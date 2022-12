Améliorations de la performance

JetBrains a publié la troisième mise à majeure de l'année pour GoLand, son EDI visant à fournir un environnement ergonomique pour le développement en Go. Avec GoLand 2022.3, JetBrains a intégré Go Playground, ajouté la prise en charge des améliorations des commentaires de la documentation Go, introduit de nouvelles fonctionnalités pour le client HTTP et Docker, et rendu la nouvelle interface utilisateur accessible. Comme d'habitude, vous trouverez aussi de nouvelles fonctionnalités pour le développement web et les bases de données, telle que la prise en charge de Redis.Cette version est particulière, parce que sa sortie coincide avec les 5 ans de GoLand. JetBrains vous invite à fêter cela, en écrivant « Happy B-day, GoLand! » dans GoLand 2022.3 ou GoLand 2022.2.5. Une surprise vous attend !Cela dit, regardons plus en détail ce que nous apporte cette nouvelle mise à jour majeure de GoLand.Lorsque vous ouvrez un projet, GoLand indexe les fichiers et exécute la commandequi fournit des informations sur la structure du projet. L'indexation est interrompue pendant l'exécution deet vous n'avez pas accès aux fonctionnalités d'analyse du code tant que l'indexation n'est pas terminée.Auparavant, GoLand exécutaitdeux fois dans certains cas. JetBrains a modifié son API et réduit le nombre de lancements de la commande. Cette modification devrait apporter des améliorations de performance significatives pour les gros projets comportant de nombreux modules.Désormais, lorsque vous ouvrez un projet, les informations rapportées parsont enregistrées sur le disque dans la mémoire cache. Quand vous ouvrez de nouveau ce projet, les données sur la structure du projet sont chargées depuis la mémoire et prises en compte lors du démarrage de l'indexation.Ainsi, l'indexation peut s'exécuter sans interruption et se terminer plus rapidement et les fonctionnalités d'analyse du code sont disponibles bien plus tôt après l'ouverture du projet.GoLand a reçu plusieurs autres améliorations de la performance, notamment pour réduire le temps de lancement des applications et d'ouverture des projets. Il en résulte une amélioration de la performance de démarrage globale, y compris pour la restauration de l'éditeur, d'environ 30 %.Vous pouvez maintenant générer des tests pour les fonctions avec des paramètres génériques.Une inspection détectant les paramètres de type en minuscules et un correctif rapide pour les passer en majuscules sont désormais disponibles.Vous trouverez l'actiondans le menu contextuel. Lorsque vous la sélectionnez, un fichiers'affiche dans votre dossier racine. Les modules Go existants seront alors automatiquement ajoutés au fichierVous pouvez maintenant générerà partir des'il y a des directives. Placez le curseur sur une directive, appuyez sur Alt+Entrée pour voir toutes les actions d'intention disponibles et sélectionnez le correctif rapideGo 1.19 prend en charge les liens, les listes et les nouveaux titres dans les commentaires de la documentation et GoLand 2022.3 prend également en charge ces nouvelles fonctionnalités.JetBrains a ajouté des références aux liens de la documentation dans GoLand. En cliquant dessus, vous accédez à l'élément référencé, tandis qu'en cliquant sur un lien texte, vous accédez à la définition du lien texte. Les liens vers le texte et le document s'affichent dans la fenêtre contextuelleet dans la fenêtre d'outilÀ partir de Go 1.19, un titre est une ligne qui commence par un signe dièse () suivi d'un espace et du texte du titre. Les nouveaux titres s'affichent sous forme de titres HTML dans la fenêtre contextuellede GoLand et dans la fenêtre d'outil Documentation.Les listes s'affichent sous forme de listes HTML dans la fenêtre contextuellede GoLand et dans la fenêtre d'outil Documentation.JetBrains a intégré la fonctionnalité Go Playground dans GoLand. Si vous sélectionnez une partie du code, choisissez l'option, puis cliquez sur. Cela ouvrira un fichier scratch avec une barre d'outils contenant les mêmes options que celles dont vous disposez lorsque vous utilisez Go Playground.Vous pouvez formater et partager votre code, changer de version de Go, exécuter votre code avec le serveur Go Playground, ou l'exécuter localement.Si votre type se contient lui-même, vous obtiendrez une erreur « Invalid recursive type ». Pour éviter cette erreur, vous devez inclure un pointeur vers un type, non un type lui-même. JetBrains fournit maintenant un correctif rapide pour remédier à cela.JetBrains a débuté l'implémentation de la fonctionnalité. Pour l'instant, les auteurs du code s'affichent si l'intégration du contrôle de version est activée. Si vous cliquez sur le nom d'un auteur, la barre latérales'ouvre et vous permet de voir qui a effectué les différentes modifications.L'affichage des utilisations près des fonctions et des types indique combien de fois la fonction ou le type est référencé dans le projet en cours.GoLand fournit maintenant des conseils d'insertion pour les blocs de définition de constantes. Cette nouveauté est particulièrement utile dans les blocs de constantes dérivées de, pour lesquels les conseils affichent les valeurs deassociées à chaque position.L'EDI ignore désormais les champs de tampon de protocole générés automatiquement qui commencent parlorsque vous appelez l'action d'intention. Ces champs ne s'affichent que si vous appelez la complétion pour la seconde fois.Désormais, GoLand récupère automatiquement les variables système en lien avec les modules Go et les affiche dans la boîte de dialogue. Pour ouvrir cette fenêtre, allez dans, puis cliquez sur l'icôneDésormais, l'EDI affiche toujours les noms des paquets dans la fenêtre contextuellepour les déclarations