Performances

La nouvelle version de l'installateur de Rider permet d'ajouter des fichiers exécutables à la liste d'exclusion Windows Defender, ce qui accélère considérablement la vitesse de démarrage.





Rider peut désormais charger un fichier de solution et créer son arborescence de projet instantanément, vous n'avez donc plus à attendre la fin de l'initialisation du backend.





JetBrains a supprimé toutes les barres de chargement de l'explorateur de solutions pour obtenir une interface utilisateur plus épurée. À partir de maintenant, toutes ces barres de progression du chargement seront affichées dans la barre IDE Status .





. JetBrains a introduit un nouvel analyseur C# qui met uniquement en évidence les éléments de syntaxe de base au cours du démarrage, puis offre une expérience complète une fois Rider lancé et votre solution entièrement chargée.





On note encore plusieurs améliorations aux performances du backend de Rider. JetBrains a activé le nettoyage de la mémoire sur le serveur (GC) pour optimiser le débit de la mémoire au cours du processus du backend. De plus, l'éditeur de logiciels pour développeurs a mis à jour l'environnement d'exécution du service de langage du backend de Rider de .NET 6 vers la dernière version .NET 7. Pour finir, il est désormais possible d'exécuter des builds en parallèle lors de la conception, si les projets ne sont pas interdépendants. La combinaison de toutes ces modifications accélère de façon notable le chargement d'une solution avec de nombreux projets.

Prise en charge de WSL 2

Interface/Expérience utilisateur

JetBrains a nettoyé le menu Add de façon à n'y conserver que les éléments en rapport avec la solution ou le projet en cours.

de façon à n'y conserver que les éléments en rapport avec la solution ou le projet en cours. L'action Open in Terminal a été déplacée dans le menu contextuel Solution Explorer.

a été déplacée dans le menu contextuel Solution Explorer. La section File | New du menu principal a été renommée File | New Solution , car cela correspond mieux à l'action concernée.

du menu principal a été renommée , car cela correspond mieux à l'action concernée. JetBrains a ajouté une action qui permet de passer d'une action à une autre dans Solution Explorer. Désormais, si vous faites un clic droit sur une solution autre que celle sur laquelle vous êtes en train, vous verrez un menu contextuel dans lequel vous pourrez sélectionner Open pour fermer la solution active et en ouvrir une autre simultanément.

Prise en charge du SDK .NET 7

Les modèles de projets actualisés.

La gestion centralisée des packages NuGet.

Prise en charge des groupes de routage de l'API minimale en ASP.NET dans la fenêtre d'outils Endpoints.

Les nouvelles fonctionnalités de C# 11, parmi lesquelles les types de fichiers locaux, les littéraux UTF-8, les champs ref et le mot-clé scoped .

et le mot-clé . La possibilité de créer, d'exécuter et de déboguer des projets ciblant le nouveau SDK.

Prise en charge de C#

>>>

ref

scoped

[StringSyntax]

[LanguageInjection]

// lang=<language_name>

Une nouvelle icône dans la gouttière pour prévenir les utilisateurs lors des importations d'espaces de nom implicites dans les fichiers C# et Razor.

Saisie semi-automatique du code assistée par machine learning pour C#.

Saisie semi-automatique du code pour la chaîne de format.

Transformation de schémas triviaux en expressions.

Suggestions de saisie semi-automatique du code pour une expression void.

Autres mises à jour

Rider 2022.3 introduit Hot Reload pour les applications Blazor Server.

JetBrains a ajouté la nouvelle configuration d'exécution IIS Application afin d'exécuter et de déboguer les applications ASP.NET classiques sur un serveur Internet Information Services (IIS).

Amélioration de la prise en charge d'Endpoints et d'Endpoints Viewer.

L'action .NET User Secrets a été ajoutée pour les projets ASP.NET.

Rider génère automatiquement une configuration d'exécution npm pour les projets web JavaScript et TypeScript (.esproj) référencés par la solution (.sln).

Les conseils d'insertion de Code Vision fonctionnent désormais aussi pour JavaScript et TypeScript.

Amélioration de la prise en charge de CSS.

Mises à jour pour Angular.

