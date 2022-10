Interface utilisateur Sakura

De nombreuses fonctionnalités liées au cloud

Intégrations VCS améliorées

Perforce Shelve Trigger comprend désormais lorsqu'une liste de modifications mise en attente est associée à un flux autre que le flux par défaut et permet d'exécuter la build sur cette liste.

TeamCity détecte désormais les listes de modifications qui font l'objet de révisions dans Perforce Helix Swarm et ajoute des liens vers les pages de révision et de modification respectives dans les pages Build Overview et Changes, respectivement.

Sécurité de niveau supérieur

Connexion avec votre compte Google

Amélioration du nettoyage de l'espace disque

Promotion des builds personnelles

JetBrains vient de lancer la deuxième mise à jour majeure de l'année pour TeamCity, son serveur d'intégration et de livraison continues (CI/CD). TeamCity 2022.10 est livré avec l'interface utilisateur Sakura activée par défaut et introduit de nombreuses fonctionnalités liées au cloud, notamment le système de gestion des informations d'identification AWS et l'accès terminal aux agents de build basés sur AWS EC2. Cette version apporte aussi des améliorations importantes aux intégrations VCS. Les administrateurs de serveurs sauront apprécier la nouvelle façon simplifiée d'implémenter HTTPS pour les installations TeamCity sur site. Enfin, un nouveau module d'authentification pour l'utilisation des comptes Google et un certain nombre de fonctionnalités demandées depuis longtemps ont été implémentés.Sakura, soit fleur de cerisier, symbolise le temps du renouveau et de l'optimisme. C'est dans cette optique que JetBrains a fait de l'interface utilisateur Sakura l'UI par défaut dans TeamCity 2022.10.L'interface utilisateur Sakura est moderne, élégante et rapide. Conçue dans un souci d'accessibilité, elle présente des fonctionnalités semblables à celles de l'interface utilisateur classique, tout en apportant également de nouvelles capacités uniques. JetBrains travaille sur l'interface utilisateur Sakura depuis plus de quatre ans afin de s'assurer qu'elle soit parfaite jusque dans ses plus infimes détails. L'éditeur de logiciels a eu l'occasion unique de la tester dans des milliers de projets internes et externes, notamment des géants comme IntelliJ IDEA et Kotlin. JetBrains a été séduit et espère que ce sera le cas pour vous également.Certains utilisateurs peuvent toutefois être attachés à l'ancienne interface utilisateur. C'est pourquoi elle reste à disposition, mais pour une durée limitée. JetBrains l'abandonnera donc dans une prochaine version au profit de l'interface Sakura.De plus en plus de clients de JetBrains migrent leurs installations TeamCity vers le cloud. L'éditeur de logiciels pour développeurs poursuit donc l'expansion de ses capacités cloud, avec de nombreuses fonctionnalités.JetBrains a mis en place un nouveau système de gestion des informations d'identification AWS qui émet des clés AWS temporaires et les expose de manière sécurisée pour vos builds.Chaque équipe de développement doit bénéficier d'une visibilité et d'un contrôle complets sur ses pipelines de livraison. Pour améliorer l'expérience de débogage de la CI/CD cloud, JetBrains a donc ajouté la possibilité d'ouvrir une session de terminal sécurisée aux agents de build basés sur AWS EC2 directement à partir de l'interface utilisateur TeamCity, sans avoir besoin d'accéder à la console de gestion du fournisseur cloud ou de demander à une équipe DevOps déjà très occupée de configurer des listes d'accès au réseau et des paires de clés SSH.La disponibilité de la fonctionnalité est contrôlée par l'autorisationqui n'est activée par défaut que pour les administrateurs du serveur. Elle peut toutefois être attribuée à d'autres utilisateurs si nécessaire.Si vous avez déjà eu besoin de déboguer un problème dans un pipeline CI/CD exécuté sur une instance cloud, vous savez que l'opération peut s'avérer délicate. Elle requiert non seulement du temps et des efforts pour identifier et lancer le bon agent de build, mais également de s'assurer qu'il ne lance pas de nouvelles builds au milieu du processus.C'est là que le mode maintenance entre en jeu. Dans ce mode, TeamCity ne met pas automatiquement fin aux agents cloud une fois la build terminée, et ils ne sont pas affectés à l'exécution de nouvelles builds. Vous êtes donc libre d'effectuer la résolution de problèmes.À partir de TeamCity 2022.10, les nœuds secondaires de TeamCity peuvent démarrer et arrêter les instances cloud, ce qui permet un fonctionnement ininterrompu de la CI basée sur le cloud pendant la maintenance d'un serveur principal.TeamCity 2022.10 est livré avec deux améliorations relatives à l'intégration avec les outils Perforce :TeamCity 2022.10 utilise désormais des jetons OAuth à courte durée de vie lorsqu'il travaille avec GitLab, Bitbucket Cloud et Azure DevOps. Vous pouvez donc créer des racines VCS sans avoir à générer manuellement des jetons d'accès pour ces services.Aujourd'hui, la sécurité du pipeline de CI/CD est plus importante que jamais. Dans la version 2022.10, JetBrains a facilité l'activation du protocole HTTPS pour votre serveur TeamCity. Il vous suffit de télécharger un certificat HTTPS ou une chaîne de certificats (au format PEM) et TeamCity s'occupe du reste.Vous pouvez maintenant créer des jetons d'accès temporaires. Ils permettront à d'autres personnes de se connecter à TeamCity sous votre compte, mais avec une portée d'autorisations limitée, par exemple un accès en lecture seule pour un projet spécifique. Ils vous seront utiles si vous souhaitez que quelqu'un vous aide à déboguer votre pipeline, ou si vous réalisez une démo, par exemple.Pour prendre en charge davantage de workflows et fluidifier l'expérience avec TeamCity, JetBrains prend désormais en charge l'authentification à l'aide de comptes Google. Lorsque vous vous connectez avec Google, TeamCity fait instantanément correspondre l'adresse e-mail Google avec un utilisateur de TeamCity, et le connecte sans avoir à saisir de mot de passe. Il crée également automatiquement de nouveaux profils lorsque de nouveaux membres rejoignent votre équipe si leur adresse e-mail appartient à l'un des noms de domaine que vous avez spécifiés.La fonctionnalité de buildtient désormais compte de la taille des artefacts et calcule automatiquement l'espace disque nécessaire à la résolution des dépendances des artefacts. L'utilisation de la fonctionnalité de build en est simplifiée, car vous n'avez plus besoin de connaître la taille des artefacts téléchargés pendant la build. Le seul point restant à spécifier est la quantité d'espace disque requise pour le processus de build lui-même.À partir de TeamCity 2022.10, vous pouvez promouvoir des builds personnelles. Les builds déclenchées après la promotion deviennent également des builds personnelles.Ce ne sont là que les points essentiels de TeamCity 2022.10. Vous trouverez la liste complète des modifications dans la documentation de TeamCity.