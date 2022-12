Expérience utilisateur

Afin de faciliter l'interaction avec PyCharm sur plusieurs moniteurs, JetBrains a implémenté une option permettant de faire glisser les fenêtres d'outils hors de la fenêtre principale pour les ancrer aux onglets flottants de l'éditeur.





JetBrains a également implémenté plusieurs améliorations de l'interface utilisateur dans la section Bookmarks : il suffit d'effectuer un clic droit sur un onglet pour appeler le menu contextuel, puis de sélectionner Bookmarks pour créer des signets de fichiers à partir des onglets de l'éditeur. Vous pouvez en outre ajouter l'ensemble des fichiers situés dans les onglets actuellement ouverts aux Bookmarks .





: il suffit d'effectuer un clic droit sur un onglet pour appeler le menu contextuel, puis de sélectionner pour créer des signets de fichiers à partir des onglets de l'éditeur. Vous pouvez en outre ajouter l'ensemble des fichiers situés dans les onglets actuellement ouverts aux . PyCharm permet de lire du code sous la forme qui vous convient le mieux, sans avoir à reformater le code de base. Vous pouvez également appliquer un nouveau calque de mise en forme visuelle en mode Reader .





. Notons encore que JetBrains a optimisé l'algorithme responsable de la liste de résultats Search Everywhere. L'EDI prendra en compte les premiers résultats de la recherche et ne les réorganisera pas lorsque d'autres options seront trouvées. D'autre part, le classement par machine learning est désormais activé pour l'onglet Files, ce qui permet d'obtenir des résultats de recherche plus précis.

Jupyter Notebooks (Edition Professional)

Éditeur

__init__

Self

Self

Prise en charge d'asyncio pour la console Python

await

Développement frontend (Edition Professional)

Outils de développement intégrés

RUN

COPY

Bases de données (Edition Professional)