Rider 2022.3 prend en charge le SDK .NET 7, ce qui inclut les dernières fonctionnalités de C# 11. Cette version améliore significativement les performances, notamment le temps de démarrage et d'exécution de Rider sous WSL 2 (sous-système Windows pour Linux 2) lors du développement à distance. JetBrains a remanié plusieurs aspects de l'expérience/interface utilisateur, comme par exemple la possibilité d'ancrer les fenêtres d'outils dans les configurations à plusieurs écrans. Pour finir, cette version renforce l'intégration avec les éditeurs Unity et Unreal. Nous vous présentons ici les différentes nouveautés et améliorations de Rider par domaine.JetBrains a effectué plusieurs modifications afin d'augmenter la vitesse de démarrage de Rider et de réduire le temps d'ouverture d'une solution :Rider prend désormais en charge le sous-système Windows pour Linux 2 (WSL 2) via la fonctionnalité de développement à distance de l'EDI. Vous pouvez donc utiliser Rider sur une instance WSL 2 pour parcourir vos solutions et sources, ainsi que pour créer, déboguer et exécuter des applications comme si elles étaient stockées localement.Il est possible de lancer un processus de configuration simple directement depuis l'écran de bienvenue de Rider. L'interface utilisateur est fournie par la fonctionnalité de développement à distance, de sorte que WSLg n'est pas nécessaire et qu'un client RemoteDev local est automatiquement installé.La très attendue possibilité d'ancrer les fenêtres d'outils aux onglets flottants de l'éditeur est finalement disponible. Pour faciliter l'organisation de votre espace de travail et l'interaction avec Rider sur plusieurs moniteurs, JetBrains a implémenté une option permettant de glisser les fenêtres d'outils hors de la fenêtre principale et de les ancrer aux onglets flottants de l'éditeur.JetBrains a optimisé l'algorithme derrière la liste de résultats deafin d'améliorer la prévisibilité de son comportement et la précision de la sélection des éléments recherchés. Désormais, lorsque vous commencez à saisir votre requête, l'EDI fige les premiers résultats de recherche qui apparaissent et ne les réorganise pas lorsque d'autres options sont trouvées (comme cela était le cas dans les versions précédentes).On note encore une nouvelle boîte de dialoguepour améliorer l'expérience utilisateur, notamment pour attacher un processus via SSH. L'objectif de JetBrains est de vous aider à trouver et sélectionner le bon processus plus rapidement et de permettre à l'EDI de mémoriser le débogueur choisi.JetBrains a amélioré l'expérience d'édition en remaniant le comportement de l'action coller (⌘V / Ctrl+V). Désormais, lorsque vous copiez (⌘C / Ctrl+C) ou coupez (⌘X / Ctrl+X) une ligne sans aucun code sélectionné, l'action coller ajoutera le contenu du presse-papiers au-dessus de la ligne actuelle, et non au niveau de votre curseur comme dans les versions précédentes.JetBrains propose désormais une actionqui vous permet de « coller intelligemment » des objets. Par exemple, si vous devez copier du code JSON et le coller en utilisant cette action, cela générera automatiquement des classes C# basées sur ce code JSON.JetBrains vous invite à activer la nouvelle interface utilisateur pour les EDI basés sur IntelliJ dans. Cette nouvelle interface s'inscrit dans une approche continue de réduction de la complexité et des distractions pour vous aider à vous concentrer sur votre travail.Parmi les nouveautés nouveautés relatives à l'interface et l'expérience utilisateur, on peut citer l'implémentation de petites optimisations pour rendre Rider à la fois plus pertinent et pratique :Rider 2022.3 prend officiellement en charge le SDK .NET 7, notamment :JetBrains est en train de finaliser la prise en charge de base des dernières fonctionnalités de C# 11 : les littéraux UTF-8, les types de fichiers locaux, les chaînes brutes, les suggestions de schéma de liste, les membres virtuels statiques, l'opérateur de décalage à droite non signé (), la correspondance des modèles dans les spans, les champset mot-cléCe build apporte plusieurs améliorations concernant l'injection de langage :JetBrains a ajouté la prise en charge des injections de langage utilisant les attributs(depuis .NET 7) et(de JetBrains.Annotations), et du commentaire d'instruction des injections de langageLes injections de langage sont dorénavant possibles dans les chaînes interpolées et les concaténations de chaînes pour tout langage, et plus seulement pour SQL. Veuillez noter que les erreurs de syntaxe sont supprimées lors de l'utilisation de l'interpolation ou de la concaténation de chaînes avec des expressions arbitraires. Les injections de langage dans les chaînes brutes de C#11 sont également prises en charge.Un guide d'indentation séparant l'indentation de la valeur réelle s'affiche désormais sur les littéraux de chaînes brutes.On note encore de nombreuses améliorations dans d'autres domaines. C'est le cas par exemple de la mise à charge de la prise en charge d'Unity et Unreal Engine, la prise en charge d'ARM64, la prise en charge de F# 7 et diverses améliorations pour les bases de données.