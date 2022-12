C# 11

ReSharper 2022.3 inaugure une prise en charge de base pour les dernières fonctionnalités de C# 11, notamment les littéraux UTF-8, les types locaux de fichiers, les membres virtuels statiques et la correspondance de schémas sur des plages. Pour cette version, JetBrains a repensé la mise en évidence du code, introduit la détection des dépendances vulnérables pour les packages NuGet et autorisé l'importation et l'exportation de diagrammes de dépendances de types et de projets au format GraphML. Cette version est également dotée d'une prise en charge anticipée de Microsoft Visual Studio sur ARM64. Dans la suite, nous entrons dans les détails des nouveautés et améliorations de ReSharper par domaine.JetBrains est en train de finaliser la prise en charge de base des dernières fonctionnalités de C# 11 :L'éditeur de logiciels pour développeurs a ajouté la prise en charge basique des littéraux UTF-8. L'analyse de code suggère maintenant d'utiliser le suffixe u8 pour un littéral au lieu de la méthodeou un tableau d'octets comportant des symboles UTF8 corrects. En outre, un ensemble d'avertissements et d'erreurs de compilateur a été ajouté pour les littéraux UTF-8.La prise en charge des types de fichiers locaux inclut la compréhension de la nouvelle syntaxe, le modificateur d'accessibilitépour les types, ainsi que des avertissements et des erreurs de compilateur avec des suggestions de correctifs rapides, tels quelorsque le modificateurest spécifié pour une classe imbriquée. Vous trouverez aussi une action contextuelle très pratique pour convertir un type général en type de fichier.ReSharper permet désormais de convertir les chaînes ordinaires et textuelles en chaînes brutes. Cela signifie également que de nombreuses fonctionnalités existantes pour les chaînes sont désormais disponibles pour les chaînes brutes.Dans cette version, JetBrains a introduit des suggestions pour utiliser la nouvelle syntaxe de schéma de liste de C# 11 (au lieu des vérifications classiques de longueur de collection avec l'expressions d'accès de l'indexeur qui en résulte) pour vérifier les éléments correspondants de la collection.Dès C# 11, vous pouvez utiliser les modificateursetpour les membresdans les interfaces et utiliser ces membres dans du code générique avec des paramètres de type limités par cette interface. ReSharper a été mis à jour afin de gérer les membres polymorphiques de typede la même façon que les membres polymorphiques ordinaires :ReSharper sait à présent reconnaître les modèles de code fastidieux que les développeurs C# doivent écrire pour effectuer un décalage à droite sans signe sur des types de données avec signe, et suggère d'utiliser à la place l'opérateur de décalage à droite sans signe () dans C# 11.Si vous analysez des étenduesde caractères, vous utilisez sans doute la méthodeintensivement. C# 11 introduit un raccourci pour ce type de vérification. Vous pouvez désormais comparer des schémas d'étenduesde caractères à des littéraux de chaîne avec les expressionsouReSharper suggère d'utiliser les expressionsouplutôt que de nombreuses instructionsÀ partir de C#11, vous pouvez déclarer les champsdans les. ReSharper prend en charge cette nouvelle règle de syntaxe, fournit l'ensemble des erreurs et des avertissements de compilateur, affiche le mot-clélors de la saisie semi-automatique du code et permet d'initialiser ces champs dans un constructeur.ReSharper tient désormais compte du nouveau mot-clé « scoped » que vous pouvez utiliser sur les argumentsouet les variables locales. La prise en charge inclut l'analyse correcte de la nouvelle syntaxe, le mot-clédans la saisie semi-automatique du code et la préservation du mot-clélors de la génération de substitutions de méthodes. Elle vérifie également la compatibilité des modificateurset inclut des correctifs rapides pour les paramètresqui ne concordent pas lors des substitutions, des implémentations d'interface et des conversions de délégués.C# 11 et .NET 7 ont également introduit des modifications des règles de sécuritédu langage. Ces modifications déterminent les opérations qui sont disponibles pour les variableset, de façon à assurer la sécuritédans le code géré avec l'introduction de champs. ReSharper tient compte de ces modifications et vous aidera à trouver les parties de votre projet qui doivent être mises à jour et annotées avec le nouveau mot-clépour intégrer les modifications lors de la migration vers C# 11 ou .NET 7.Dans la mesure où il est de plus en plus difficile pour le compilateur de démontrer la sécuritéen raison des nouvelles possibilités du langage, de nombreuses erreurs de sécuritéont été rétrogradées en avertissements avec la dernière version de C# dans des contextes non sécurisés (). Les dernières versions de ReSharper tiennent également compte de ces modifications.La version 2022.3 apporte quelques modifications à la prise en charge des injections de langage.Les injections de langage fonctionnent désormais dans les littéraux des chaînes de caractères brutes de C# 11.ReSharper prend en charge l'attributde .NET 7, ainsi que ses différentes syntaxes pour l'injection de langage et la saisie semi-automatique du code.JetBrains a ajouté une nouvelle icône dans la gouttière pour prévenir les utilisateurs lors des importations d'espaces de nom implicites dans les fichiers C# et Razor.En appuyant sur Alt+Entrée sur la ligne correspondante, vous