Mise à jour de correction de bogues CLion 2022.3.1

CLion propose désormais la complétion de mots-clés CMake pour tous les mots-clés susceptibles d'apparaître dans la commande.

JetBrains a ajouté un avertissement qui s'affiche lorsqu'un nom de cible est incompatible avec l'éditeur de liens.

JetBrains a corrigé l'action Reformat pour CMake et supprimé les espaces indésirables.

JetBrains a ajouté la prise en charge du nouvel attribut xml-format-version de Catch2 v3.

de Catch2 v3. On note encore maintenant la possibilité d'utiliser Tab pour naviguer dans les champs des configurations run/debug d'Unit Test.

Feuille de route pour CLion 2023.1

Avant la prochaine version, JetBrains prévoit de peaufiner le flux de travail de configuration de fichier unique C/C++, qui vous permet d'exécuter un seul fichier sans aucun modèle de projet.





JetBrains prévoit également de prendre en charge les préréglages configure et build jusqu'à la version 6.





et jusqu'à la version 6. L'éditeur de logiciels pour développeurs compte encore améliorer considérablement le flux de travail Docker en résolvant plusieurs des problèmes les plus pénibles.





Bien que Meson ne soit pas le modèle de projet le plus populaire pour C++, il a certainement un public dédié, qui a récemment été très heureux lorsqu'il a remarqué une certaine activité sur la prise en charge du système de construction logicielle. Il est peu probable que la prise en charge de Meson soit ajoutée dans la v2023.1, mais JetBrains confirme que ce travail a bien commencé et prévoit d'y consacrer des ressources en 2023.

La possibilité d'utiliser Disassembler on demand pendant une session de débogage est en développement depuis un certain temps déjà. JetBrains espère la peaufiner et la publier dans les mises à jour 2023.1 ou ultérieures 2023.x.





pendant une session de débogage est en développement depuis un certain temps déjà. JetBrains espère la peaufiner et la publier dans les mises à jour 2023.1 ou ultérieures 2023.x. L'éditeur de logiciels compte retravailler la boîte de dialogue Attach to Process pour la rendre plus pratique à utiliser en fournissant plus d'informations et en améliorant la vue en général.





pour la rendre plus pratique à utiliser en fournissant plus d'informations et en améliorant la vue en général. Afin d'améliorer le débogage des applications multi-threads, JetBrains prévoit aussi d'implémenter la possibilité d'arrêter/reprendre des threads individuels.





Pour les développeurs de systèmes embarqués, l'éditeur de logiciels travaillera sur l'amélioration du plugin Serial et un plugin pour PlatformIO.





Pour les développeurs d'applications de terminal de type curses, JetBrains prévoit d'améliorer la console utilisée pour le traitement des entrées/sorties lors de l'exécution et du débogage de tels programmes dans CLion.

Il y a seulement quelques semaines que JetBrains a annoncé la sortie de CLion 2022.3. Dans cette dernière mise à jour majeure de l'année 2022 de son EDI C/C++ multiplateforme, JetBrains a amélioré l'expérience utilisateur sur tous les plans, qu'il s'agisse de projets ne comportant que quelques fichiers C/C++ ou d'applications complexes basées sur CMake. CLion 2022.3 vous aide également à adopter les fonctionnalités modernes de C++20 et à gagner en productivité dans des configurations embarquées et distantes.JetBrains dévoile maintenant ses plans pour CLion pour l'année 2023, en particulier la prochaine version 2023.1. Nous présentons donc ici la feuille de route de CLion 2023.1. Mais avant, abordons les améliorations introduites dans la mise à jour de correction de bogues CLion 2022.3.1.Si cela n'est pas déjà fait, assurez-vous de disposer de la dernière mise à jour de correction de bogues CLion 2022.3.1. Il y a plusieurs correctifs que JetBrains n'avait pas tout à fait réussi à intégrer dans la version majeure publiée il y a quelques semaines, mais ils sont maintenant disponibles dans cette mise à jour. Si vous n'avez pas effectué la mise à niveau vers la v2022.3, c'est le bon moment pour le faire.Ci-dessous, les points saillants de cette mise à jour corrective par domaine :JetBrains a corrigé un plantage dans Clangd sur les projets CUDA. Ce problème empêchait le fonctionnement des conseils d'insertion.L'option permettant d'afficher les onglets de l'éditeur sur plusieurs lignes a été ajoutée à la nouvelle interface utilisateur.Il existe également d'autres correctifs pour la complétion de code, le débogueur et la chaîne d'outils Docker.Notons qu'il ne s'agit que d'un plan préliminaire et non une promesse ou un engagement. Les tâches peuvent être modifiées ou replanifiées pour diverses raisons. JetBrains ne garantit donc pas que toutes les améliorations annoncées ici seront disponibles dans CLion 2023.1, mais compte faire de son mieux pour que ce soit le cas.CLion a reçu la prise en charge des modules C++20 dans la version 2022.3, et JetBrains doit maintenant améliorer les rapports de bogues de l'EDI, traiter les rapports des utilisateurs, inspecter la prise en charge des nouveaux modules CMake 3.25 et apporter d'autres améliorations. En attendant, l'éditeur de logiciels pour développeurs vous encourage à commencer à écrire du code modularisé avec CLion et à lui faire de vos impressions et suggestions.Cette tâche était prévue pour CLion 2022.3, mais JetBrains a décidé de la reporter pour obtenir une meilleure qualité. L'éditeur prévoit d'investir davantage de ressources dans QML et de rendre sa prise en charge disponible dans la v2023.1.Notons aussi que le travail sur la nouvelle interface utilisateur introduite en version bêta dans CLion 2022.3 se poursuivra également. N'hésitez donc pas à l'essayer et partager vos commentaires avec JetBrains afin qu'elle puisse être améliorée davantage.Enfin, soulignons une contribution notable à un autre outil de la famille JetBrains - Fleet, l'EDI de nouvelle génération, qui est actuellement en préversion. Fleet a rejoint la famille C++ en ajoutant la prise en charge de C++. Son champ d'application est actuellement différent de celui de CLion, mais il est basé sur le même moteurpersonnalisé. Cela signifie que CLion bénéficie également de toutes les corrections de bogues et améliorations mises en œuvre danspour Fleet.