 % contre 33 % pour JavaScript.Les cinq langages de programmation les plus appréciés sont Python, Java, JavaScript, C# et Kotlin. Cependant, si nous évaluons ces langages en fonction du nombre de personnes qui les utilisent, le top 5 se compose de Kotlin, C#, Python, Rust et Java.Les cinq langages de programmation les moins appréciés sont JavaScript, Java, PHP, C et C++.JavaScript et Java sont très controversés, car ils sont en tête de liste à la fois pour les langages favoris et pour les moins appréciés.Mais si nous évaluons les langages les moins appréciés en fonction du nombre de personnes qui les utilisent, nous avons un champion absolu avec Perl à 96 %, suivi de Visual Basic avec 77 %, de Delphi avec 60 % et de C avec 51 %.Notons ici que les plus jeunes participants à l'enquête travaillent principalement dans le développement de jeux et de logiciels de divertissement.Précisons que c'est une question ouverte qui a été posée aux participants. Aucune technologie spécifique n'a donc été mentionnée.Cela dit, la plus grande partie des développeurs désignent l'Intelligence artificielle / le Machine learning comme la technologie la plus prometteuse. En plus de quelques langages de programmation, les personnes interrogées ont également mentionné la Blockchain, WebAssembly, Flutter, la réalité augmentée / virtuelle et les technologies cloud.L'enquête révèle que 57 % des développeurs sont satisfaits de leur salaire, à des degrés divers.Les Etats-Unis viennent en tête avec 102 000 USD, tandis que la France se situe loin derrière avec 27 000 USD.Le rapport de l'enquête regorge bien d'autres informations intéressantes qu'on ne pourrait évoquer ici. Consultez-le donc pour un aperçu plus complet des résultats de l'enquête sur l’État de l’Écosystème des Développeurs en 2022.