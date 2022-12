EDI basés sur IntelliJ

Outils .NET et Extensions VS

Au cours des dernières semaines, JetBrains a lancé les versions 2022.3 de ses EDI et outils. Il s'agissait de la dernière vague de mises à jour majeures de l'année. Celle-ci étant maintenant terminée, nous faisons le point des principales améliorations et évolutions apportées par les versions 2022.3 de l’ensemble des EDI et outils .NET de JetBrains.Commençons par quelques-unes des nouvelles fonctionnalités les plus importantes communes aux versions 2022.3 de tous les EDI JetBrains.L’interface utilisateur entièrement remaniée, annoncée plus tôt cette année, est désormais accessible à tous. Après des tests approfondis, elle s’est révélée fonctionnelle et plus facile d’utilisation pour un grand nombre des utilisateurs. JetBrains vous invite donc à mettre à jour votre EDI préféré et essayer la nouvelle interface utilisateur en allant dansest une nouvelle solution qui permet de synchroniser et de sauvegarder vos paramètres utilisateur personnalisés, tels que les paramètres partageables de la plateforme, les plugins intégrés et les plugins tiers. Veuillez noter que le plugin Settings Sync n’est pas encore disponible dans Rider.Un moyen alternatif de travailler avec des projets exécutés dans des systèmes de fichiers WSL 2 a fait son arrivée. Au lieu d’exécuter un EDI complet sous Windows, le backend de l’EDI se lancera directement dans WSL 2 lui-même. Il vous suffit de vous y connecter de la même manière que vous vous connecteriez à n’importe quelle machine distante lorsque vous utilisez le développement à distance dans l’EDI.La très attendue prise en charge de Redis est finalement disponible. JetBrains vous recommande d’utiliser son application gratuite Toolbox App pour la mise à jour de vos outils.Passons à présent aux autres fonctionnalités et améliorations notables propres à chaque EDI.apporte la prise en charge de Vitest, une mise à jour de l’assistant, la réduction de type dans les modèles Angular, Code Vision pour JavaScript et TypeScript, ainsi que des améliorations pour Vue.propose, outre les fonctionnalités mentionnées ci-dessus, de nouvelles actions pour le câblage automatique des beans Spring et la génération de schémas OpenAPI.apporte une meilleure prise en charge de RBS, des améliorations pour travailler avec des contextes et des exemples partagés dans RSpec, une mise à jour de la navigation et de la vue structure, et des améliorations concernant le développement à distance.propose une meilleure expérience pour le travail avec du code asynchrone dans la console Python, car vous pouvez maintenant utiliser le mot-cléen dehors des fonctions pour appeler des coroutines. La fenêtre d’outilpeut maintenant vous aider à trouver, installer et supprimer des paquets de la bibliothèque Anaconda (en plus de PyPI). Pour les DataFrames pandas, de nouvelles options permettent de masquer des colonnes, d’utiliser la pagination pour parcourir les lignes rapidement et d’exporter les DataFrames dans plusieurs formats.simplifie la science des données, que vous travailliez sur des machines distantes ou locales. Vous pouvez exécuter des projets sur des serveurs distants directement dans votre EDI en configurant un interpréteur Python distant via SSH. Vous pouvez également déboguer les cellules de notebooks sur des serveurs Jupyter distants. Comme autre nouveauté, il est possible de suivre automatiquement les modifications apportées aux notebooks Jupyter grâce à, sans avoir besoin du contrôle de version.fournit des améliorations de la performance et de nouvelles fonctionnalités pour les génériques et les espaces de travail Go. JetBrains a intégré Go Playground et ajouté la prise en charge des améliorations apportées aux commentaires de la documentation Go. Enfin, il apporte de nouvelles fonctionnalités, notamment pour le client HTTP et Docker.prend en charge le SDK .NET 7 et les dernières fonctionnalités de C# 11. Cette version offre des améliorations considérables sur le plan des performances, notamment en ce qui concerne le temps de démarrage et la possibilité d’exécuter Rider sur WSL 2 via le développement à distance. On note aussi l'introduction de plusieurs changements importants concernant l’interface et l’expérience utilisateur. Enfin, cette version renforce l’intégration avec Unity et Unreal editors.améliore l’expérience utilisateur à tous les niveaux, que ce soit pour des projets ne comportant que quelques fichiers C/C++ ou pour des applications complexes basées sur CMake. Il vous aide également à adopter les dernières fonctionnalités de C++20 et à travailler de façon plus productive dans des configurations embarquées et distantes.est disponible avec la tant attendue prise en charge de Redis. Vous pouvez désormais vous connecter à Redis Single Instance, examiner les valeurs clés dans Data Viewer, écrire et exécuter des requêtes Redis, et plus encore. JetBrains a également ajouté un filtre rapide dans l’explorateur de base de données, un filtrage de schéma basé sur les motifs, des formats pour les champs de type datetime et d’autres nouvelles fonctionnalités.constitue une mise à jour majeure qui inclut notamment la prise en charge de PHP 8.2, Code Vision pour PHP, la prévisualisation des correctifs rapides, la prise en charge de ParaTest et la vue rendue pour PHPDoc.est compatible avec macOS 13 et Xcode 14.2. Il apporte davantage de capacités de refactorisation pour Swift et permet des injections de langage. Avec la publication de cette version, notons toutefois la fin de la commercialisation et de l’assistance technique d’AppCode.ReSharper et Rider inaugurent tous les deux une prise en charge de base des dernières fonctionnalités de C# 11 et la détection des dépendances vulnérables pour les paquets NuGet.offre également une mise en évidence du code et des inspections de bases de données remaniées à partir de Dynamic Program Analysis.apporte d’importantes améliorations des performances, la prise en charge du SDK .NET 7 et de WSL 2, ainsi que la possibilité d’ancrer les fenêtres d’outils pour les configurations multi-moniteurs. Cette version renforce également l’intégration avec Unity et Unreal.fournit une prise en charge expérimentale des modules de C++20 et une intégration fluide avec clang-format.Cette mise à jour dote également ReSharper, dotPeek, dotMemory, dotTrace, dotCover et les outils en ligne de commande de ReSharper d’une prise en charge de Windows ARM64. Rider 2022.3 notamment peut fonctionner sous Windows et Linux ARM64.Suivez les liens ci-dessous pour consulter les présentations détaillées des nouveautés des différents EDI et outils .NET de JetBrains et en télécharger la version 2022.3.