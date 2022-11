La campagne de JetBrains pour soutenir Python est prolongée d'une semaine. Vous avez donc encore jusqu'au 29 novembre pour profiter d’une réduction de 30 % sur votre abonnement à PyCharm Professional et recevoir en cadeau un abonnement gratuit d’un an à DataSpell, l'EDI de JetBrains pour la science des données. L’intégralité du montant des achats sera reversée à la Python Software Foundation.Cette campagne s'inscrit dans le cadre d'un partenariat à travers lequel JetBrains se joint à la Python Software Foundation (PSF) afin de l’aider dans sa collecte de fonds.Il est important de rappeler que la maintenance d’un projet open source d’envergure internationale tel que Python est coûteuse. A titre d'exemple, sans compter les nombreuses heures que les contributeurs consacrent (gratuitement) au développement du langage, rien qu’en 2021, la Python Software Foundation (PSF) a dépensé près de 2 millions de dollars afin de pouvoir fournir la structure et la stabilité dont le langage Python, ses contributeurs et ses utilisateurs ont besoin. Pourtant, Python est gratuit et la PSF est une organisation à but non lucratif. Les parrainages et les dons représentent donc une part très importante de son financement.Ce partenariat avec JetBrains a déjà rapporté plus de 75 000 dollars en faveur de la Fondation et l'éditeur de logiciels pour développeurs réitère son engagement pour la quatrième année consécutive. La campagne, dont la fin était initialement prévue pour le 22 novembre a été prolongée d'une semaine. Vous avez donc jusqu'au 29 novembre pour profiter d’une réduction de 30 % sur votre abonnement à PyCharm Professional et recevoir en cadeau un abonnement gratuit d’un an à DataSpell, l'EDI de JetBrains pour la science des données. Et en profitant de cette offre, vous soutenez le développement du langage Python et son écosystème.