de haut niveau. Auparavant, les en-têtes de paquets s'affichaient uniquement lorsque des fichiersouétaient trouvés.JetBrains a augmenté la taille limite des fichiers, qui est passée de 2,5 Mo à 10 Mo. Les fonctionnalités d'analyse du code, comme la navigation et la mise en évidence, ne fonctionnent pas pour les fichiers qui dépassent la limite de taille.Si la limite de 2,5 Mo était suffisante pour la plupart des fichiers, certains projets comportent des fichiers plus volumineux que cela, par exemple le SDK AWS ou GCP.Comme l'inspectionne concerne pas le code généré, JetBrains l'a désactivée pour les fichiers qui contiennent un commentaire correspondant à l'expression régulière suivante :Le client HTTP prend désormais en charge l'exécution de blocs de scripts avant les requêtes. Vous pouvez générer des données avant d'exécuter une requête et les placer dans la requête finale à l'aide de variables. Un correctif rapide permet de créer le code standard pour initialiser les variables.Le client HTTP prend désormais en charge l'API Crypto. Vous pouvez calculer les valeurs de hachage md5 ou sha1 pour les requêtes HTTP.Pour les cas simples, l'EDI propose désormais un nouvel ensemble de variables aléatoiresGoLand prend désormais en charge les connexions à Docker qui s'exécutent dans le sous-système Windows pour Linux (WSL). Vous pouvez configurer cette connexion dansIl existe désormais un moyen simple d'extraire une image requise sans l'exécuter à partir d'unou de. Pour cela, appelez les actions contextuelles (Alt+Entrée) sur le nom de l'image en surbrillance, puis sélectionnezJetBrains a introduit une prise en charge complète des fichiers, notamment la mise en évidence et la saisie semi-automatique du code. Ces fichiers sont maintenant pris en compte lorsque vous générez une image à partir de l'EDI.Ces documents vous permettent de rediriger les lignes suivantes duvers l'entrée des commandesou. GoLand prend maintenant en charge cette syntaxe, de sorte que vous pouvez l'utiliser pour générer des fichiers de configuration ou des scripts multilignes directement dans vos fichiersVous pouvez maintenant configurer des connexions Docker supplémentaires à l'aide de Docker Contexts si vous disposez déjà de ces paramètres dans votre configuration Docker. Pour ce faire, appelez le menu contextueldans la vue Services et sélectionnezVotre backend d'EDI peut maintenant se lancer directement dans WSL 2 et vous pouvez vous y connecter de la même manière qu'à n'importe quelle machine distante lorsque vous utilisez le développement à distance dans GoLand.Comme vous le savez peut-être déjà, JetBrains a annoncé en mai dernier un programme de preview privé pour la nouvelle interface utilisateur de ses EDI. L'éditeur de logiciels pour développeurs invite maintenant tout le monde à passer à cette nouvelle interface utilisateur danspour l'essayer et lui faire part de vos retours.La fonctionnalité de prévisualisation des actions d'intention est désormais activée par défaut et vous permet de voir instantanément les modifications de votre code si les suggestions de l'EDI sont appliquées. Vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité de prévisualisation en appuyant sur Ctrl+Q pendant que la liste des actions d'intention est ouverte.Pour faciliter l'organisation de votre espace de travail et l'interaction avec GoLand sur plusieurs moniteurs, JetBrains a implémenté une option permettant de faire glisser les fenêtres d'outils hors de la fenêtre principale et de les ancrer aux onglets flottants de l'éditeur.JetBrains a également amélioré la fonctionnalité, un outil d'apprentissage qui vous aide à explorer GoLand.Chaque astuce dispose maintenant d'un titre. JetBrains a aussi affiné l'algorithme qui détermine quelles astuces vous sont proposées afin que vous voyiez les plus pertinentes en fonction de votre connaissance de l'EDI et du projet sur lequel vous travaillez.Vous pouvez de nouveau ajouter des signets aux fichiers à partir des onglets de l'éditeur. Il suffit de faire un clic droit sur un onglet pour appeler le menu contextuel et de sélectionner ensuiteVous pouvez ajouter l'ensemble des fichiers situés dans les onglets actuellement ouverts aux. Pour ce faire, vous pouvez soit appeler le même menu contextuel et sélectionner, soit appeler cette action à l'aide de l'icône à trois points située à droite du volet des onglets de l'éditeur.JetBrains a introduit une solution remaniée pour synchroniser vos paramètres d'utilisation personnalisés. Pendant longtemps, deux plugins co-existaient (et) et leurs fonctionnalités se recoupaient. Pour éviter la confusion due à la présence de ces deux plugins intégrés similaires, JetBrains a fusionné leurs fonctionnalités en une seule solution : le nouveau pluginUne itération préliminaire de la très attendue prise en charge de Redis a été implémentée.Dorénavant, lorsque vous utilisez la recherche rapide, vous avez également la possibilité de filtrer les objets. Tous les objets ne correspondant pas au filtre seront masqués.Cette version inaugure la nouvelle fonctionnalitépour le développement web. Elle rassemble plusieurs métriques pour les types et les membres de types dans votre code JavaScript et TypeScript et affiche ces informations près de leurs déclarations.Un nouveau correctif rapide permet de supprimer les inspections avec un commentaire dans les fichiers YAML, y compris les fichiers Kubernetes, les spécifications OpenAPI et les fichiersJetBrains a également introduit une option pour plier les commentaires multilignes qui constituent un bloc de 3 lignes ou plus et commencent parNotons encore que l'éditeur de logiciels a commencé à distribuer des assistants d'installation pour Windows ARM64. Vous pouvez d'ores et déjà les télécharger depuis son site web ou l'application Toolbox App.