Principales mises à jour

Expérience utilisateur

Éditeur

Java

parallel()

Collection.parallelStream()

Autres nouveautés et améliorations

Prise en charge des fonctionnalités Kotlin de 1.7.20

Amélioration des performances de l'EDI pour Kotlin

Meilleure prise en charge de Scala 3

Nouvelle inspection Can be private

Création d'un paramètre à partir de son utilisation

Amélioration de l'interface utilisateur pour le Flame graph (Ultimate)

Nouvelle case à cocher Collect native calls (Ultimate)

Review list remaniée pour GitHub et Space

Améliorations concernant les fichiers build.gradle dans les projets Groovy

Action Merge All Project Windows sur macOS

Plugin Maven2 Support

Amélioration de l'assistance Data Flow Analysis dans le débogueur Java

Nouvelle option pour exclure les annotations de la couverture

Prise en charge de Jakarta EE 10 (Ultimate)

Prise en charge des fonctionnalités de Hibernate 6.1 (Ultimate)

Améliorations de l'analyse du code pour Liquibase (Ultimate)

Amélioration de la navigation et des inspections pour l'injection de dépendances dans Micronaut (Ultimate)

Micronaut Data : amélioration de la prise en charge de MongoDB (Ultimate)

Génération de schémas OpenAPI pour les projets Ktor (Ultimate)

Améliorations de l'édition pour YAML (Ultimate)

Améliorations du client HTTP (Ultimate)

Améliorations du style du code pour le client HTTP (Ultimate)

Exécutable Docker à partir de WSL sans Docker Desktop

Action d'intention Pull Docker image

Prise en charge du type de fichier .dockerignore

Prise en charge du format heredoc dans les Dockerfiles

Connexions Docker à partir de Docker Contexts

Docker Machine obsolète retiré de la liste des connexions prises en charge

Les actions non disponibles pour les invités de la session Code With Me sont clairement signalées

Prise en charge bêta pour Linux ARM64 en tant que backend dans le développement à distance (Ultimate)

Aperçu des ports transférés (Ultimate)

Remaniement de l'aperçu des projets SSH récents (Ultimate)

Utilisation de l'inspecteur web en dehors de l'EDI

Vérification du localisateur

Saisie semi-automatique du code pour les localisateurs de la page web

Navigation fluide vers les éléments d'une page web

Filtre rapide dans Database Explorer (Ultimate)

Formats pour les types de données date et heure dans l'éditeur de données (Ultimate)

Filtrage des schémas basé sur des motifs récurrents (Ultimate)

Nouveaux modèles de projet pour Next.js et Vite (Ultimate)

Mises à jour pour Vue (Ultimate)

Prise en charge de Vitest (Ultimate)

Resserrement des types dans les modèles Angular (Ultimate)

Des cours de programmation à l'intérieur de votre EDI

Il est maintenant possible d'exécuter IntelliJ IDEA 2022.3 sur des machines Windows et Linux avec des processeurs ARM64. À ce stade, les assistants d'installation de l'EDI sont en version bêta et sont disponibles sur le site web et dans l'application Toolbox App de JetBrains pour Windows, ou uniquement sur le site web pour Linux.

Le plugin Android fourni avec IntelliJ IDEA vous est désormais doté de toutes les fonctionnalités d'Android Studio Electric Eel Beta 2, y compris la prise en charge du plugin Android Gradle Plugin (AGP) version 7.4.0-beta02.

