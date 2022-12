Rails

JetBrains annonce la sortie de RubyMine 2022.3, la troisième mise à jour majeure de cette année pour son EDI pour le développement Web avec Ruby et Ruby on Rails. Cette version apporte un bon lot de nouveautés y compris une nouvelle interface utilisateur et une prise en charge RBS améliorée. RubyMine 2022.3 introduit aussi diverses améliorations pour travailler avec des contextes partagés et exemples dans RSpec, une fonctionnalité des vues Navigation et Structure mise à jour et des améliorations pour le développement à distance. Nous présentons dans la suite les principales nouveautés et améliorations de RubyMine avec plus de détails.L'affichage des balises dans la fenêtre d'outilsest désormais plus pratique. JetBrains a amélioré la lisibilité et nettoyé les entrées supplémentaires.RubyMine affiche désormais les attributs de base de données tout en haut de l'arborescence, et ils sont activés par défaut. Cette fonctionnalité est disponible à la fois dans la fenêtre d'outils(Alt+7) et la fenêtre contextuelle(Ctrl+F12).Dans RubyMine 2022.3, JetBrains a introduit la capacité à afficher et naviguer jusqu'à des tables de base de données spécifiques lors de la consultation du fichier. Vous pouvez examiner et trouver rapidement une table de base de données ou une colonne de table utilisant la fenêtre d'outils(Alt+7).Lors de la création d'un projet Rails, vous verrez son chemin directement sous le champ. JetBrains a mis à jour le champ de la version Rails afin de faciliter l'installation de la version nécessaire du gemme Rails en utilisant l'icône plus. Dans le champ, JetBrains a remplacé la valeur « par défaut » par le nom explicite du framework utilisé par défaut.RubyMine 2022.3 vient avec de nouveaux conseils d'insertion au-dessus de chaque action de contrôleur avec une URL qui redirige vers l'action. Pour activer ou désactiver les conseils d'insertion du chemin de l'URL, cliquez suret cochez la case du chemin d'accès de l'URL.JetBrains vous invite à essayer la nouvelle interface utilisateur RubyMine. Elle permet d'accéder facilement à des fonctionnalités essentielles et révèle progressivement les fonctionnalités complexes en fonction des besoins, ce qui permet d'obtenir un aspect et une ergonomie plus modernes et puissants. Vous pouvez activer la nouvelle interface utilisateur dansLa prise en charge de la provision de type RBS est désormais disponible lorsque vous appelez une référence de méthode. Pour appeler la fenêtre contextuelle qui affiche les noms des paramètres dans la méthode (si cette fenêtre contextuelle est fermée ou si votre EDI n'est pas configuré pour l'afficher automatiquement), vous devez simplement sélectionner la méthode et appuyer sur Ctrl+maj+P (ou cliquer sur).JetBrains a simplifié le processus d'écriture des méthodes avec des signatures de type. Il n'est plus nécessaire de gérer plusieurs fichiers Ruby et RBS par vous-même. Vous pouvez maintenant écrire une définition de méthode avec simplement une action.Il est désormais possible d'afficher les informations de type de RBS depuis la fenêtre contextuelle(Ctrl+Q). Si la méthode a une signature RBS, RubyMine affiche des informations sur les paramètres et renvoie la valeur dans la documentation.De nouveaux conseils d'insertion pour les blocs avec liaisons d'auto-typage dans RBS sont disponibles. À présent, RubyMine n'affiche les conseils de typage des paramètres numérotés que lors de l'utilisation d'un paramètre numéroté dans un bloc afin d'éviter l'affichage de trop nombreux conseils d'insertion.JetBrains a ajouté la prise en charge des options de saisie semi-automatique à partir de tout contexte et exemples partagés.RubyMine reconnaît les alias de groupe d'exempleset, et affiche ces blocs dans la fenêtre d'outils. Vous pouvez également exécuter ces tests au moyen des icônes de la gouttière, directement dans l'éditeur.RubyMine lie désormais les spécifications de requêtes et de routage à leurs contrôleurs respectifs. Vous pouvez ouvrir la requête ou la spécification de routage nécessaire, et appuyer sur Ctrl+Maj+T pour accéder au contrôleur utilisé en tant que sujet de test. Vous pouvez utiliser le même raccourci pour la navigation inversée.Il est désormais possible de rechercher les utilisations des contextes partagés dans RubyMine et de renommer les contextes partagés et les exemples, ainsi que leurs références en utilisant la refactorisation Rename.Dans cette version, JetBrains a ajouté la possibilité de spécifier le contexte d'exécution d'exemples partagés. Ainsi, lorsque vous exécutez des spécifications contenant des exemples partagés, RubyMine affiche une boîte de dialogue où vous pouvez choisir leur contexte d'exécution.RubyMine 2022.3 améliore les performances de l'EDI lors de l'exécution de projets dans WSL2. Il s'agit d'une autre possibilité d'exploitation de la fonctionnalité de développement à distance si vous travaillez sur des projets s'exécutant dans les systèmes de fichiers WSL2. Au lieu d'exécuter un EDI complet sous Windows, le backend de votre EDI se lance directement dans WSL2 lui-même. Vous pouvez ensuite vous y connecter comme s'il s'agissait d'une simple machine distante.L'assistantde l'écrande RubyMine inclut désormais des modèles de projets pour Vite et Next.js. JetBrains a également actualisé le modèle de projet pour Vue afin d'appliquer les dernières normes.RubyMine peut maintenant prendre en charge les importations non résolues et faire des suggestions pour l'importation de composants Vue. Il prend aussi en charge la syntaxe de déstructuration des props, améliore le comportement de la saisie semi-automatique du code et la vérification des types pour les props des composants de la bibliothèque Vue, et corrige plusieurs problèmes liés à Nuxt 3.JetBrains a introduit la prise en charge complète des fichiers .dockerignore, avec notamment la mise en évidence et la saisie semi-automatique du code. Ces fichiers sont maintenant pris en compte lorsque vous générez une image à partir de l'EDI.JetBrains a introduit une solution totalement remaniée pour la synchronisation des paramètres personnalisés de l'EDI. Le nouveau pluginpermet de synchroniser tous les paramètres partageables de l'EDI, les plugins intégrés et tiers. Selon votre approche de la synchronisation, il peut être nécessaire d'activer le nouveau plugin manuellement.RubyMine prend maintenant en charge Vitest, un framework de test unitaire natif de Vite. Vous pouvez exécuter, ré-exécuter et déboguer vos tests, et utiliser le mode watch pour le scénario All Tests par défaut. Les tests des instantanés et leur couverture sont également pris en charge en mode watch, ce qui vous permet d'obtenir un retour d'information quasi instantané sur la couverture lors de la programmation.