Installateurs

JetBrains vient d'annoncer la sortie de la troisième mise à jour majeure de l'année pour PyCharm, son EDI Python. Cette version débarque avec une nouvelle solution Settings Sync et une nouvelle solution de gestion des packages Conda. PyCharm 2022.3 vient aussi avec une expérience utilisateur améliorée pour les pandas DataFrames et bien d'autres nouveautés et améliorations que nous présentons ici.Le nouveau pluginest maintenant disponible pour PyCharm. Cette nouvelle solution est capable de synchroniser la plupart des paramètres partageables de la plateforme, des plugins intégrés et de certains plugins tiers. Veuillez noter que JetBrains cesse de prendre en charge l'ancien pluginet d'intégrerVous pouvez rechercher, installer et supprimer les packages Conda sans quitter la fenêtre. La fenêtre d'outilsfonctionne désormais avec la bibliothèque de packages Anaconda, ce qui vous permet de personnaliser votre interpréteur Conda directement pendant l'écriture du code.Vous pouvez tous faire l'expérience de l'apparence remaniée et de l'ergonomie de PyCharm en passant à la nouvelle interface utilisateur. Il suffit de cocher la casedanspour l'essayer en travaillant sur vos projets.JetBrains a retravaillé l'interface deafin de réduire la charge cognitive et de fournir les informations les plus importantes sur les requêtes d'un coup d'œil. Dans le cadre de cette amélioration, on note également l'unification de l'apparence et l'ergonomie de toutes les plateformes de révision prises en charge.JetBrains a apporté un certain nombre de modifications à l'apparence et au comportement des astuces du jour afin de les rendre plus pertinentes et facilement assimilables. L'éditeur de logiciels pour développeurs a mis à jour la forme de la boîte de dialogue et implémenté une fonctionnalité de notation des conseils pour collecter vos retours. Il a également affiné l'algorithme qui détermine les astuces à afficher. Elles devraient donc être plus en adéquation avec votre utilisation de l'EDI et du projet sur lequel vous travaillez.Vous pouvez basculer entre les modes d'affichageet. Il est désormais possible de transposer les DataFrame, de masquer les colonnes et d'utiliser la pagination pour naviguer rapidement les lignes.Les DataFrame peuvent maintenant être exportés dans de nombreux formats différents, parmi lesquels Excel, JSON, HTML, XML, Markdown et les instructions SQL Insert.Data Vision vous permet d'inspecter les variables Jupyter dans vos notebooks. En activant cette fonctionnalité, vous obtenez des informations inline utiles sur différents types de variables importants, tels que la taille et le contenu des tableaux NumPy et les DataFrames pandas. Pour activer Data Vision, allez danset sélectionnezLa fenêtre contextuellepermet de voir rapidement les attributs de classe, car elle affiche maintenant la sectiondes docstrings de la classe. Cela fonctionne également pour les attributs de classe hérités, ainsi que les attributs de classes de données.La lecture des instances de classe est plus simple : il suffit de survoler le paramètrepour afficher la description provenant des docstrings de la classe.Découvrez instantanément comment votre code sera affecté par les modifications proposées par l'EDI. Cet aperçu s'affiche lorsque vous ouvrez la liste des actions d'intention disponibles et que vous survolez une option avec la souris.PyCharm reconnaît le typedans les annotations de la méthode ou de l'attribut, et suggère le type correspondant aux instances de classe. L'EDI vous avertit si l'utilisation deest incorrecte à un emplacement donné.Un nouveau correctif rapide permet de supprimer les inspections comportant un commentaire dans les fichiers YAML, notamment les fichiers Kubernetes, les spécifications OpenAPI et les fichiers docker-compose.yml.La console Python intégrée prend désormais en charge l'utilisation du mot-cléen dehors de la fonction pour exécuter rapidement une coroutine. PyCharm 2022.3 prend également en charge asyncio pour le débogueur. Si elle est utile pour déboguer le code asynchrone, cette fonctionnalité reste expérimentale et peut ne pas être totalement stable.PyCharm prend maintenant en charge Vitest, un framework de tests unitaires natifs pour Vite. Vous pouvez exécuter, réexécuter et déboguer vos tests de toutes les manières essentielles auxquelles vous vous attendez, notamment à l'aide d'icônes de gouttière. De plus, le modeest activé par défaut avec le scénario. Les tests des instantanés et leur couverture sont également pris en charge en mode watch, ce qui vous permet d'obtenir un retour d'information quasi instantané sur la couverture lors du codage.L'assistantdisponible sur l'écrande PyCharm inclut désormais des modèles de projets pour Vite et Next.js. JetBrains a également actualisé le modèle de projet pour Vue afin de s'assurer qu'il respecte les dernières normes.PyCharm peut désormais gérer les importations non résolues et faire des suggestions pour l'importation de composants Vue. JetBrains a également pris en charge la syntaxe de déstructuration des props, amélioré le comportement de la saisie semi-automatique du code et la vérification des types pour les props des composants de la bibliothèque Vue, et corrigé plusieurs problèmes liés à Nuxt 3.PyCharm peut détecter les vulnérabilités dans les paquets utilisés dans vos projets en les comparant aux bases de données Checkmarx SCA Database et National Vulnerability Database. L'EDI met en évidence les packages considérés comme vulnérables dans les fichiers package.json, requirements.txt et setup.py. Pour voir les inspections, vous devez activerLe client HTTP offre désormais de meilleures options de mise en forme pour les requêtes comportant de longues URL. Vous pouvez également utiliser l'action d'intentionpour diviser la requête en plus petits fragments répartis sur plusieurs lignes. Pour vous aider à gérer la mise en forme des requêtes HTTP, JetBrains a implémenté une nouvelle option dansLe client HTTP prend désormais en charge les blocs de scripts qui sont exécutés avant les requêtes. Vous pouvez générer des données avant l'exécution de la requête et les placer dans la requête finale à l'aide de variables. PyCharm fournit également l'API сrypto, et permet donc à votre code de calculer les valeurs de hachage md5 ou sha1 pour les requêtes HTTP.Un moyen simple permet désormais d'extraire une image requise sans l'exécuter à partir de Dockerfile, docker-compose.yml, voire depuis des tests utilisant. Il suffit d'appeler le menu contextuel (Alt+Entrée) sur le nom de l'image en surbrillance et de sélectionnerJetBrains a introduit la prise en charge complète des fichiers .dockerignore, avec notamment la mise en évidence et la saisie semi-automatique du code. Ces fichiers sont maintenant pris en compte lorsque vous générez une image à partir de l'EDI.Ces documents vous permettent de rediriger les lignes suivantes du Dockerfile vers l'entrée des commandesou. PyCharm prend maintenant en charge cette syntaxe, de sorte que vous pouvez l'utiliser pour générer des fichiers de configuration ou des scripts multilignes directement dans vos fichiers Dockerfile.Vous pouvez maintenant configurer des connexions Docker supplémentaires à l'aide de Docker Contexts si vous disposez déjà de ces paramètres dans votre fichier de configuration Docker. Pour cela, appelez le menu contextueldans la vue Services et sélectionnezDans PyCharm 2022.3, JetBrains a implémenté la tant attendue prise en charge de Redis. Vous pouvez désormais vous connecter à Redis Single Instance, explorer les valeurs clés dans le visualiseur de données, écrire et exécuter des requêtes Redis à l'aide de l'assistance au codage intelligente de JetBrains, et plus encore.Il est désormais possible de personnaliser l'affichage des champs de typeetdans l'éditeur de données. Les paramètres se trouvent dansJetBrains a introduit une mise à jour très attendue du. Désormais, lorsque vous utilisez la recherche rapide, vous avez également la possibilité de filtrer les objets. Tous les objets qui ne correspondent pas seront masqués.Il est maintenant possible de choisir des bases de données ou des schémas pour l'introspection en se basant sur des expressions régulières. Pour cela, cliquez suret définissez une expression régulière dans le nouveau nœud. L’ajout de plusieurs motifs les combinera, mais ne créera pas d’intersection entre eux. Le nœudse comporte différemment à présent : vous devez choisir entreou l'application d'un filtre d'expressions régulières.Il est désormais possible d'exécuter PyCharm sur les machines Windows et Linux équipées de processeurs ARM64. À ce stade, les installateurs de l'EDI sont encore en version bêta. Pour les utilisateurs de Windows, ils sont disponibles sur le site web ou depuis JetBrains Toolbox App. Les utilisateurs de Linux ne peuvent les télécharger que depuis le site web.