IntelliJ IDEA 2022.3 vous permet d'accéder en preview à l'apparence et à l'ergonomie remaniées de l'EDI en activant la nouvelle interface utilisateur via un paramètre. Dans cette version, JetBrains inaugure la nouvelle solution Settings Sync pour synchroniser et sauvegarder vos paramètres utilisateur personnalisés. IntelliJ IDEA Ultimate fournit par ailleurs une nouvelle façon de travailler avec les projets avec WSL 2, de nouvelles actions pour le câblage automatique des beans Spring et la génération de schémas OpenAPI, ainsi que la très attendue prise en charge de Redis. Cette nouvelle version de l'EDI apporte de nombreuses autres améliorations et mises à jour qui sont présentées en détail ci-dessous.Dans IntelliJ IDEA 2022.3, vous pouvez activer la nouvelle interface utilisateur pour découvrir l'apparence et l'ergonomie remaniées de l'EDI, à la fois épurées, modernes et puissantes. Cochez la casedanspour l'essayer.Le nouveau pluginest maintenant disponible pour les EDI basés sur IntelliJ (à l'exception de Rider), qu'il s'agisse d'une édition gratuite ou payante. Cette nouvelle solution est capable de synchroniser la plupart des paramètres partageables de la plateforme, des plugins intégrés et de certains plugins tiers. Veuillez noter que JetBrains cesse la prise en charge de l'ancien pluginet la mise à disposition deIntelliJ IDEA Ultimate 2022.3 apporte une nouvelle façon de travailler avec des projets exécutés dans des systèmes de fichiers WSL 2. Au lieu d'exécuter un EDI complet sous Windows, votre backend d'EDI se lancera directement dans WSL 2. Il vous suffit ensuite de vous y connecter de la même manière que vous vous connecteriez à n'importe quelle machine distante pour utiliser le développement à distance dans IntelliJ IDEA. Cette approche permet d'améliorer les performances de l'EDI lorsque vous travaillez sur des projets dans WSL 2.Avec IntelliJ IDEA Ultimate 2022.3, vous pouvez maintenant câbler automatiquement les beans Spring facilement là où vous en avez besoin. Cette nouvelle action est disponible pour Spring, Micronaut et Jakarta EE CDI. JetBrains a également amélioré l'expérience utilisateur pour la documentation des API web avec les spécifications OpenAPI : l'EDI permet de générer instantanément une définition OpenAPI pour un contrôleur Spring ou une ressource JAX-RS.JetBrains a implémenté la très attendue prise en charge de Redis dans IntelliJ IDEA Ultimate 2022.3. Vous pouvez vous connecter à Redis Single Instance, parcourir et examiner les valeurs clés dans le visualiseur de données, écrire et exécuter des requêtes Redis à l'aide de l'assistance intelligente au codage de l'EDI, et plus encore.Pour faciliter l'organisation de votre espace de travail et l'interaction avec IntelliJ IDEA sur plusieurs moniteurs, JetBrains a implémenté une option qui permet de faire glisser les fenêtres d'outils hors de la fenêtre principale pour les ancrer aux onglets flottants de l'éditeur.Dans IntelliJ IDEA 2022.3, la fonctionnalité de prévisualisation des actions d'intention est activée par défaut pour vous permettre de voir instantanément les modifications apportées à votre code une fois les suggestions de l'EDI appliquées. Cet aperçu s'affiche lorsque vous ouvrez la liste des actions d'intention disponibles et que vous survolez une option avec la souris. Vous pouvez la désactiver en appuyant sur Ctrl+Q lorsque la liste des actions d'intention est ouverte ou la gérer dansJetBrains a optimisé l'algorithme derrière la liste de résultats deafin d'améliorer la prévisibilité de son comportement et la précision de la sélection des éléments recherchés. Désormais, lorsque vous commencez à saisir votre requête, l'EDI fige les premiers résultats de recherche qui apparaissent et ne les réorganise pas lorsque d'autres options sont trouvées. De plus, le classement par machine learning est dorénavant activé par défaut pour l'onglet, ce qui permet d'améliorer la précision des résultats et de raccourcir les sessions de recherche.fournit maintenant des informations plus précises sur l'utilisation d'un élément de code dans votre projet. À l'aide d'un algorithme, l'EDI analyse désormais les résultats de