Ce que Qodana Cloud peut apporter à vos projets

Obtenez des informations plus approfondies sur l’état de vos projets

Ouvrez les problèmes détectés par Qodana dans votre EDI préféré

Mieux planifier votre travail

Choisissez entre le thème sombre ou clair

Quelles seront les prochaines étapes ?



Un aperçu des fonctionnalités à venir dans Qodana Cloud.

Premiers pas avec Qodana Cloud

Déclencher la première exécution. Tout d’abord, Qodana analyse votre projet en effectuant uniquement les vérifications vitales pour identifier le nombre de fichiers et de dossiers contenant des problèmes, les langages utilisés et autres informations importantes concernant votre projet. Personnaliser votre analyse. Qodana vous donne ensuite la possibilité d’activer d’autres inspections qui peuvent être critiques pour votre analyse. Réduire le champ de l’analyse. Vous pouvez exclure certains fichiers et dossiers de l’analyse. Créer la dette technique. Notre étape préférée est la possibilité d’ajouter les problèmes détectés à la base de référence, ce qui vous permet d’y revenir lorsque vous en aurez le temps. Appliquer les inspections à l’ensemble du projet. Pour appliquer les paramètres sélectionnés à votre projet, téléchargez qodana.yaml et qodana.sarif.json, placez-les dans le dossier racine et redémarrez Qodana.

La preview publique de Qodana Cloud, une solution cloud centralisée qui collecte et regroupe les données des différents linters au même endroit, est maintenant ouverte. Vous pouvez utiliser Qodana Cloud pour gérer vos vérifications de la qualité du code dans des contextes variés, allant de projets personnels aux projets de grandes équipes de développement.Qodana Cloud est encore en cours de développement et JetBrains fait appel à la communauté afin d’en peaufiner les derniers aspects. Si vous voulez essayer les nouvelles fonctionnalités en avant-première, poursuivez votre lecture pour découvrir comment vous lancer avec Qodana Cloud.Vous souhaitez effectuer une analyse statique dans de multiples projets ou référentiels ? Votre base de code est répartie sur plusieurs serveurs et réseaux privés virtuels ? Vos équipes travaillent de façon indépendante et ne sont pas toujours sur la même longueur d’onde en ce qui concerne la qualité du code ? Auparavant, dans l’une de ces situations, pour vérifier la propreté et la sécurité de votre code vous deviez alterner entre différents linters ou instances de Qodana afin de voir les résultats pour les différents projets.Cela pouvait compliquer et ralentir le processus de révision et c’est précisément pour résoudre ce type de problèmes que JetBrains a décidé de développer Qodana Cloud. Qodana Cloud collecte toutes les données des différents linters de Qodana, les regroupe au même endroit et vous permet d’examiner en détail des problèmes spécifiques grâce aux tableaux de bord interactifs.Voici les avantages qu’offre Qodana Cloud :En agrégeant des rapports provenant de plusieurs sources dans une même vue, vous pouvez découvrir des tendances et schémas dans votre code sur l’ensemble de vos projets et avoir une meilleure compréhension des performances d’un projet ou d’une équipe. De cette façon, les développeurs ne travaillent plus en silos mais ont tous accès à la même liste de tickets. Cela permet également aux managers de suivre plus facilement la progression de l’ensemble de l’organisation.Dans Qodana Cloud, vous pouvez créer des organisations, des équipes et des projets distincts, et affecter une même équipe à plusieurs projets pour faciliter la navigation. Vous bénéficiez en outre d’une transparence accrue grâce à la mise à jour en temps réel des widgets.Pour chaque projet, vous pouvez également consulter l’historique des résultats précédents et comparer les résultats des vérifications de qualité entre chaque commit. Vous avez la possibilité d’examiner le nombre absolu de problèmes détectés ou de comparer le nombre de problèmes par rapport à une base de référence – un instantané des problèmes de la base de code pris pendant une exécution donnée de Qodana.Si vous utilisez déjà Qodana, vous savez peut-être que vous pouvez ouvrir les problèmes repérés par Qodana directement dans votre EDI. Désormais, Qodana Cloud intègre aussi cette fonctionnalité ! Vous pouvez donc corriger les erreurs côté serveur dans l’éditeur, comme vous le faites avec les autres suggestions de l’EDI.L’avantage de l’intégration de Qodana avec les EDI de JetBrains est de pouvoir exécuter des vérifications fortement consommatrices de ressources en dehors de votre environnement de développement sans nuire aux performances de votre EDI. Dans son billet de présentation, JetBrains a donné un exemple visuel où Qodana a détecté un risque qu’une variable soit nulle et cause une exception d’exécution. Il s’agit d’un problème majeur, mais les utilisateurs ont tendance à désactiver ce type d’inspections par souci d’économie de ressources.Il s’agit là d’un autre des raisons pour lesquelles JetBrains a créé Qodana : pour que vous n’ayez plus à choisir entre la qualité de votre code et la performance de votre EDI !Divisez de grands projets en petites étapes ! Passer à une version plus récente d’un langage ou d’un framework ou éliminer un utilitaire ou un schéma peut s’avérer fastidieux, surtout si vous travaillez sur un gros projet impliquant de nombreux développeurs et ingénieurs d’assurance qualité.Dans Qodana Cloud, vous pouvez générer un rapport pour évaluer toutes les parties du code nécessitant une modification et sélectionner les problèmes à ajouter à la base de référence (ou section de la dette technique). Ainsi, toute l’équipe peut voir la même liste de problèmes et suivre l’avancement grâce à un tableau de bord interactif.En matière de design, le mode sombre est aujourd’hui largement plébiscité. Pour vous assurer une bonne expérience avec Qodana Cloud, JetBrains a prévu la possibilité de choisir manuellement entre le thème sombre ou clair, ou de configurer l’interface utilisateur pour qu’elle se synchronise automatiquement avec vos préférences système.Dans les prochaines versions, JetBrains va ajouter un contrôle d’accès basé sur les rôles pour que vous puissiez accorder des autorisations différentes en fonction des activités et responsabilités de chacun. Par exemple, votre équipe juridique a peut-être seulement besoin de consulter des rapports sur les licences utilisées dans un produit, et votre équipe de sécurité de voir la liste des vulnérabilités dans la base de code. Vous pourrez créer des rôles personnalisés avec des autorisations spécifiques aux tâches des différents utilisateurs. JetBrains travaille aussi à l’implémentation de contrôles de sécurité supplémentaires et à l’ajout de correctifs rapides pour certains types de problèmes.Pour commencer, allez sur qodana.cloud et connectez-vous à l’aide de votre compte JetBrains Account. Si vous n’avez pas de compte, vous pouvez également consulter des projets de démonstration qui ont déjà été analysés par Qodana Cloud pour le voir à l’œuvre.Pour extraire vos rapports d’inspection d’autres instances Qodana vers le cloud, Qodana Cloud générera un jeton à configurer dans votre projet au sein de votre outil de CI.La mise en place d’un projet dans Qodana Cloud comporte cinq étapes simples :