pouvez observer la liste complète d'importations implicites et d'informations sur le fichier source où sont situées les directives global using. Si vous sélectionnez un nom d'espace importé spécifique, ReSharper peut vous amener jusqu'à sa déclaration, y compris pour les balisesdans le fichier de projetReSharper présente également les importations générales depuiset permet de naviguer jusqu'aux définitions d'importation correspondantes.L'ajout des types numériquesetdans .NET 7 a permis à JetBrains d'actualiser ses suggestions de spécificateur de format de saisie semi-automatique du code.L'éditeur de logiciels pour développeurs a également ajouté la prise en charge des types de date/heureetdepuis .NET 6, ainsi que le type numérique à virgule flottante avec une précision moyenne, introduit dans .NET 5.Après une refactorisation, vos expressions de reconnaissance de schémas peuvent se transformer en schémas récursifs triviaux. À ce stade, il peut être contre-productif d'utiliser la syntaxe de schéma récursif. Par conséquent, ReSharper offre une action permettant de réécrire les schémas sous forme d'expressions plus simples, tout en préservant la sémantique d'origine de reconnaissance des schémas.Lors de la saisie après un appel, il arrive parfois que quasiment aucune suggestion utile ne s'affiche. Cela peut se produire si l'appel ne produit aucune valeur lors de l'appel de la méthode renvoyant. Généralement, il faut plusieurs actions de l'EDI pour y parvenir (revenir en arrière et accéder à la déclaration de méthode, ou survoler l'appel). Dans cette version, JetBrains a introduit l'élément de conseilpour ce type d'appel renvoyantafin de vous informer immédiatement sur le type résultant de l'appel. L'acceptation de cet élémentajoute un point-virgule après l'appel s'il n'y en a pas.La mise en évidence du code et le soulignement ondulé ont été remaniés dans ReSharper 2022.3. En raison d'une différence de logique interne, ReSharper créait un conflit avec les analyseurs de style de code de Microsoft Roslyn, ce qui entraînait des chevauchements des zones sélectionnées, l'affichage de la même sélection à des endroits différents ou le doublement de lignes ondulées. Les différences de logique entre la majorité de ces instances a maintenant été résolue, et pour les rares exceptions, les erreurs sont accompagnées de suggestions claires permettant de résoudre le conflit.Lorsque vous utilisez des packages NuGet open source dans vos solutions, vous risquez d'exposer votre projet à des failles de sécurité. Bien que NuGet fournisse des outils externes pour détecter ces menaces, il est infiniment plus pratique de disposer d'un outil de ce type directement dans votre EDI pour détecter toute vulnérabilité au moment de la conception. C'est pourquoi JetBrains introduit la détection des dépendances vulnérables dans ReSharper. À partir de cette version, toutes les dépendances concernées seront mises en évidence dans les fichiers .csproj et .vbproj.ReSharper peut être intégré dans Microsoft Visual Studio sur les périphériques équipés de processeur ARM. JetBrains assure la prise en charge initiale de tous les workflows de développement de base, à l'exception de la correction orthographique avec ReSpeller.L'installateur a été mis à jour pour prendre en charge aussi bien la version x64, qu'ARM64. La version correcte sera automatiquement installée en fonction de l'architecture du processeur de votre machine.dotPeek, dotMemory, dotTrace et dotCover, ainsi que les outils de ligne de commande de ReSharper, prennent désormais en charge Windows ARM64.Le décompilateur embarqué de ReSharper 2022.3 prend en charge les éléments suivants :La fenêtre d'outil IL Viewer est désormais capable de décompiler le code en différents niveaux de constructs du langage C#. Deux niveaux de C# sont disponibles : le niveau supérieur, avec certaines constructs syntaxiques simplifiées à l'aide des dernières fonctionnalités du langage, et le niveau inférieur, pour les cas où vous souhaitez découvrir l'état brut de ces constructs syntaxiques.ReSharper vous permet désormais d'enregistrer et d'importer des diagrammes de dépendances de types et de projets au format GraphML, et préserve la possibilité d'utiliser le diagramme comme une carte du code afin de naviguer rapidement au sein des dépendances.L'analyse de programme dynamique (DPA - Dynamic Program Analysis) comporte de nouvelles inspections qui permettent d'identifier différents problèmes en relation avec l'utilisation de la base de données, plus précisément :Les nouvelles inspections sont disponibles pour toutes les applications qui utilisent Entity Framework Core et un fournisseur de données .NET pour SQL Server.ReSharper C++ 2022.3 se dote d'une prise en charge expérimentale des modules C++20. JetBrains a mis à jour le moteur de langage et de nombreuses fonctionnalités de ReSharper C++ afin de les adapter au nouveau modèle de compilation, compatible avec les modules nommés et les unités d'en-tête.ReSharper C++ 2022.3 propose une intégration fluide de clang-format. Vous pouvez maintenant basculer entre le moteur de mise en forme propre à ReSharper et le moteur intégré ou un binaire clang-format personnalisé pour mettre en forme vos fichiers. ReSharper C++ exécute clang-format dans un processus distinct, ce qui garantit une compatibilité totale avec l'outil de mise en forme standard de l'industrie, ainsi que de meilleures performances et un plus large éventail d'options de mise en forme.