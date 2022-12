Améliorations spécifiques aux technologies

C'est en fin novembre que JetBrains a publié WebStorm 2022.3, la dernière mise à jour majeure de l'année 2022 de son EDI pour les développeurs JavaScript. Cette version est venue avec un bon lot de nouvelles fonctionnalités, y compris la preview de la nouvelle interface utilisateur des EDI JetBrains et la prise en charge de Vitest. Les autres nouveautés incluent les modèles de projets pour Vite et Next.js, Code Vision pour JavaScript et TypeScript, la prise en charge de la réduction des types (narrowing) pour les modèles Angular et des mises à jour pour Vue.Un peu moins d'un mois après, l'éditeur de logiciels pour développeurs dévoile sa feuille de route pour WebStorm 2023.1, la première mise à jour majeure de l'année 2023, qui devrait être disponible au mois de mars. Nous présentons ici les principales nouveautés et améliorations qui sont prévues.JetBrains va ajouter la prise en charge du framework Astro. Pour commencer, JetBrains veut s'assurer qu'au moins les fonctionnalités de base comme la coloration syntaxique et la complétion de code fonctionnent bien. L'éditeur de logiciels prendra ensuite en charge des fonctionnalités plus avancées si le temps le lui permet.Bien que JetBrains n'ai pas annoncé ses plans concernant la prise en charge de Prisma ORM dans sa feuille de route précédente, l'éditeur de logiciels a travaillé pour l'ajouter entre les versions 2022.3 et 2023.1. Pour l'instant, le support sera disponible via un plugin séparé, mais JetBrains envisage de l'intégrer à WebStorm l'année prochaine.JetBrains a résolu plus de 40 problèmes liés à Vue dans WebStorm 2022.3. Il y a quelques autres problèmes que l'éditeur aimerait résoudre dans la prochaine version pour améliorer la prise en charge de Vue. JetBrains prévoit de fournir la complétion pour les événements de composants personnalisés et de prendre en charge la syntaxe de conversion de type dans les expressions de modèle. De plus, l'éditeur de logiciels fera en sorte que WebStorm importe automatiquement des composants et d'autres symboles lors des copier/coller de codes de modèle entre les composants. Cela fonctionnera également pour Angular.JetBrains souhaite implémenter deux nouvelles fonctionnalités pour Angular. Pour la v15, JetBrains ajoutera une inspection qui suggère d'utiliserau lieu depour. De plus, les symboles tels queutilisés en dehors d'un modèle ou d'un composant seront automatiquement importés à la fin du code ou lors de l'utilisation d'un correctif rapide.Le support de Svelte est disponible en tant que plugin séparé depuis quelques années maintenant. JetBrains n'a pas été en mesure d'investir beaucoup de ressources dans Svelte ces derniers temps, donc malheureusement, la qualité du support s'est détériorée. L'éditeur de logiciels veut s'assurer que votre expérience avec Svelte dans WebStorm est meilleure, et va donc essayer de résoudre les problèmes les plus critiques dans la prochaine version. Si vous utilisez Svelte, c'est donc le bon moment pour faire connaitre à JetBrains ce qui vous préoccupe le plus dans sa prise en charge.Pour Tailwind CSS, JetBrains veut rendre possible la configuration des contextes de complétion de nom de classe personnalisée, le chemin d'accès au fichier de configuration personnalisé et quelques autres options.Sous le capot, il existe différentes façons pour WebStorm de gérer les fichiers référencés dans votre fichier actuel. Pour vous, cela peut entraîner divers problèmes de performances et une documentation trompeuse. JetBrains veut implémenter une approche plus générique de la façon dont WebStorm gère le référencement de fichiers en HTML, CSS et JavaScript pour essayer de résoudre ces problèmes.JetBrains est actuellement en train de traiter les commentaires des utilisateurs sur la nouvelle interface utilisateur et priorise les problèmes les plus critiques. L'éditeur vous tiendra au courant des modifications qui seront apportées à la nouvelle interface utilisateur lors du prochain programme d'accès anticipé et aura encore besoin de vos retours au fur et à mesure que les modifications sont apportées.JetBrains comprend que les performances de WebStorm sont un problème pour beaucoup d'utilisateurs, et continuera donc à travailler sur la résolution des problèmes de performances. L'éditeur de logiciels veut également examiner s'il existe des changements structurels qui pourraient aider à optimiser les performances.La "courbe d'apprentissage abrupte" est un autre point pénible dont JetBrains dit entendre beaucoup parler de la part de ceux qui débutent avec WebStorm. Au cours des derniers mois, l'éditeur a collecté des informations sur les problèmes courants rencontrés par les nouveaux utilisateurs. À partir de l'année prochaine, JetBrains va donc retravailler progressivement le flux d'intégration des utilisateurs de WebStorm afin que les nouveaux ne se sentent pas perdus ou dépassés par l'EDI.Il y a quelques versions, JetBrains a introduit un nouveau workflow de développement à distance pour tous ses EDI. Il a été en bêta tout ce temps. JetBrains veut s'assurer qu'il prend en charge tous les cas d'utilisation importants avant de sortir de la version bêta. L'éditeur vous invite donc à essayer la nouvelle fonctionnalité de développement à distance et lui dire ce que vous en pensez.Voici présenté ce que JetBrains prévoit dans WebStorm 2023.1. Précisons toutefois que l'éditeur de logiciels ne garantit pas que ces améliorations seront toutes intégrées dans la prochaine version majeure de son EDI JavaScript, mais y travaillera pour que cela se produise.