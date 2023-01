Refonte des raccourcis

Migration hors processus

Vérification de la grammaire

Automatisation des tests unitaires

Refonte UX/UI

Autres plans

C'est au début du mois de décembre dernier que JetBrains a publié la version 2022.3 de ReSharper, son extension Visual Studio pour les développeurs .NET. ReSharper 2022.3 a inauguré une prise en charge de base pour les dernières fonctionnalités de C# 11, notamment les littéraux UTF-8, les types locaux de fichiers, les membres virtuels statiques et la correspondance de schémas sur des plages. Pour cette version, JetBrains a repensé la mise en évidence du code, introduit la détection des dépendances vulnérables pour les packages NuGet et autorisé l'importation et l'exportation de diagrammes de dépendances de types et de projets au format GraphML. Cette version est également venue avec une prise en charge anticipée de Microsoft Visual Studio sur ARM64.JetBrains dévoile maintenant ses plans pour ReSharper 2023.1. Gardez toutefois à l'esprit que ces plans sont sujets à changement. La feuille de route peut être ajustée en fonction des priorités et des ressources, mais aussi les changements dans l'espace .NET. Cela dit, voici ce que JetBrains prévoit pour la prochaine version majeure de ReSharper.Il y a environ un an, JetBrains a mené une enquête auprès des nouveaux utilisateurs de ReSharper et a découvert que de nombreux développeurs étaient déconcertés par l'approche de ReSharper en matière de raccourcis clavier. JetBrains a étudié la liste des problèmes que les utilisateurs ont signalés et l'a repartie en 3 domaines principaux :JetBrains doit trouver un moyen d'enregistrer le schéma de raccourcis d'un utilisateur avant d'appliquer les raccourcis ReSharper. Cela devrait permettre aux utilisateurs de basculer entre les schémas de raccourcis ReSharper et Visual Studio sans perdre leurs raccourcis.La boîte de dialogue de conflit de raccourci apparaît lorsque vous appliquez un schéma de raccourci au-dessus d'un autre, ce qui aide les utilisateurs à éliminer les raccourcis conflictuels. Cependant, dans certains cas, il affiche de manière incorrecte des raccourcis en conflit. La correction de ce problème avec la boite dialogue de conflit sera donc un autre objectif de la prochaine version.Un certain nombre de boîtes de dialogue et de paramètres liés aux raccourcis seront retravaillés et mis à jour pour être plus précis, éviter toute confusion et aider les utilisateurs à faire en sorte que ReSharper fasse exactement ce qu'ils veulent qu'il fasse.Faire en sorte que ReSharper s'exécute hors du processus Visual Studio a été un objectif majeur et un projet colossal pour JetBrains depuis 2018. Pour information, toutes les fonctionnalités de ReSharper (navigation, complétion de code, inspections, correctifs rapides et refactorisations, tests unitaires, création de diagrammes, recherche d'utilisations, etc.) s'exécutent toutes dans le processus Visual Studio. C'est un problème dans la mesure où l'espace mémoire espace est partagé entre vos fichiers de projet, le runtime .NET, ReSharper et les propres fonctionnalités de Visual Studio et bien sûr tous les autres plugins installés. Et Visual Studio lui-même demande de plus en plus de mémoire dans les versions récentes. JetBrains a donc décidé de pousser ReSharper hors du processus Visual Studio.La migration hors processus continue d'être un objectif important des efforts d'amélioration des performances de ReSharper. Pour le moment, JetBrains ne peut pas s'engager sur un calendrier de livraison exact, mais y travaille et a récemment partagé un billet avec un aperçu approfondi de ses progrès dans cette tâche gigantesque.Avec la prochaine version, JetBrains s'éloigner du correcteur orthographique intégré actuel au profit d'un outil plus avancé - JetBrains Grazie.Grazie est un vérificateur d'orthographe et de grammaire intelligent qui prend en charge plus de 20 langages et fonctionne avec les langages naturels dans les constructions de langage de programmation (Python, Java et autres), les langages de balisage (Markdown, HTML, XML et autres), les commentaires et les messages de validation. Au cours de ce cycle de publication, JetBrains va travailler à étendre la prise en charge de Grazie à C#, VB.NET et XAML, faisant de ce plugin puissant une partie intégrante de votre développement avec ReSharper.JetBrains prévoit d'implémenter la boite de dialogue "Create unit test" très demandée dans ReSharper. Cette fonctionnalité vous permettra entre autres d'automatiser la création de tests unitaires pour les classes. Au lieu d'avoir à créer un tas de code passe-partout, vous pourrez appeler une boîte de dialogue où vous n'aurez qu'à spécifier les attributs pertinents et le framework cible, et les classes et les stubs seront générés automatiquement, de la même manière que cela fonctionne dans IntelliJ IDEA.À partir de la version 2023.1, l'éditeur de logiciels pour développeurs va démarrer un grand chantier d'amélioration de l'interface et l'expérience utilisateur de ReSharper. L'objectif principal est d'améliorer la possibilité de découvrir les fonctionnalités, de rendre l'expérience utilisateur plus intuitive et d'aligner l'apparence de ReSharper sur les dernières directives de conception pour le système d'exploitation Windows.Au cours des dernières semaines, JetBrains a recherché les types de projets Web pour lesquels ReSharper est le plus couramment utilisé, afin de concentrer ses efforts sur l'amélioration des workflows correspondants. Pour la prochaine version de ReSharper, l'éditeur consacrera l'essentiel de son attention à la prise en charge du développement backend (ASP.NET Core, WebApi, MVC, API Minimal), des projets Web C# complets et des applications clientes SPA.JetBrains travaille sur l'expérience utilisateur de la mise à jour de ReSharper. Actuellement, chaque fois qu'une nouvelle mise à jour est disponible, vous voyez une notification contextuelle vous offrant la possibilité d'installer ou d'ignorer la mise à jour. La fenêtre contextuelle, cependant, ne contient aucune information sur l'ensemble de fonctionnalités ou les correctifs contenus dans la mise à jour. JetBrains prévoit de corriger cela afin que vous puissiez prendre une décision plus éclairée.