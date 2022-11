Intégration de Telegram

Autres améliorations disponibles dans YouTrack 2022.3

YouTrack 2022.3 est disponible. La dernière mise à jour du logiciel de gestion de projet et de suivi des tickets de JetBrains apporte une intégration de Telegram prête à l’emploi. Telegram vient donc s’ajouter aux canaux de communication qu’offre déjà YouTrack, comme Slack, les e-mails et le centre de notifications. Vous pouvez utiliser les chats de Telegram pour échanger sur des tickets et articles, les mettre à jour, en créer de nouveaux et recevoir des notifications concernant les tickets auxquels vous êtes abonné·e.Comme autres nouveautés, on note des mises à jour des feuilles de temps qui facilitent l'enregistrement du temps passé sur une plage de dates. JetBrains a également étendu les capacités des workflows et apporté plusieurs changements et nouveautés afin d'améliorer votre expérience. Nous présentons dans la suite un aperçu plus détaillé des nouveautés et améliorations.Le bot de YouTrack pour Telegram vous permet d’interagir avec des tickets et des articles directement depuis l’application de messagerie Telegram. Lorsqu’un administrateur active cette fonctionnalité pour votre YouTrack, tous les membres de votre équipe ont alors la possibilité d’interagir avec le contenu de YouTrack depuis Telegram.Vous pouvez voir des aperçus des liens vers les tickets, recevoir des notifications lorsque quelqu’un crée, met à jour ou commente un ticket ou un article que vous suivez, et appliquer des commandes pour mettre à jour des tâches et des articles, sans quitter le chat. Vous pouvez également créer un brouillon de tâche ou d’article sans quitter l’application Telegram.Lorsque vous activez l’intégration dans le menude YouTrack, le bot YouTrack reçoit l’autorisation d’être utilisé avec Telegram. Les membres de votre équipe peuvent ensuite configurer les notifications de Telegram eux-mêmes.Lorsque l’intégration Telegram est activée pour votre YouTrack, vous avez la possibilité de transmettre vos notifications au bot de YouTrack pour Telegram. La fenêtre du chat sert de centre de notifications dans YouTrack. Vous pouvez choisir d’envoyer les notifications à tous les canaux existants (centre de notifications intégré, e-mails, Telegram et autres) ou sélectionner celui que vous préférez.Les notifications relatives aux tickets et aux articles contiennent des liens actifs vers ces derniers, ce qui vous permet d’accéder directement à l’élément en question. De nombreuses actions peuvent aussi être effectuées à l’aide des commandes sans avoir à quitter le chat Telegram.Vous pouvez ajouter le même bot YouTrack au chat de groupe dans Telegram afin de transférer facilement la discussion de Telegram vers vos tickets. Aucun risque que le bot ne spamme le groupe avec les notifications : il réagit uniquement aux commandes. Par exemple,convertit un canal en forum pour discuter d’un ticket. Lorsque le mode discussion est actif, les messages sont publiés dans YouTrack en tant que commentaires.Les commentaires peuvent seulement être publiés par des utilisateurs ayant autorisé le bot YouTrack et disposant d’un compte enregistré sur le site YouTrack sur lequel le ticket a été créé. Le bot ignore tout message provenant de personnes ne réunissant pas ces critères.Pour quitter le mode discussion, utilisez la commandeJetBrains a ajouté aux feuilles de temps la saisie de données multi-enregistrements qui permet d’enregistrer plusieurs activités pour plusieurs dates ou pour une plage de dates pour une tâche en une seule fois.Dans le Constructeur de workflows, les actions disponibles incluent désormais l’ajout de liens vers des tickets, des éléments de travail ou l’exigence de valeurs pour des champs spécifiques. Grâce aux règles d’actions dans les workflows JavaScript, vous pouvez demander des informations supplémentaires aux utilisateurs.L’importation d’articles depuis Space a été ajoutée à la liste des importations disponibles dans l’assistant d’importation.Pour celles et ceux qui configurent des serveurs YouTrack, notons que JetBrains a créé un guide pour l’exécution sur un cluster Kubernetes.Il s'agit là des principales nouveautés et améliorations dans YouTrack 2022.3. Vous pouvez consulter les notes de version pour obtenir tous les détails techniques et la liste des correctifs de bugs et des améliorations.Si vous utilisez YouTrack Cloud, votre YouTrack sera automatiquement mis à niveau vers YouTrack 2022.3 conformément au calendrier de maintenance de JetBrains. Si vous avez un abonnement Server actif, vous pouvez télécharger YouTrack 2022.3 dès aujourd’hui. Et si vous n’avez pas encore de licence, vous pouvez utiliser l’essai gratuit pour tester la nouvelle version.