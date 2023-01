Pourquoi choisir Space On-Premises ?

Gérer la maintenance et les mises à niveau de votre côté.

Disposer d’options de déploiement flexibles adaptées à votre infrastructure.

Commencer par un forfait gratuit pour un maximum de 10 utilisateurs.

Réduire les coûts en utilisant une seule plateforme pour le développement au lieu de plusieurs outils.

Maintenir une plateforme bien intégrée pour l’ensemble du pipeline de développement logiciel et la collaboration.

Personnaliser Space et étendre ses capacités pour l’adapter précisément à vos besoins grâce à une API HTTP enrichie, à des webhooks et à un SDK client.

Bénéficier d’un workflow de développement fluide grâce à l’intégration native entre Space et vos EDI JetBrains.

Options d’installation de Space On-Premises

Space On-Premises pour Docker Compose, idéal pour un essai rapide.

Space On-Premises pour Kubernetes, pour les installations en production.

Forfaits et tarifs de Space On-Premises

Fonctionnalités de Space On-Premises

L’hébergement Git

Les révisions de code

L’intégration avec les IDE JetBrains

Les tickets

Les tableaux de bord de tickets

Les documents

La gestion des paquets

Les Chats

Les clients mobiles

Les clients desktop

La gestion d’équipe

Les calendriers

Nouveautés de Space On-Premises 2023.1

Imposer l’authentification à deux facteurs pour des rôles spécifiques.

Nouvelle vue mensuelle pour le calendrier.

Imprimer, archiver et supprimer les documents de Space et les enregistrer en PDF.

JetBrains annonce la disponibilité générale de Space On-Premises. Comme son nom l'indique, il s'agit de la version sur site de Space, la solution de collaboration tout-en-un et extensible de JetBrains, pour le développement logiciel, la gestion des projets et des équipes et la communication. Cette version vous donne la possibilité d’assurer entièrement la gestion, la maintenance et la mise à niveau de Space vous-même. Elle est donc entièrement sous votre contrôle par rapport à la version cloud.La phase Bêta de Space On-Premises a été lancée en juillet dernier. Durant les six mois de cette phase, JetBrains a recueilli les retours des utilisateurs et a activement travaillé à l’évolution de Space On-Premises. L'éditeur de logiciels pour développeurs a stabilisé le processus d’installation, ajouté de nouvelles fonctionnalités pour l’aligner sur Space Cloud et corrigé de nombreux bugs. Space On-Premises est donc maintenant prête à sortir de la phase Bêta pour laisser la place à Space On Premises 2023.1.Space On-Premises est une plateforme de développement logiciel complète conçue pour les équipes qui souhaitent garder un contrôle total sur leurs données. Elle vous permet de :Space On-Premises offre deux possibilités d’installation :JetBrains propose trois forfaits d’abonnement à Space On-Premises, notamment un forfait gratuit pour un maximum de 10 membres et des forfaits payants à partir de 25 € par utilisateur et par mois.Comme pour Space Cloud, les fonctionnalités de Space On-Premises dont les utilisateurs bénéficient varient en fonction du forfait choisi.JetBrains s'engage à fournir dans Space On-Premises les fonctionnalités disponibles dans Space Cloud.La plupart des fonctionnalités de Space qui ne nécessitent pas d’hébergement côté JetBrains sont incluses dans Space On-Premises, notamment :En ce qui concerne Automation, vous pouvez exécuter des tâches (jobs) de CI/CD à l’aide de workers autohébergés et Kubernetes.Les environnements de développement ne sont pas encore pris en charge pour le moment, mais JetBrains travaille à leur implémentation.Voici une liste des fonctionnalités disponibles dans la version 2023.1 qui ne faisaient pas fournies dans la version Bêta 2022.1.En plus des workers externes, Space Automation prend maintenant en charge les workers Kubernetes qui vous permettent d’exécuter des tâches de CI/CD sur Kubernetes on-premises. Vous pouvez les créer dans votre cluster à la demande.Vous pouvez maintenant inviter des personnes extérieures à votre organisation à collaborer dans Space avec un accès limité aux données et aux ressources de votre entreprise. Vous pouvez inviter des clients, des prestataires extérieurs et autres contributeurs externes à votre projet, et personnaliser leur accès à vos ressources.Vous pouvez ajouter une couche de protection supplémentaire à la branche principale pour vous assurer qu’un commit de fusion n’entraîne pas l’échec de builds. Vous pouvez intégrer les requêtes de fusion en un clic à l’aide de la fonctionnalité Safe Merge entièrement automatisée. Il est également possible de configurer une automatisation intégrée ou les états de commits externes (de TeamCity par exemple) pour vérifier les modifications.Vous pouvez ajouter des swimlanes à vos tableaux de bord de tickets pour accélérer votre workflow et différencier les tâches. Vous pouvez également personnaliser l’affichage de vos cartes de tickets sur les tableaux de bord. Il est possible de sélectionner les attributs à afficher sur chaque carte, tels que l’identifiant du ticket, sa date d’échéance, son état, l’aperçu des pièces jointes ou d’autres champs relatifs aux tickets.JetBrains a introduit une nouvelle façon de personnaliser Space pour qu’elle réponde plus précisément aux besoins de votre équipe : Space Marketplace. Téléchargez des applications pour Space, créez vos propres applications et partagez-les avec d’autres personnes.Pour commencer, vous pouvez télécharger les applications fournies par JetBrains afin d’activer les aperçus des liens Slack dans Space et de synchroniser vos canaux Space et Slack.Space Packages vous permet désormais de créer vos propres référentiels Dart. Utilisez-les pour stocker et partager des paquets Dart pour vos projets mobiles, de console ou Flutter.Authorization Playground est un moyen interactif de découvrir comment fonctionne l’autorisation d’application. Vous pouvez l'utiliser pour essayer différents flux d’autorisation pour vos applications directement dans l’interface de Space.Vous trouverez encore d’autres fonctionnalités dans Space On-Premises 2023.1 :Il y a encore bien d'autres fonctionnalités disponibles sur la page Nouveautés de Space On-Premises.