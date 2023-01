Plugin de synchronisation des paramètres

Autres plans

C'est au début du mois de décembre dernier que JetBrains a publié la version 2022.3 de Rider, son EDI .NET multiplateforme. Rider 2022.3 est venue avec la prise en charge du SDK .NET 7, ce qui inclut les dernières fonctionnalités de C# 11. Cette version a permis d'améliorer significativement les performances, notamment le temps de démarrage et d'exécution de Rider sous WSL 2 (sous-système Windows pour Linux 2) lors du développement à distance. JetBrains a aussi remanié plusieurs aspects de l'expérience/interface utilisateur, comme par exemple la possibilité d'ancrer les fenêtres d'outils dans les configurations à plusieurs écrans. Pour finir, cette version a permis de renforcer l'intégration avec les éditeurs Unity et Unreal.JetBrains dévoile maintenant ses plans pour Rider 2023.1. Gardez toutefois à l'esprit que ces plans sont toujours sujets à changement et que certaines fonctionnalités et certains correctifs peuvent devoir être reportés à une version ultérieure. Cela dit, voici ce que JetBrains prévoit pour la prochaine version majeure de Rider.La synchronisation des paramètres est essentielle lorsque vous utilisez votre EDI sur deux ordinateurs ou plus. Après avoir modifié un jeu de couleurs ou une configuration de touches sur une machine, vous souhaitez naturellement voir la même configuration sur la deuxième machine. Même si vous n'avez qu'un seul EDI, la synchronisation des paramètres avec une sauvegarde vous permettrait de restaurer automatiquement tous vos paramètres si vous configurez une nouvelle machine à partir de zéro.Rider 2023.1 inclura la prise en charge du plugin Settings Sync initialement introduit par IntelliJ IDEA. Le plugin est capable de synchroniser tous les paramètres partageables, les plugins groupés et les plugins tiers pour une transition transparente entre toutes vos instances Rider.Il y a plein de bonnes choses en préparation pour la prise en charge de Docker dans Rider. Tout d'abord, le mode rapide est sur le point de devenir disponible pour l'exécution de projets Docker, alors qu'auparavant, il n'était disponible que pour le débogage. JetBrains élargit également la liste des Dockerfiles pour lesquels le mode rapide est pris en charge. Enfin, l'éditeur de logiciels pour développeurs rendra le mode rapide encore plus rapide en extrayant les images Docker et en les inspectant lors du démarrage de la solution.Il y a encore plus à noter : JetBrains travaille pour que Rider génère des configurations d'exécution Docker-compose à partir de fichiers de projetet pour générer des fichiers Docker supplémentaires () lorsque vous cliquez sur l'action "Add Docker-compose support" dans le menu contextuel pour le projet.est un outil essentiel pour le développement et la maintenance de bases de données. Il permet aux utilisateurs de comparer deux bases de données pour identifier rapidement les différences entre elles et s'assurer qu'il n'y a pas de divergences et que les données sont tenues à jour.Pour la prochaine version stable, JetBrains a décidé d'implémenterdans Rider pour les bases de données connectées, les projets de base de données SQL Server et les fichiers. JetBrains travaille à la création d'une fenêtre d'édition dédiée dans laquelle vous pouvez afficher et modifier les fichiers). De plus, la fenêtre Problems View comprendra un onglet pour stocker tous les problèmes identifiés à la suite de comparaisons de bases de données avec les actions suggérées pour les résoudre.L'une des choses les plus intéressantes sur lesquelles JetBrains travaille pour la prochaine version est la prise en charge de(DOTS) d'Unity. La prise en charge initiale dans Rider incluera la documentation rapide, de nouvelles inspections de code et des conseils, la génération de code et les modèles de fichiers.En dehors de cela, JetBrains veut également fournir :Une grande partie du travail de JetBrains consiste à améliorer votre expérience de travail avec des fichiersvolumineux, à savoir la réduction des temps de chargement des projets et la résolution des blocages de l'interface utilisateur lors de l'ajout d'éléments.De nombreuses améliorations et corrections de bogues sont prévues pour le flux d'installation des plugins UnrealLink/RiderLink qui permettent à Rider d'interagir avec une instance en cours d'exécution de l'éditeur Unreal.Avec la prochaine version, JetBrains s'éloigner du correcteur orthographique intégré actuel au profit d'un outil plus avancé - JetBrains Grazie.Grazie est un vérificateur d'orthographe et de grammaire intelligent qui prend en charge plus de 20 langages et fonctionne avec les langages naturels dans les constructions de langage de programmation (Python, Java et autres), les langages de balisage (Markdown, HTML, XML et autres), les commentaires et les messages de validation. Au cours de ce cycle de publication, JetBrains va travailler à étendre la prise en charge de Grazie à C#, VB.NET et XAML, faisant de ce plugin puissant une partie intégrante de votre développement avec Rider.JetBrains va s'appuyer sur les améliorations de performances de Rider 2022.3 pour améliorer encore le démarrage et les performances globales de l'EDI.Les commentaires sur la nouvelle prévisualisation de l'interface utilisateur de Rider ont été extrêmement positifs. Cependant, il reste encore beaucoup de travail à faire avant que cette préversion précoce puisse devenir l'interface par défaut pour tous les utilisateurs. N'hésitez donc pas à faire part de vos suggestions à l'éditeur de logiciels.