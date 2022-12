Génériques

La refactorisation Rename pour les paramètres de type dans les récepteurs.

pour les paramètres de type dans les récepteurs. La refactorisation Implement interface pour les structures non génériques et les interfaces génériques.

pour les structures non génériques et les interfaces génériques. Le refactoring Change Signature pour les génériques.

Un correctif rapide pour remplir les paramètres de type manquants lors de l'instanciation de types génériques.

Un correctif rapide pour supprimer les paramètres de type inutilisés.

Sécurité

govulncheck

Gestion des erreurs

errors.As et errors.Is seront prises en charge.

et seront prises en charge. JetBrains va aussi améliorer la lisibilité du code Go qui contient une logique de gestion des erreurs.

C'est au début du mois de décembre que JetBrains a publié la troisième mise à majeure de l'année pour GoLand, son EDI visant à fournir un environnement ergonomique pour le développement en Go. Avec GoLand 2022.3, JetBrains a intégré Go Playground, ajouté la prise en charge des améliorations des commentaires de la documentation Go, introduit de nouvelles fonctionnalités pour le client HTTP et Docker, et rendu la nouvelle interface utilisateur accessible. Comme d'habitude, vous y trouverez aussi de nouvelles fonctionnalités pour le développement web et les bases de données, telle que la prise en charge de Redis.Cette version est particulière, parce que sa sortie coincidait avec les 5 ans de GoLand. JetBrains vous invite à fêter cela, en écrivant « Happy B-day, GoLand! » dans GoLand 2022.3 ou GoLand 2022.2.5. Une surprise vous attend !JetBrains est maintenant prêt à partager ses plans pour la prochaine mise à jour majeure de GoLand. Dans la prochaine version, JetBrains va se concentrer sur plusieurs domaines, notamment les génériques, la sécurité et la gestion des erreurs, mais sans s'y limiter.JetBrains prévoit d'implémenter ces refactorisations pour le code générique :JetBrains ajoutera de nouveaux correctifs rapides pour les génériques :Il y aura également une inspection pour détecter différents noms de paramètres de type dans les déclarations de type et dans le récepteur. JetBrains va en outre continuer à traiter les suggestions de faux positifs et de faux négatifs dans le code.JetBrains va implémenter une fonctionnalité qui aidera les développeurs à en savoir plus sur les vulnérabilités connues. À cette fin, l'éditeur de logiciels pour développeurs étudie l'intégration avec, l'outil de gestion des vulnérabilités pour Go.L'éditeur de logiciels pour développeurs ne garantit pas que toutes les fonctionnalités répertoriées ici seront incluses dans GoLand 2023.1. Il promet néanmoins de faire de son mieux pour qu'elles soient disponibles dans la prochaine version de son EDI visant à fournir un environnement ergonomique pour le développement en Go.