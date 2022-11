Générateur de rapports

JetBrains annonce la disponibilité de la version 2022.3 de Datalore. Datalore Enterprise 2022.3 permet de créer et de partager des rapports sous forme de tableau de bord, de filtrer facilement les DataFrames et de trier les sorties des cellules. Cette nouvelle version de la plateforme de notebooks de science des données axée sur la collaboration permet également de se connecter à Google BigQuery, de partager son travail au sein de groupes d'utilisateurs et bien plus encore. Nous présentons ici les principales nouveautés et améliorations.Précisons que Datalore existe en version community, professionnelle et entreprise. A moins que cela ne soit mentionné explicitement, les nouveautés présentées ci-dessous sont incluses dans chacune des versions.Le générateur de rapports révolutionne la façon dont vous pouvez créer des rapports interactifs à partir de notebooks dans Datalore. Vous pouvez disposer les cellules dans l'espace de travail, ajuster facilement leur hauteur et largeur, masquer les étapes inutiles et partager des rapports statiques ou interactifs avec les parties prenantes via un lien.Vous pouvez utiliser Docker Swarm pour connecter plusieurs machines à votre installation Datalore. Les connexions de machines Docker Swarm peuvent se substituer aux installations de Datalore basées sur Kubernetes si vous ne disposez pas d'un cluster k8s.Il est possible de connecter directement votre notebook Jupyter à Google BigQuery depuis l'interface Datalore et profiter de la saisie semi-automatique de code SQL, de graphiques et de statistiques automatiques sur les résultats des requêtes, ainsi que d'une transition fluide avec Python.Vous pouvez filtrer et trier les Pandas DataFrames et les résultats des requêtes SQL directement dans la sortie des cellules. Sélectionnez les colonnes à afficher, triez les ensembles de données en fonction d'une colonne spécifique, filtrez les données en fonction d'expressions « equals » et « contains », et passez facilement au début ou à la fin de l'ensemble de données. Une fois les données triées et filtrées, utilisez l'optionpour générer l'extrait de code Pandas et permettre de reproduire la vue de la table.Les cellules numériques vous permettent de mettre en évidence des chiffres dans vos rapports et notebooks. Activez la comparaison automatique avec une certaine variable ou avec les résultats de l'exécution de la cellule précédente.Avec les cellules de date, vos collaborateurs utilisant un notebook et les utilisateurs de rapports peuvent choisir une date spécifique ou une plage de dates depuis l'interface utilisateur. D'autre part, vous pouvez utiliser la sélection dans le code Python et paramétrer vos résultats d'analyse de la façon suivante :Connectez-vous à vos bases de données distantes en utilisant le tunneling SSH dans Datalore. Cela crée une connexion SSH chiffrée entre Datalore et votre serveur de passerelle. La connexion via des tunnels SSH permet de se connecter à des bases de données qui ne sont pas exposées au réseau public.Vous pouvez gérer facilement les personnes pouvant accéder aux notebooks et aux espaces de travail en créant des groupes de partage. Créez des groupes d'utilisateurs dans le panneau Admin de Datalore ou synchronisez-les avec le module d'authentification de JetBrains Hub. JetBrains Hub peut synchroniser les groupes d'utilisateurs associés aux modules d'authentification sélectionnés à votre fournisseur d'authentification (Azure AD, par exemple).Il est possible d'ajouter des compartiments AWS S3 et GCS à partir de la même interface que les bases de données SQL. Parcourez le système de fichiers du compartiment, lisez et écrivez dans le compartiment en utilisant du code, et travaillez avec le compartiment joint comme avec un dossier monté.Avec Datalore Enterprise 2022.3, vous pouvez connecter des machines à Datalore Kubernetes ou aux installations basées sur Docker avec TeamCity. Ainsi, vous pouvez inclure des machines externes à votre cluster pour augmenter la puissance de calcul de votre instance Datalore.En voici une bonne nouvelle pour les petites équipes qui ont besoin de conserver leurs données dans un cloud privé ou sur site. Datalore Enterprise est désormais gratuit pour les équipes jusqu'à 4 personnes.De plus, le prix pour les équipes plus importantes a également été réduit, puisque les 4 premiers utilisateurs sont gratuits. Par exemple, si vous avez une équipe de 10 personnes, chaque utilisateur vous coûtera 75$/mois au lieu de 125$/mois.Notons encore que Datalore Enterprise participe désormais officiellement aux programmes d'offres spéciales de JetBrains. Il y a donc des remises disponibles pour les startups, les organisations à but non lucratif et les salles de classe.