recherche, détecte les schémas d'utilisation les plus courants et regroupe toutes les utilisations trouvées en fonction de leur similarité structurelle. Ces groupes d'utilisations s'affichent dans l'ongletde la fenêtre d'outilJetBrains a apporté un certain nombre de modifications à l'apparence et au comportement des astuces du jour afin de les rendre plus pertinentes et plus digestes. L'éditeur de logiciels pour développeurs a actualisé le design de la boîte de dialogue, ajouté un titre à chaque astuce pour préciser la zone de l'EDI concernée et implémenté une fonctionnalité d'évaluation pour recueillir vos avis. JetBrains a également optimisé l'algorithme qui détermine les astuces à afficher afin qu'elles soient plus en adéquation avec votre utilisation de l'EDI et le projet sur lequel vous travaillez.On note encore plusieurs améliorations apportées à la fonction. Tout d'abord, il est à nouveau possible d'ajouter des fichiers aux signets à partir des onglets de l'éditeur : il suffit d'effectuer un clic droit sur un onglet pour appeler le menu contextuel, puis de sélectionner. Vous pouvez en outre ajouter l'ensemble des fichiers situés dans les onglets actuellement ouverts aux. Vous pouvez appeler ce même menu contextuel et sélectionner, ou appeler cette action à l'aide de l'icône à trois points située à droite du volet des onglets de l'éditeur. L'EDI placera tous les onglets ouverts dans une nouvelle liste de signets, que vous pourrez nommer comme vous le souhaitez.IntelliJ IDEA 2022.3 vous donne la possibilité de lire le code dans votre style préféré, même s'il diffère du formatage actuel du fichier. Vous pouvez appliquer une nouvelle couche de mise en forme visuelle en mode, qui ajuste l'apparence du code en fonction de votre schéma de mise en forme personnalisé sans avoir à remettre en forme le code réel.JetBrains a apporté des améliorations notables aux performances afin d'optimiser l'expérience de démarrage de l’EDI : certains des processus séquentiels s'exécutent maintenant en parallèle et JetBrains a réduit le chargement anticipé des classes. JetBrains a également amélioré la réactivité de l'interface utilisateur en déplaçant les mises à jour d'actions vers un thread d'arrière-plan, et amélioré l'indexation en implémentant une actualisation VFS multithread.JetBrains a retravaillé le comportement de l'action coller (Ctrl+V). Désormais, lorsque vous copiez (Ctrl+C) ou coupez (Ctrl+X) une ligne sans aucun code sélectionné, l'action coller ajoutera le contenu du presse-papiers au-dessus de la ligne actuelle, et non au niveau de votre curseur comme dans les versions précédentes. Une nouvelle option dansvous permet en outre de désactiver la sélection de la ligne copiée après avoir appelé l'action Copier sans sélection.L'éditeur de logiciels a également implémenté les conseils d'insertion de Code Vision pour JavaScript et TypeScript. Ces conseils fournissent une analyse instantanée de votre code directement dans l'éditeur, en affichant des métriques commeetJetBrains a implémenté toute une série de nouvelles inspections Java et de correctifs rapides afin de préserver votre code des risques et erreurs possibles. Une nouvelle inspection détecte les expressions switch ayant une déclaration commune dans chaque branche et propose un correctif rapide pour déplacer la déclaration vers le haut de l'expression switch et ainsi raccourcir le code. L'EDI signale désormais les vérifications redondantes de longueur des tableaux, ainsi que les appels redondants àaprès. Une autre nouvelle inspection signale les créations inutiles de tableaux, de listes ou de chaînes de caractères lorsqu'un seul élément ou caractère est utilisé.IntelliJ IDEA 2022.3 prend en charge les nouvelles fonctionnalités de Java 19, qui a été publié en septembre 2022. L'EDI prend désormais en charge les schémas des enregistrements ainsi que les modifications apportées à la correspondance des schémas pour les expressions switch, en fournissant la mise en évidence du code, la saisie semi-automatique et la navigation. Les inspections et les correctifs rapides existants ont été mis à jour en conséquence pour pouvoir prendre en charge ces changements.