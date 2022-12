Fin de la commercialisation d’AppCode

Mise à jour d’AppCode 2022.3

AppCode 2022.3 vient d’être publié. Il est compatible avec macOS 13 et Xcode 14.2, apporte davantage de capacités de refactorisation pour Swift, permet des injections de langage et propose une nouvelle approche de la synchronisation des paramètres.À l’occasion de la publication de sa version 2022.3, JetBrains annonce également la fin de sa commercialisation. À compter du 14 décembre 2022, l'éditeur de logiciels pour développeurs ne vendra plus de nouveaux abonnements et ne renouvellera plus les abonnements. Tous les abonnements actifs recevront une licence perpétuelle de secours pour la version 2022.3.Depuis le lancement d’AppCode 1.0 il y a 11 ans, JetBrains a mis en œuvre son expertise pour rendre le codage pour iOS/macOS plus agréable. L'entreprise a réalisé beaucoup de choses, notamment une prise en charge de premier ordre du langage C++ (qui a donné naissance à CLion, son EDI C/C++ multiplateforme), une publication extrêmement rapide de la prise en charge initiale du nouveau langage Swift et la technologie Kotlin Multiplatform Mobile, qui combine sa passion pour Kotlin et sa connaissance des technologies mobiles.Si JetBrains a connu une certaine croissance en matière d’adoption, l'éditeur n'a pas atteint la part de marché qu'il espérait. Il pense donc que le moment est venu de mettre fin à la commercialisation de ce produit pour concentrer ses efforts dans d’autres directions.Jusqu’au 31 décembre 2023, JetBrains continuera à fournir une assistance technique et à publier des mises à jour pour gérer spécifiquement les problèmes de compatibilité avec Xcode 14, ainsi que des mises à jour de sécurité critiques si nécessaire. La portée des mises à jour sera limitée à ces deux domaines.Veuillez noter que Kotlin Multiplatform Mobile n’est pas concerné par l’arrêt d’AppCode et que les investissements dans ces outils se poursuivent.Normalement, lorsqu’une licence perpétuelle de secours est accordée, l’utilisateur reçoit une licence pour la version du produit avec laquelle il a commencé son abonnement. Mais en guise de reconnaissance, JetBrains a décide d’opter pour une autre approche cette fois-ci : les utilisateurs qui recevront une licence perpétuelle de secours en bénéficieront pour la version qui sera disponible à la fin de leur abonnement.Dans cette version, JetBrains a corrigé une exception qui se produisait lors de l’ouverture d’un projet, désactivé l’avertissement de compatibilité avec macOS et corrigé un problème de création de build sur un périphérique dans l’intégration de Reveal sous macOS 13. Suite à ces mises à jour, AppCode 2022.3 est désormais compatible avec macOS 13 et Xcode 14.2.JetBrains a eu à cœur d’améliorer la refactorisation de Swift. Dans cette version, l'éditeur de logiciels a étendu la liste des capacités et amélioré celles qui existaient déjà :La saisie semi-automatique du code dans Swift a reçu plusieurs améliorations :Si vous doutez du correctif rapide ou si vous vous demandez ce qui va changer exactement, ouvrez la fenêtre contextuelle(F1) pour un correctif rapide donné dans le menu ⌥Entrée. Cela activera une prévisualisation des intentions afin que vous puissiez voir les modifications du code une fois le correctif appliqué.Les littéraux de chaînes de caractères en Swift contenant des chaînes SQL, le code HTML, les expressions régulières ou des exemples provenant d’autres langages, peuvent être injectés dans la chaîne de caractères à l’aide du menu ⌥Entrée. Vous obtiendrez ainsi une mise en évidence précise du code en fonction du langage choisi, des intentions spécifiques au langage et une section d’éditeur dédiée à l’édition du fragment de code spécifique.AppCode 2022.3 améliore les diagrammes UML pour les classes Swift et Objective-C :Une nouvelle solution est disponible pour synchroniser les paramètres entre plusieurs installations du produit, et même entre divers EDI basés sur IntelliJ. Elle stocke les paramètres dans le cloud associé au compte JetBrains Account de l’utilisateur et peut synchroniser tous les paramètres partageables de la plateforme, des plugins intégrés et des plugins tiers. Pour en savoir plus et l’activer, allez dans