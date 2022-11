Le développement à distance dans les EDI JetBrains est maintenant accessible aux utilisateurs de GitHub Codespaces

Dans les coulisses du développement à distance par JetBrains

Intégration de GitHub Codespaces avec Gateway

Premiers pas

JetBrains s'est associée à GitHub afin de pouvoir proposer l’intégration entre GitHub Codespaces et JetBrains Gateway.GitHub Codespaces permet de créer un environnement de développement sécurisé, configurable et dédié, hébergé dans le cloud. Grâce à cette intégration, vous pouvez utiliser JetBrains Gateway pour développer à distance avec votre EDI exécuté dans GitHub Codespaces. Tout le traitement du langage se fait sur des machines virtuelles hébergées par GitHub, pendant que vous travaillez localement sur un client léger et riche en fonctionnalités. Il en résulte une combinaison idéale entre la puissance du cloud et l’expérience réactive et familière qu’offrent les EDI JetBrains.Avant de parler de l’intégration, revenons sur ce qu’est le développement à distance dans les EDI JetBrains et son fonctionnement.Pour faire simple, un EDI JetBrains est constitué de deux éléments principaux : le backend de l’EDI sur le serveur distant et le client local. Vous interagissez avec le client local léger, qui offre une expérience utilisateur réactive et fluide. Pendant ce temps, le serveur distant gère tout le gros du travail.Le client local différencie la solution des outils de bureau à distance à usage général, qui requièrent un aller-retour pour chaque clic ou utilisation d’une touche. La solution est conçue et optimisée pour le développement logiciel, ce qui permet d’offrir aux utilisateurs une expérience de développement particulièrement naturelle.Le serveur distant contient un environnement de développement. Vous pouvez automatiser la création et la gestion de ces environnements en passant par des fournisseurs d’environnement de développement cloud, tels que GitHub Codespaces, ou les configurer manuellement.Comme en témoigne Nik Molnar, Principal Program Manager chez GitHub, GitHub Codespaces offre aux développeurs des environnements de développement puissants et configurables dans le cloud, qu’ils peuvent personnaliser en fonction de leur EDI. En prenant en charges les EDI JetBrains, GitHub Codespaces permet aux développeurs de tirer parti de la puissance et de l’évolutivité du développement à distance tout en utilisant des outils qu’ils connaissent et apprécient.GitHub Codespaces fournit des environnements de développement cloud disponibles partout et à tout moment. Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de GitHub Codespaces peuvent désormais se connecter aux EDI JetBrains, tels qu’IntelliJ IDEA, RubyMine, GoLand, PyCharm, PhpStorm et WebStorm, hébergés dans le cloud.L’alliance de GitHub Codespaces et JetBrains Gateway présente de nombreux avantages pour les développeurs :: il s’agit d’offrir plus d’options aux utilisateurs. Donner aux développeurs la liberté de travailler où ils le souhaitent et d’utiliser n’importe quel ordinateur portable à leur disposition contribue à améliorer leur productivité. La connexion à des machines distantes leur permet de travailler efficacement depuis un endroit dans lequel ils se sentent bien.: pour permettre aux nouveaux membres de l’équipe d’être facilement et rapidement opérationnels, vous pouvez standardiser les environnements, les critères d’exécution, les spécifications du matériel, les extensions et les paramètres de l’éditeur. Avec un environnement qui démarre en quelques secondes et des connexions à faible latence dans quatre régions du monde, on ne remarque même pas qu’il ne s’agit pas d’une machine locale.: le code source reste toujours sur la machine distante et n’est jamais téléchargé sur la machine locale. Cela évite les problèmes de sécurité et vous n’avez pas à vous inquiéter concernant le code source de votre projet même si un développeur oublie son ordinateur portable quelque part.Il vous suffit de télécharger JetBrains Gateway, d’installer le plugin GitHub Codespaces et de sélectionner l’environnement sur lequel vous souhaitez travailler, et vous pouvez commencer à coder. De nombreux EDI sont pris en charge, parmi lesquels IntelliJ IDEA, RubyMine, GoLand, PyCharm, PhpStorm et WebStorm. La fonctionnalité de développement à distance dans ces IDE est disponible en version Bêta.